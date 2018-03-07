О видах спорта, которые могут появиться уже в Пекине-2022.
Невероятные конфузы Бензема (видео)
Нападающий провалил матч с «ПСЖ».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Нападающий провалил матч с «ПСЖ».
Болельщики мадридского «Реала» часто возмущаются игрой и результатами Карима Бензема.
Но тренеры и руководство королевского клуба при этом доверяют французскому форварду место в составе уже много лет.
Вчера в матче с «ПСЖ» Бензема минимум дважды ошибся настолько грубо, что это резало глаза.
Сначала Карим накрутил самого себя своим же дриблингом и в перспективной атаке просто подарил сопернику удар от ворот.
Потом француз и вовсе испортил контратаку с выходом вдвоём против одного защитника ПСЖ. Бензема вовремя не отдал мяч Роналду, который мог выходить один на один. Он взял инициативу на себя и нанёс по воротам