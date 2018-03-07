Невероятные конфузы Бензема (видео)

Болельщики мадридского «Реала» часто возмущаются игрой и результатами Карима Бензема.



Но тренеры и руководство королевского клуба при этом доверяют французскому форварду место в составе уже много лет.



Вчера в матче с «ПСЖ» Бензема минимум дважды ошибся настолько грубо, что это резало глаза.



Сначала Карим накрутил самого себя своим же дриблингом и в перспективной атаке просто подарил сопернику удар от ворот.