О видах спорта, которые могут появиться уже в Пекине-2022.
Клубный магазин «Атлетико» обокрали перед матчем с «Локомотивом»
Официальный магазин «Атлетико» обокрали в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом».
Официальный магазин «Атлетико» обокрали в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом».
Как сообщает Abc, четверо неизвестных на автомобиле подъехали к стадиону «Ванда Метрополитано» и, разбив витрины, украли клубную продукцию и спешно покинули магазин.
Неизвестные захватили с собой несколько футболок, поло и шарфов. Местная полиция приступила к расследованию преступления.
Матч между «Атлетико» и «Локомотивом» пройдёт в Мадриде 8 марта, начало — в 21:00 по московскому времени.