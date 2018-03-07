Наши соперники в Лиге Европы: Молодые «быки» против стареющих «львов» «Зенита»

Источник: Советский спорт

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ: НАЧАЛО ПУТИ

Прошлое и настоящее для немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» пока едины. Команда существует с 2009 года — даже моложе нашего «Краснодара». Поэтому в графе титулы у клуба стоит прочерк. По той же причине «быки» не успели еще сыграть в еврокубках с российскими командами. «Зенит» будет их первым соперником из нашей страны.

Как же тогда дебютант еврокубков может считаться фаворитом в игре с командой, которая по рейтингам входит в двадцатку сильнейших на континенте? Все просто — «РБ Лейпциг» — это амбициозный проект концерна «Ред Булл», занимающегося выпуском энергетиков. В клубе собрана великолепная селекционная служба, которая отбирает лучших молодых парней и помогает им развиться в команде, чтобы потом продать как можно дороже — как Наби Кейта, который летом переходит в «Ливерпуль» за 65 миллионов евро.

Это еще не все заслуги команды. Она в Германии считается самой ненавидимой из всех. Даже «Баварию» с ее привычкой скупать сильнейших футболистов, не так презирают, как «Лейпциг». Футбольные фанаты даже акции протеста устраивают — отказываются покупать энергетические напитки. Они считают, что искусственное создание такого «новодела», как «РБ Лейпциг» — это неуважение к традициям и к футбольным фанатам. Главные их опасения связаны с тем, что клуб перестанет существовать, когда концерн не захочет больше поддерживать футбол, или разорится. И что потом делать фанатам?

Но пока команда не просто существует, но и добивается успеха. В прошлом сезоне клуб совершил невозможное — занял вторую строчку в бундеслиге, опередив дортмундскую «Боруссию». В этом сезоне идет небольшой откат — борьба за место в Лиге чемпионов, но шансы на повторение успеха еще не потеряны. В Европе «Лейпциг» ждал жесткий прием — четыре поражения в восьми матчах — не то, на что рассчитывали в клубе. Но никто не паникует — понятно, что без опыта сразу удачно сыграть в еврокубках практически невозможно.

КОЗЫРЬ: МОЛОДО-ЗЕЛЕНО

Легко было бы сказать, что главный козырь «Лейпцига» — это нападающий и бомбардир Тимо Вернер. Но это не так. Он — один из многих звеньев, которые дают команде результат. Не будет Тимо — его место займет кто-то другой.

Главный козырь клуба — молодые футболисты. Средний возраст команде — ниже 25 лет, в то время, как у «Зенита» этот показатель приближается к 28 годам. Молодость — это не только энергия, это — еще и желание побеждать и показывать себя. Молодые парни играют в Европе в первую очередь, чтобы их кто-то заметил и купил, предложил высокую зарплату. Вот они и вгрызаются в газон так, что пройти их будет очень сложно.

С другой стороны та же молодость состава играет с клубом и злую шутку. Азарт часто перерастает в разбрызгивание эмоций в безобидной ситуации. Желание забивать порой затмевает разум и мешает сбавить темп, отдохнуть перед следующим натиском, удержать где-то счет. Пацаны играют на полную, надеясь, что сил хватит до конца встречи, а когда что-то идет не по их плану, начинают нервничать и ошибаться.

ЗИМА-2018: В ТИХОМ ОМУТЕ…

Зимой селекция «Лейпцига» будто впала в спячку. Клуб практически не проводил никаких сделок. Команду за 1,1 млн евро покинул 32-летний Марвин Комппер, отправившийся в «Селтик». Также в аренду ушел 19-летний Феликс Биерсдорф. В «Нюрнберг» перебрался Федерико Паласиос Мартинес. Можно с уверенностью сказать, что клуб не заметил потери бойцов. На всех в составе «Лейпцига» в этом сезоне они провели на поле 108 минут — все на счету Комппера.

Единственное зимнее усиление — аренда из «Эвертона» 20-летнего игрока сборной Англии, левого атакующего полузащитника Люкмана Адемолы. Для бундеслиги — неплохое подспорье, но для Лиги Европы — бесполезное приобретение. Футболист уже был заигран в этом турнире за «ирисок» и не имеет права играть против «Зенита».

«РБ ЛЕЙПЦИГ»

Страна: Германия

Город: Лейпциг

Арена: «Ред Булл Арена»

Титулы: Нет.

Чемпионат Германии-2016/17: 2-е место

Чемпионат Германии-2017/18: 6-е место после 25 туров (11 побед, 6 ничьих, 8 поражения, мячи 38:34)

Еврокубки-2017/18: 8 матчей, 3 победы, 1 ничья, 4 поражения, мячи 13:14.

СЕЗОН-2017/18

Дома: 18 матчей, 8 побед, 6 ничьих, 4 поражения, мячи 31:23

В гостях: 17 матчей, 7 побед, 2 ничьих, 8 поражений, мячи 26:26.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Ральф ХАЗЕНХЮТТЛЬ



Возраст: 50 лет

Статистика в клубе: 70 матчей, 35 побед, 14 ничьих, 21 поражение, мячи 133:100.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Тимо ВЕРНЕР



Возраст: 22 года

Статистика в клубе: 65 матчей, 37 голов, 11 передач (в этом сезоне — 33 матча, 16 голов, 4 передачи)

Рыночная стоимость: 60 млн евро.

МАТЧИ С РОССИЙСКИМИ КЛУБАМИ В ЕВРОКУБКАХ

Не играли.

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ НА ДУЭЛЬ С «ЗЕНИТОМ»

Первый матч: 1,7 («Лейпциг») — 4,0 (ничья) — 5,5 («Зенит»)

Проход в ¼ финала: 1,6 («Лейпциг») — 2,3 («Зенит»).

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Вратарь.

Петер ГУЛАЧИ.

Защитники.

Лукас КЛОСТЕРМАНН

Вилли ОРБАН

Дайо УПАМЕКАНО

БЕРНАРДО.

Полузащитники.

Наби КЕЙТА

Диего ДЕММЕ

БРУМА

Марсель ЗАБИТЦЕР.

Нападающие.