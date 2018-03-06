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Лаллана, Фирмину и Мане — в атаке «Ливерпуля» на матч против «Порту»
Стали известны составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Порту».
Стали известны составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Порту».
С первых минут в атаке у «красных» сыграют нападающие Роберту Фирмину и Садио Мане, а также полузащитник Адам Лаллана.
«Ливерпуль»: Кариус, Морено, Ловрен, Матип, Гомез, Хэндерсон, Джан, Лаллана, Мане, Фирмину.
Запасные: Миньоле, ван Дейк, Салах, Клаван,
«Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Рейес, Далот, Оливер, Андре Андре, Кошта, Корона, Уорис, Абубакар.
Запасные: Са, Р. Перейра, Мата, Отавиу, Оливейра, Брахими, Пасьенсия.
Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Порту» начнется в 22.45 по московскому времени.