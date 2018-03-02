Болельщики «Астаны» признали гол Шомко в ворота «Спортинга» лучшим в феврале

Так, лучшим игроком стал Марин Томасов, а в голосовании на лучший забитый мяч с большим перевесом выиграл Дмитрий Шомко.

Удар вице-капитана «Астаны» принес столичным футболистам ничью на «Жозе Алваладе» в рамках противостояния против лиссабонского «Спортинга».

Второе место в голосовании занял гол, забитый в ворота на «Астана Арене», а именно удар Марина Томасова после передачи Игоря Шитова в ближний угол Руя Патрисио.

Ну и тройку сильнейших замкнул мяч хорватского полузащитника в Лиссабоне.

Итоги голосования: 1. Гол Шомко в Португалии — 53,5% 2. Гол Томасова в Астане — 25% 3. Гол Томасова в Португалии — 12,2% 4. Гол Твумаси в Португалии — 9,3%

Всего проголосовало 4 424 человека.