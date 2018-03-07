Зидан: «Реал» давил ПСЖ с самого начала и провел идеальный матч в Лиге чемпионов

Встреча «ПСЖ» — «Реал» прошла во вторник в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды. В первом матче, который прошел в Мадриде 14 февраля, «Реал» также одержал победу со счетом 3:1. По итогам противостояния клуб пробился в ¼ финала Лиги чемпионов.
«Мы давили на них с самого начала и, я считаю, провели идеальный матч. Я очень доволен тем, что мы смогли квалифицироваться дальше. Сегодня мы тактически провели матч так, как и хотели. В конце концов, все зависит от игроков, и мы верим в то, что делаем. Может быть, “ПСЖ” был сегодня не так хорош, но, возможно, это потому, что мы сыграли хорошо. После второго гола им стало очень трудно», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
«У нас были трудные моменты в чемпионате Испании и Кубке страны, но всегда сложно поддерживать один и тот же высокий уровень, когда играешь каждые три дня. Мы не всегда можем побеждать везде, но сегодня мы добились успеха в Лиге чемпионов, и теперь все наши мысли об игре с “Эйбаром” в субботу», — добавил специалист.