Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон и дочь Майкла Джексона представили «Опасный бизнес»
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Как Клара Цеткин воспитывала детей
6 зданий, спроектированных женщинами
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Базель
Футбол. Еврокубки
6.03
ПСЖ1
Реал2
Футбол. Еврокубки
6.03
Ливерпуль0
Порту0
Футбол. Первый дивизион
8.03
Кубань
Тамбов
Футбол. Еврокубки
8.03
Атлетико
Локомотив М
Все события
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
16:45 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Невероятные конфузы Бензема (видео)

Нападающий провалил матч с «ПСЖ».

Болельщики мадридского «Реала» часто возмущаются игрой и результатами Карима Бензема.

Но тренеры и руководство королевского клуба при этом доверяют французскому форварду место в составе уже много лет.

Вчера в матче с «ПСЖ» Бензема минимум дважды ошибся настолько грубо, что это резало глаза.

Сначала Карим накрутил самого себя своим же дриблингом и в перспективной атаке просто подарил сопернику удар от ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потом француз и вовсе испортил контратаку с выходом вдвоём против одного защитника ПСЖ. Бензема вовремя не отдал мяч Роналду, который мог выходить один на один. Он взял инициативу на себя и нанёс по воротам какой-то странный, неловкий и очень неточный удар.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Нападающий сборной России заявлен за «СКА-Хабаровск»
Травма Неймара станет самой дорогой в истории футбола
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии плей-офф
Новости
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь