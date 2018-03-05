Модрич и Кроос — в заявке «Реала» на матч с ПСЖ в ЛЧ

Участие в матче смогут принять полузащитники Лука Модрич и Тони Кроос, пропустившие несколько игр команды из-за травм.

Заявка «Реала» на матч с «ПСЖ»: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан, Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.



«ПСЖ» и «Реал» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов завтра, 6 марта, в Париже. Первая игра, проходившая в Мадриде, завершилась со счётом 3:1 в пользу «сливочных».