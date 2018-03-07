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16:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: Нет Березуцкого, Фернандеса и Васина? Найдем варианты замены

В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом», который состоится завтра в Москве главный тренер ЦСКА высказал свое мнение о сопернике и поделился проблемами своей команды.

Источник: Спорт-Экспресс

— Что думаете о «Лионе» и насколько хорошо его изучили? — вопрос Гончаренко.

— Мы достаточно хорошо осведомлены о сопернике. Видели пять последних матчей клуба в чемпионате Франции, его встречи в Лиге Европы. Это сильная, хорошо сбалансированная команда, у которой в составе есть ряд индивидуально сильных футболистов. Думаю, что двухматчевое противостояние получится интересным.

— После встречи с «Уралом» вы критично высказалась по поводу реализации моментов. Как оцените игру пары форвардов Мусы и Витинью? Чего им не хватает, чтобы начать забивать?

— Если говорить о Мусе, то на нем сказывается нехватка игровой практики. Из-за этого страдает и его связка с Витинью. Но тут нужно говорить в целом об игре впереди: как помогают хавбеки, как участвуют в атакующих действиях крайние защитники. Здесь есть, что улучшать.

— Во всех пяти матчах, которые вы видели в исполнении «Лиона» в чемпионате Франции, оппонент ЦСКА не выиграл. Может быть так, что соперник теперь сконцентрируется на Лиге Европы, и это осложнит задачу армейцев?

— Для тренера не совсем правильно оценивать соперника по шкале «победили/не победили». Практически во всех встречах «Лион» как забивает, так и пропускает. Надо смотреть, как французы атакуют, обороняются, как используют стандартные положения и другие сильные качества. А не на то, что команда не выигрывает. Можно выглядеть хорошо, но не взять три очка. Следует искать слабые стороны «Лиона».

— Как оцените действия Кучаева слева в обороне и Вернблума, который опустился вниз? Насколько линия обороны в нынешнем сочетании готова к противостоянию с французами?

— Если говорить о кадровых трудностях, могу сказать, что у нас много людей могут закрыть разные позиции. В частности, те же Кучаев, Вернблум, а также Набабкин. Если нет Василия Березуцкого, Фернандеса и Васина, то приходится искать другие варианты. И они есть. Нам важно найти баланс у себя, а уже потом уже смотреть на игру соперника.

— Поле готово к матчу? У «Лиона» быстрые футболисты, может, им придется сложнее на таком газоне?

— В этой стадии турнира участвуют команды, которые с удовольствием применяют позиционное нападение и умеют это делать. Важно, чтобы покрытие не стало хуже по сравнению с матчами с «Уралом» и «Црвеной Звездой». Не знаю, в каком состоянии оно сейчас, еще не смотрели.

— Завтра ваши футболисты будут немного по-другому готовиться к встрече, учитывая, что в двух предыдущих играх ЦСКА терял футболистов во многом из-за холода?

— Любая травма — это комплекс причин. Все в целом имеет значение: мороз, накопившаяся усталость. Реагируем на низкую температуру, сокращая разминку. И если в четверг будет холодно, тоже так поступим.

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