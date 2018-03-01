«ПСЖ» может лишиться Мбаппе из-за травмы перед матчем с «Реалом»
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом»
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом»
«ПСЖ» в среду на своем поле разгромил «Марсель» (3:0) в четвертьфинале Кубка Франции и вышел в следующий этап. Мбаппе вышел в стартовом составе парижан, но был заменен в перерыве.
«Килиан Мбаппе повредил лодыжку и попросил не играть во втором тайме. Надеюсь, ничего серьезного не произошло», — заявил главный тренер «ПСЖ» Унай Эмери.
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«Пари Сен-Жермен» 6 марта проведет ответный матч с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча, прошедшая 14 февраля в Мадриде, завершилась победой хозяев со счетом 3:1.