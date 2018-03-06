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01:33 (мск), источник: Советский спорт

Самый беспощадный матч на свете! «Ливерпуль» с «Порту» голов не забили

После домашнего поражения со счетом 0:5 от «Ливерпуля» в Англию «Порту» мог и не ехать, но правила есть правила.

Источник: Reuters

Во вторник в Лиге чемпионов игрались два матча. В Париже местный «ПСЖ» пытался отыграть у мадридского «Реала» гандикап в два мяча, добытый королевским клубом в первой встрече — шикарное зрелище с голами, удалениями, фанатским адом на трибунах и шлейфом скандалов после финального свистка… Во втором матче — «Ливерпуль» на своем поле принимал «Порту», проигравший первую встречу на свое поле со счетом 0:5.

Казалось бы, при чем здесь «Спартак»?

Игру, в принципе, можно было бы и не проводить. «Порту» мог бы и не ехать в Англию, но правила есть правила — матч состоится не только при любой погоде, но и при любом счете в первой игре. У нас в редакции тоже есть правила — если в 1/8 финала Лиги чемпионов проходит какая-то встреча — о ней надо писать. Что еще хуже — ее надо смотреть, хотя рука так и тянулась к пульту — переключить канал на Матч ТВ, где показывали, как Роналду забивал свой 12-й гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

В Ливерпуле в этот момент команды катали мяч поперек поля — мучали футбол. «Ливерпулю» нестись было просто некуда — лучше было поберечь силы и ноги. Заполнившие «Энфилд» фанаты все понимали и своих кумиров не осуждали. «Порту» тоже какого-то сверхъестественного желания забивать не выказывали — вялые попытки атаковать — не в счет.

Единственное развлечение — наблюдать за бывшим футболистом «Спартака» Маджидом Уорисом, который в последнее время нашел себя на левом фланге атак португальского клуба. Он был одним из самых активных. Но все попусту. На гол в ворота англичан не хватило ни желания, ни мастерства, ни класса.

Штанга — это приговор

«Ливерпуль», в принципе, забить был не против — порадовать фанатов всегда приятно. Но из кожи вон лезть ради этого не стал. Максимум, чего удалось выиграть от классической игры «на классе» — удар в штангу. На 31-й минуте встречи Джеймс Милнер выполнил пас в падении на правый угол штрафной площади, где Садио Мане принял мяч и выстрелил в дальний угол. Лишь штанга спасла «Порту» от поражения. Момент хороший, но в статистике это даже как удар в створ ворот не будет записано.

В итоге — унылый матч, унылые нули на табло. «Ливерпуль» идет дальше, «Порту» отправляется домой не солоно хлебавши. Такой жестокий и такой справедливый современный футбол. Интересно, сколько еще человек в России выбрали в эту футбольную ночь именно эту встречу?

Ливерпуль 0:0
Первый тайм: 0:0
Порту
6.03.2018, 22:45 Плей-офф: 1/8 финала Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Консейсау Сержиу
Составы
Лорис Кариус 1
Джо Гомез 12
Альберто Морено 18
Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джеймс Милнер 7
59′ Джордан Хендерсон 14
Адам Лаллана 20
80′ Эмре Джан 23
Рагнар Клаван 17
62′ Роберту Фирмину 9
Дэнни Ингс 28
74′ Садио Мане 19
Мохамед Салах 11
1 Икер Касильяс
2 Макси Перейра
30 Диогу Далот 90+2′
23 Диего Рейес
28 де Алмейда Монтейру Фелипе
87 Бруну Кошта
17 Хесус Корона
30 Торрес Муньос Оливер
20 Андре Филипе Андре 62′ 34′
27 Сержиу Оливейра
9 Венсан Абубакар 80′
14 Гонсалу Пасьенсия
18 Маджид Уорис 68′
21 Рикарду Перейра
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 3
11 Фолы 13
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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