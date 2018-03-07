Зидан: «Реал» давил ПСЖ с самого начала и провел идеальный матч в Лиге чемпионов

«Мы давили на них с самого начала и, я считаю, провели идеальный матч. Я очень доволен тем, что мы смогли квалифицироваться дальше. Сегодня мы тактически провели матч так, как и хотели. В конце концов, все зависит от игроков, и мы верим в то, что делаем. Может быть, “ПСЖ” был сегодня не так хорош, но, возможно, это потому, что мы сыграли хорошо. После второго гола им стало очень трудно», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.