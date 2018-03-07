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08:28 (мск), источник: Р-Спорт

Эмери: Не обидно проиграть «Реалу», обидно вылететь в 1/8 финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери заявил, что ему не обидно проиграть мадридскому «Реалу» в плей-офф Лиги чемпионов, а обидно вылететь из турнира на стадии 1/8 финала.

Источник: Reuters

«ПСЖ» во вторник дома проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реалу» со счетом 1:2 и вылетел из турнира. В первой игре успех был также за испанским клубом — 3:1.

«Реал» играл лучше нас. Мы хотели больше атаковать, но первый гол и красная карточка разбили наши шансы. «Реал» заслужил пройти дальше. Проиграть «Реалу» не обидно, а вот вылететь в 1/8 финала — да. Ключевым стал первый матч: мы были лучше соперников более 80 минут. Сегодня же они контролировали 60% этого матча, а мы не смогли ничего сделать в рамках своих 40%, — цитирует Эмери сайт УЕФА.

«Мы все хотим выиграть этот турнир быстро. Мы продолжим терпеливо работать и строить команду, способную на победу. Я уверен, что эта команда сможет выиграть Лигу чемпионов», — сказал Эмери.

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