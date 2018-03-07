Клубный магазин «Атлетико» обокрали перед матчем с «Локомотивом»

Как сообщает Abc, четверо неизвестных на автомобиле подъехали к стадиону «Ванда Метрополитано» и, разбив витрины, украли клубную продукцию и спешно покинули магазин.

Неизвестные захватили с собой несколько футболок, поло и шарфов. Местная полиция приступила к расследованию преступления.