Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон и дочь Майкла Джексона представили «Опасный бизнес»
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Анастасию Волочкову заподозрили в беременности
В римском метро нашли дом военачальника II века
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Базель
Футбол. Еврокубки
6.03
ПСЖ1
Реал2
Футбол. Еврокубки
6.03
Ливерпуль0
Порту0
Футбол. Первый дивизион
8.03
Кубань
Тамбов
Футбол. Еврокубки
8.03
Атлетико
Локомотив М
Все события
«Чудовищный провал»: Порошенко подарил РФ козырь в газовой войне
Китай прокомментировал послание Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Сон в носках полезен для здоровья
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Клубный магазин «Атлетико» обокрали перед матчем с «Локомотивом»

Официальный магазин «Атлетико» обокрали в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом».

Как сообщает Abc, четверо неизвестных на автомобиле подъехали к стадиону «Ванда Метрополитано» и, разбив витрины, украли клубную продукцию и спешно покинули магазин.

Неизвестные захватили с собой несколько футболок, поло и шарфов. Местная полиция приступила к расследованию преступления.

Матч между «Атлетико» и «Локомотивом» пройдёт в Мадриде 8 марта, начало — в 21:00 по московскому времени.

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
"Поздравляю ее, но..." Фигуристка из США оправдалась за критику Загитовой
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Нападающий сборной России заявлен за «СКА-Хабаровск»
Травма Неймара станет самой дорогой в истории футбола
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии плей-офф
Новости
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь