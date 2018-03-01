«ПСЖ» может лишиться Мбаппе из-за травмы перед матчем с «Реалом»

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«ПСЖ» в среду на своем поле разгромил «Марсель» (3:0) в четвертьфинале Кубка Франции и вышел в следующий этап. Мбаппе вышел в стартовом составе парижан, но был заменен в перерыве.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 1/8 финала, 6.03.2018, 22:45 ПСЖ - Реал -

«Килиан Мбаппе повредил лодыжку и попросил не играть во втором тайме. Надеюсь, ничего серьезного не произошло», — заявил главный тренер «ПСЖ» Унай Эмери.

Ранее клуб подтвердил, что бразильский нападающий Неймар будет вынужден перенести операцию и пропустит шесть-восемь недель.