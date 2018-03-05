Зинедин Зидан: Отсутствие Неймара на нас никак не влияет

Источник: РИА "Новости"

Первая игра между этими командами завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридцев.

В предстоящей встрече на поле не выйдет нападающий парижан Неймар. Из-за полученной 25 февраля во встрече с «Марселем» (3:0) травмы он пропустит до трех месяцев.

— Мы в Париже, а я из Марселя, но возвращение во Францию — для меня всегда повод для большой радости, — цитирует официальный сайт УЕФА Зидана. — Сейчас у моего возвращения особый контекст, но моя личная история не имеет значения. Что важно, так это то, как мы сыграем. Уверен, нас ждет увлекательный футбольный вечер.

Отсутствие Неймара на нас никак не влияет. Вместо него появится иной футболист, который захочет продемонстрировать, что он умеет. Что-то в игре от этого изменится, но ничего, что имело бы отношение к подготовке к матчу.

Надо быть готовым к неожиданностям и сосредоточиться на том, как провести яркий матч, который будет длиться 90 минут, а, может, и дольше.

Завтра одной из команд суждено пережить горькие эмоции, но таков футбол. Я хочу лишь красивого футбольного матча. Мы понимаем, что нам придется сложно, и я хочу, чтобы мы могли справиться со сложностями и показать хорошую игру.