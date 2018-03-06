Самый беспощадный матч на свете! «Ливерпуль» с «Порту» голов не забили

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Во вторник в Лиге чемпионов игрались два матча. В Париже местный «ПСЖ» пытался отыграть у мадридского «Реала» гандикап в два мяча, добытый королевским клубом в первой встрече — шикарное зрелище с голами, удалениями, фанатским адом на трибунах и шлейфом скандалов после финального свистка… Во втором матче — «Ливерпуль» на своем поле принимал «Порту», проигравший первую встречу на свое поле со счетом 0:5.

Казалось бы, при чем здесь «Спартак»?

Игру, в принципе, можно было бы и не проводить. «Порту» мог бы и не ехать в Англию, но правила есть правила — матч состоится не только при любой погоде, но и при любом счете в первой игре. У нас в редакции тоже есть правила — если в 1/8 финала Лиги чемпионов проходит какая-то встреча — о ней надо писать. Что еще хуже — ее надо смотреть, хотя рука так и тянулась к пульту — переключить канал на Матч ТВ, где показывали, как Роналду забивал свой 12-й гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

В Ливерпуле в этот момент команды катали мяч поперек поля — мучали футбол. «Ливерпулю» нестись было просто некуда — лучше было поберечь силы и ноги. Заполнившие «Энфилд» фанаты все понимали и своих кумиров не осуждали. «Порту» тоже какого-то сверхъестественного желания забивать не выказывали — вялые попытки атаковать — не в счет.

Единственное развлечение — наблюдать за бывшим футболистом «Спартака» Маджидом Уорисом, который в последнее время нашел себя на левом фланге атак португальского клуба. Он был одним из самых активных. Но все попусту. На гол в ворота англичан не хватило ни желания, ни мастерства, ни класса.

Штанга — это приговор

«Ливерпуль», в принципе, забить был не против — порадовать фанатов всегда приятно. Но из кожи вон лезть ради этого не стал. Максимум, чего удалось выиграть от классической игры «на классе» — удар в штангу. На 31-й минуте встречи Джеймс Милнер выполнил пас в падении на правый угол штрафной площади, где Садио Мане принял мяч и выстрелил в дальний угол. Лишь штанга спасла «Порту» от поражения. Момент хороший, но в статистике это даже как удар в створ ворот не будет записано.