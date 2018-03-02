Андрей Канчельскис: У «Манчестер Сити» нет опыта для победы в Лиге чемпионов

Источник: РИА "Новости"

— «Манчестер Сити» недавно потерпел поражение в Кубке Англии от команды из третьего дивизиона «Уиган». Будущему чемпиону страны такие поражения допустимы?

— Здесь никаких отговорок не может быть. Такие поражения недопустимы, — приводит слова Канчельскиса Euro-Football. Ru. — Это большая ошибка тренерского штаба, связанная со сменой состава. Очень грустно, когда футболисты, которые засиживаются на скамейке запасных, потом не могут помочь своей команде. Понадеявшись на этих футболистов, «Сити» совершил ошибку.

Команды уровня «Манчестер Cити» всегда должны быть в тонусе и обыгрывать соперников из любых дивизионов. На сегодняшний день, имея уже победу в премьер-лиге, «горожане» надеются на Лигу чемпионов. Однако Лига чемпионов — это совсем иной турнир, и для победы в нем нужно иметь большой опыт. У «Манчестер Cити» такого опыта, как у мадридского «Реала», «Барселоны» и «Баварии», нет.

— В коллективе Гвардиолы одной из острых проблем сейчас является наличие большого количества травмированных игроков. Как эта ситуация отразится на высоких задачах клуба?

— Конец сезона — травмы неизбежны. Теперь у футболистов, у которых было мало практики, есть возможность проявить себя. И в Лиге чемпионов они должны очень постараться.

— Что можете сказать об Александре Зинченко? Кажется, парень постепенно завоевывает доверие Гвардиолы.