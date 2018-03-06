Остановите эту машину! Роналду вывел «Реал» в ¼ ЛЧ, забив в 8-м матче подряд

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МИНУТА МОЛЧАНИЯ В ПАМЯТЬ ОБ АСТОРИ

Все еврокубковые матчи на этой недели начинались и будут начинаться с минуты молчания в память об ушедшем из жизни 31-летнем капитане «Фиорентины» Давиде Астори. Наиболее мрачно выглядели Тьяго Мотта и Марко Верратти — соотечественники умершего от брадиаритмии (нарушение сердечного ритма) во сне. Далее — по игре.

«Реал» приехал в Париж компактной 4−4−2 с Бензема и Роналду на острие, а также Асенсио и Васкесом на краях. В центре поля — Каземиро, Ковачич, в обороне — Карвахаль, Рамос, Марсело и Варан. Кстати, у мадридцев к этому матчу выздоровели абсолютно все футболисты. Ну и как же тут без Криштиану — лучшего бомбардира этой Лиги чемпионов (11 голов). Португалец конечно хорош — в каждом матче турнира он забивал, только подтверждая тезис о двуличии «Реала»: бешеном и грозном в еврокубках и хромого и уставшего в чемпионате Испании.

У «ПСЖ» кадровая ситуация сложнее. С одной стороны выздоровели Маркиньос и Мбаппе, готовы Верратти и Мотта, но вылетел Неймар. Правда, место бразильца занял Ди Мария, что весьма неплохо. Посудите сами, разве Анхель вместе с Килианом и Кавани — это не круто? «ПСЖ» в этом сезоне убивающе хорош на «Парк де Пренс»: команда практически во всех домашних матчах забивала не менее трех голов (16 раз), и еще парочку — только два. Гости напряглись?

ДВЕ БЕЗОСТАНОВОЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧКИ

Скорости бешеные. Но оно и понятно. Интересная ситуация сложилась в стартовые 20 минут. Казалось, будто каждая из команд мечтала прибрать к ногам преимущество, но из-за классного сопротивления сделать это не могла. Потому каскады быстрых контратак укатывали защитников и тех и других. Но если хозяева преимущественно выходили вперед за счет средних передач низом, то гости применяли верховые лонгболлы.

Стандарты — наше все в современном футболе. И замечательно разыграли угловой мадридцы, что после прострела Асенсио Рамос едва не похоронил надежды «ПСЖ» на четвертьфинал. Но каков Ареоля! Сложился голкипер, упал навзничь, подставил перчатки и спас Унаи Эмери от железного увольнения по окончании сезона. И спустя еще минут 15 Альфонсо сделал еще один сейв, взяв пяткой удар Бензема после выхода Карима один на один с левого полуфланга.

Как всегда перемещения Роналду на фланги из центра и обратно привлекали много внимания (Ди Мария и Мбаппе — аналогично). Португалец несколько раз прекрасно включался на скорости. Бензема на его фоне снова купался в нерасторопности. «Реал» вообще околоидеально действовал по счету — особо вперед не совался, но и у своих ворот не засиживался. Мудро играли гости, продуманно и расчетливо. Ну и вновь о скорости: попутно соперники сажали друг друга на карточки. А как иначе остановить эти две безостановочные электрички? Только фолы могли сбить с толку мастеровитых парней.

ЧУДО-РОНАЛДУ И ГОРЕ-ВЕРРАТТИ

И превратился «ПСЖ» в колотушку, принялся дубасить «Реал» на первых минутах после перерыва. Все бы хорошо, но атакующий порыв хозяев сбили их же ультрас. Трибуна за воротами Ареоля практически сразу после начала второго тайма окрасилась в ярко-красный цвет. Пиротехника вынудила рефери Феликса Бриха остановить встречу на несколько мгновений, а Силву — отдаленно попросить своих болельщиков потушить файеры. И в этом дыму «ПСЖ» задушил свои шансы на выход в следующую стадию.

А Роналду — бог! Португалец космический футбол продемонстрировал, но не обошлось без ошибки. Алвес на ровном месте привез выпад на свои ворота, Асенсио протащил мяч слева, затем дождался Васкеса и выкатил ему мяч на угол штрафной. Оттуда идеальный навес на дальнюю штангу не достал Берчичи, но достал Криштиану. Как молотком вбил он мяч в ворота и отличился в восьмом лигочемпионском матче подряд. Роналду точно человек?

Впервые в противостоянии Эмери не испугался, а пошел ва-банк, убрав с поля Мотту и выпустив наиболее креативного Пасторе. Но разве еще один футболист в атакующую группу поможет отыскать химию взаимодействий, если ее не было изначально? Неужто все самое светлое, тот самый клей между остальными важнейшими частями, был утерян после травмы Неймара?

Ну и рассыпался в последние полчаса «ПСЖ». Верратти нужно было держать язык за зубами, а он подставил партнеров. Зная об уже полученном горчичнике, итальянец после падения на эмоциях побежал доказывать Бриху, что на нем сфолили. Немецкий арбитр и не таких видал, потому быстро остудил пыл маленького Марко, отправив того в раздевалку второй желтой карточкой. Еще и уступили дома впервые в сезоне. Ну как так…

***

…А никак. Гол-рикошет от Кавани за 20 минут до финального свистка ничего не решил. И не важно, что Каземиро, никем не прикрытый, забил Ареоля второй мяч. Вроде бы не стыдно сыграть вничью с лучшей командой Европы последних двух лет, но неужели «Реал» был настолько хорош? В очередном сезоне «ПСЖ» не хватило характера, удачи, реализации, тренерской встряски, яиц, инстинкта убийцы и миллиона других факторов, чтобы просочиться в четвертьфинал Лиги чемпионов через топ-клуб. А Эмери, кстати, на выход.