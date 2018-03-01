Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФКР нашла подозреваемых, подсыпавших допинг Крушельницкому
Молодая британка бодрствует всего по три часа в сутки
Медики рассказали, как защитить будущего ребенка от аллергии
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Наоми Кэмпбелл разделась для фотосессии с молодым бойфрендом
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Бетис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:30
Алавес
Леванте
Футбол. Зарубежный
28.02
Эйбар1
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
28.02
Атлетико4
Леганес0
Все события
Россияне сделали вывод из перепалки Жириновского и Собчак
Что сделает 15-летняя Загитова с подаренным авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
«Спартак» — «Динамо» (Москва) и еще 12 матчей игрового дня КХЛ
Наместников отличился в дебютном матче за «Рейнджерс»
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Элегантная Безрукова поздравила поклонников с первым днем весны
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Названы простые способы улучшить память
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
09:46 (мск), источник: Р-Спорт

«ПСЖ» может лишиться Мбаппе из-за травмы перед матчем с «Реалом»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» из-за травмы, сообщает агентство Франс Пресс.

Источник: Reuters

«ПСЖ» в среду на своем поле разгромил «Марсель» (3:0) в четвертьфинале Кубка Франции и вышел в следующий этап. Мбаппе вышел в стартовом составе парижан, но был заменен в перерыве.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
1/8 финала, 6.03.2018, 22:45
ПСЖ
-Реал-

«Килиан Мбаппе повредил лодыжку и попросил не играть во втором тайме. Надеюсь, ничего серьезного не произошло», — заявил главный тренер «ПСЖ» Унай Эмери.

Ранее клуб подтвердил, что бразильский нападающий Неймар будет вынужден перенести операцию и пропустит шесть-восемь недель.

«Пари Сен-Жермен» 6 марта проведет ответный матч с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча, прошедшая 14 февраля в Мадриде, завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии
Медведева: Отношение к нашим спортсменам после ОИ не изменилось
«Спартак» — «Динамо» (Москва) и еще 12 матчей игрового дня КХЛ
Наместников отличился в дебютном матче за «Рейнджерс»
Восстановление Неймара после операции составит до 3 месяцев
Брызгалова не выступит на ЧМ по керлингу с другим партнером
Тутберидзе: Медведева и Загитова прошли путь самураев на ОИ
Новости
Авто
На церемонии награждения олимпийцев перепутали ключи от BMW Напомним, что для награждения медалистов Игр в Пхенчхане завод «Автотор» выпустил 140 белых кроссоверов моделей X6,X5 и X4
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Беременная ведущая "Первого канала" занимается спортом По словам Ольги Ушаковой, она не сидит на диетах, а продолжает активно заниматься спортом.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь