Эмери: Не обидно проиграть «Реалу», обидно вылететь в 1/8 финала Лиги чемпионов
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери заявил, что ему не обидно проиграть мадридскому «Реалу» в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери заявил, что ему не обидно проиграть мадридскому «Реалу» в
«ПСЖ» во вторник дома проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реалу» со счетом 1:2 и вылетел из турнира. В первой игре успех был также за испанским клубом — 3:1.
«Реал» играл лучше нас. Мы хотели больше атаковать, но первый гол и красная карточка разбили наши шансы. «Реал» заслужил пройти дальше. Проиграть «Реалу» не обидно, а вот вылететь в 1/8 финала — да. Ключевым стал первый матч: мы были лучше соперников более 80 минут. Сегодня же они контролировали 60% этого матча, а мы не смогли ничего сделать в рамках своих 40%, — цитирует Эмери сайт УЕФА.
«Мы все хотим выиграть этот турнир быстро. Мы продолжим терпеливо работать и строить команду, способную на победу. Я уверен, что эта команда сможет выиграть Лигу чемпионов», — сказал Эмери.