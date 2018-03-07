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08:20 (мск), источник: Р-Спорт

Зидан: «Реал» давил ПСЖ с самого начала и провел идеальный матч в Лиге чемпионов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что его команда провела идеальный матч против «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и самого начала игры оказывала давление на соперника и владела инициативой.

Источник: РИА "Новости"

Встреча «ПСЖ» — «Реал» прошла во вторник в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды. В первом матче, который прошел в Мадриде 14 февраля, «Реал» также одержал победу со счетом 3:1. По итогам противостояния клуб пробился в ¼ финала Лиги чемпионов.

«Мы давили на них с самого начала и, я считаю, провели идеальный матч. Я очень доволен тем, что мы смогли квалифицироваться дальше. Сегодня мы тактически провели матч так, как и хотели. В конце концов, все зависит от игроков, и мы верим в то, что делаем. Может быть, “ПСЖ” был сегодня не так хорош, но, возможно, это потому, что мы сыграли хорошо. После второго гола им стало очень трудно», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

«У нас были трудные моменты в чемпионате Испании и Кубке страны, но всегда сложно поддерживать один и тот же высокий уровень, когда играешь каждые три дня. Мы не всегда можем побеждать везде, но сегодня мы добились успеха в Лиге чемпионов, и теперь все наши мысли об игре с “Эйбаром” в субботу», — добавил специалист.

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