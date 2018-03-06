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00:56 (мск), источник: ТАСС

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в Париже и Ливерпуле

ТАСС, 6 марта. Ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу пройдут во вторник в Париже и Ливерпуле. Французский «Пари Сен-Жермен» на своем поле попробует отыграть разницу в два мяча у обладателя трофея двух последних сезонов — мадридского «Реала», а португальский «Порту», как выразился главный тренер команды Сержиу Консейсау, постарается не потерять честь в игре с «Ливерпулем» после поражения в первой игре со счетом 0:5.

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«Реал» в чемпионате Испании занимает третье место и отстает от лидирующей «Барселоны» на 15 очков за 11 туров до финиша, из Кубка страны мадридцы также выбыли, уступив по сумме двух встреч «Леганесу», так что повторение успеха в Лиге чемпионов остается единственной задачей команды на оставшуюся часть сезона.

В первом матче «Реал» лишь в концовке встречи благодаря мячам Криштиану Роналду и Марсело сумел склонить чашу весов в свою сторону, победив со счетом 3:1, при этом мадридцы уступали по ходу первого тайма 0:1. Между первым и ответным матчем «Реал» в рамках чемпионата Испании успел провести пять игр в четырех из которых одержал победы, забив 15 мячей, и уступил «Эспаньолу» (0:1).

ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая идущий на втором месте «Монако» на 14 очков за 10 туров до финиша. На счету парижан в 28 матчах 24 победы при двух поражениях и двух ничьих. Четыре матча (три в чемпионате и один в Кубке страны) между играми Лиги чемпионов ПСЖ провел уверенно, одержав четыре победы.

ПСЖ сыграет без главной звезды

В домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (3:0), который прошел 25 февраля, травму получил лидер атаки парижан бразилец Неймар — нападающий, у которого диагностировано растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости, пропустит от двух до трех месяцев. На счету форварда в текущем сезоне 20 забитых мячей и 16 голевых передач в 20 матчах чемпионата Франции.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
1/8 финала, 6.03.2018, 22:45
ПСЖ
-Реал-

Вместо Неймара на фланге атаки парижан, скорее всего, сыграет аргентинец Анхель ди Мария. «Неймар — игрок такого класса, чья потеря скажется на игре любой команды, но нам надо продолжать играть внимательно. Возможно, ди Мария будет больше отрабатывать в обороне, чем Неймар. В любом случае, нам придется показать свою лучшую игру, чтобы добиться нужного результата», — считает капитан «Реала» Серхио Рамос.

Помимо бразильского нападающего под вопросом участие в матче вратаря хозяев Альфонса Ареоля, центрального защитника Маркиньоса и форварда Килиана Мбаппе. В субботнем матче чемпионата Франции с «Труа» отдых получили итальянский центральный полузащитник Марко Вератти, бразильский крайних защитник Дани Алвес и лучший бомбардир французского чемпионата уругваец Эдинсон Кавани (24 мяча). Их появление с первых минут в матче с «Реалом» сомнений почти не вызывает.

У гостей оправился от повреждения бразильский защитник Марсело. Сможет сыграть пропустивший первую встречу из-за дисквалификации крайний защитник Дани Карвахаль. Возможно появление после травм и обоих центральных полузащитников — хорвата Луки Модрича, не выходившего на поле из-за травмы после первого матча с парижанами, и немца Тони Крооса.

Мы должны быть полностью сконцентрированы на игре в течение 90 минут, а если потребуется, то и больше. Это для меня особый матч, я сам из Марселя и всегда рад вернуться во Францию. Я уверен, что это будет хорошая игра.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан

Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 6 марта в 22:45 мск. Игру доверено обслуживать немецкой бригаде арбитров во главе с Феликсом Брыхом.

«Порту» попробует не потерять честь в ответном матче с «Ливерпулем»

Исход двухматчевого противостояния «Ливерпуля» и «Порту» предопределен уже после первой встречи, в которой английский клуб разгромил соперника со счетом 5:0. После этого английский клуб одержал две победы в чемпионате — над «Вест Хэмом» (4:1) и «Ньюкаслом» (2:0) — и занимает вторую строчку в турнирной таблице премьер-лиги. В обоих матчах забитыми мячами отметился египтянин Мохаммед Салах, который был признан лучшим игроком чемпионата Англии в феврале.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
1/8 финала, 6.03.2018, 22:45
Ливерпуль
-Порту-

Португальцы после фиаско в первом матче в чемпионате одержали четыре победы подряд и упрочили лидерство в турнирной таблице. В последнем туре «Порту» оказался сильнее лиссабонского «Спортинга» со счетом 2:1. За девять туров до финиша «Порту» опережает ближайшего преследователя — «Бенфику» — на пять очков.

Несмотря на результат первого матча, Консейсау планирует выпустить с первых минут сильнейших футболистов. «Представлять “Порту” на стадии плей-офф Лиги чемпионов — уже большая мотивация для меня и игроков. Нам нужно не повторить ошибок первой игры и выиграть в ответной. Мы будем бороться за честь и историю клуба», — заверил тренер на пресс-конференции.

«Ливерпуль» не играл в четвертьфинале Лиги чемпионов с 2009 года. Тогда мерсисайдцы уступили лондонскому «Челси» (1:3, 4:4).

Матч состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 6 марта в 22:45 мск. Главным арбитром назначен немец Феликс Цвайер.

В четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут команды, одержавшие победы по сумме двух матчей. В случае ничьи в следующую стадию пройдут команды, забившие больше гостевых мячей. Дополнительное время и серия пенальти в ответных матчах возможны только в случае зеркального отражения результатов первых встреч.

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