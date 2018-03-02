Андрей Канчельскис: У «Манчестер Сити» нет опыта для победы в Лиге чемпионов
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис — о том, почему «Манчестер Сити» не сможет выиграть в Лиге чемпионов.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис — о том, почему «Манчестер Сити» не сможет выиграть в Лиге чемпионов.
— «Манчестер Сити» недавно потерпел поражение в Кубке Англии от команды из третьего дивизиона «Уиган». Будущему чемпиону страны такие поражения допустимы?
— Здесь никаких отговорок не может быть. Такие поражения недопустимы, — приводит слова Канчельскиса
Команды уровня «Манчестер Cити» всегда должны быть в тонусе и обыгрывать соперников из любых дивизионов. На сегодняшний день, имея уже победу в
— В коллективе Гвардиолы одной из острых проблем сейчас является наличие большого количества травмированных игроков. Как эта ситуация отразится на высоких задачах клуба?
— Конец сезона — травмы неизбежны. Теперь у футболистов, у которых было мало практики, есть возможность проявить себя. И в Лиге чемпионов они должны очень постараться.
— Что можете сказать об Александре Зинченко? Кажется, парень постепенно завоевывает доверие Гвардиолы.
— Игровая позиция не его, но важно, что он иногда появляется в стартовом составе. Это уже большой плюс. Сейчас его главная цель — выступать постоянно хорошо. Стабильность очень важна. Еще остались игры в сезоне, затем следующий не за горами, а как там все повернется, непонятно. Если будет выходить постоянно в старте, а не периодически, то добьется больших успехов.