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Болельщики «Астаны» признали гол Шомко в ворота «Спортинга» лучшим в феврале
По традиции по итогам каждого месяца
По традиции по итогам каждого месяца
Так, лучшим игроком стал Марин Томасов, а в голосовании на лучший забитый мяч с большим перевесом выиграл Дмитрий Шомко.
Удар
Второе место в голосовании занял гол, забитый в ворота на «Астана Арене», а именно удар Марина Томасова после передачи Игоря Шитова в ближний угол Руя Патрисио.
Ну и тройку сильнейших замкнул мяч хорватского полузащитника в Лиссабоне.
Итоги голосования: 1. Гол Шомко в Португалии — 53,5% 2. Гол Томасова в Астане — 25% 3. Гол Томасова в Португалии — 12,2% 4. Гол Твумаси в Португалии — 9,3%
Всего проголосовало 4 424 человека.