Эмери: Не обидно проиграть «Реалу», обидно вылететь в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал» играл лучше нас. Мы хотели больше атаковать, но первый гол и красная карточка разбили наши шансы. «Реал» заслужил пройти дальше. Проиграть «Реалу» не обидно, а вот вылететь в 1/8 финала — да. Ключевым стал первый матч: мы были лучше соперников более 80 минут. Сегодня же они контролировали 60% этого матча, а мы не смогли ничего сделать в рамках своих 40%, — цитирует Эмери сайт УЕФА.