Как изменения формата квалификации еврокубков повлияют на белорусского чемпиона
Лучшая команда Беларуси теперь получит «вторую жизнь» во всех раундах.
Лучшая команда Беларуси теперь получит «вторую жизнь» во всех раундах.
Принятию нового формата квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы предшествовал непростой процесс. Союзу европейских футбольных ассоциаций с одной стороны нужно было порадовать представителей
1. До группы теперь придется идти на раунд больше. Главная победа больших лиг: четыре первые национальные ассоциации рейтинга (сейчас это Испания, Германия, Англия и Италия) получат прямой доступ в группу. Сделано это за счет потери «автоматических» мест ассоциаций слабее — теперь сразу «в осень» попадают только первые 10 стран (топ-4 плюс Франция, Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция).
Расширение произошло за счет увеличения числа клубов, участвующих в квалификации. При этом выполнено главное требование «маленьких» стран — сохранен путь чемпионов. Только теперь из него в группу попадет не 5, как раньше, а только 4 команды («путь нечемпионов» порезан гораздо существеннее — только 2 команды вместо пяти).
В случае успеха чемпион Беларуси попадет во 2-й квалификационный раунд, где к удачникам 1-го раунда (17 клубов) присоединятся лучшие команды ассоциаций с 15-й по 17-ую (сейчас это Австрия, Хорватия и Румыния).
Шаг дальше — 3-й квалификационный раунд. В нем — победители предыдущего (10 клубов) и еще два чемпиона — 13-й и 14-й ассоциации (это Голландия и Греция).
Еще один успех в преодолении барьера — и раунд
2. Вылет в любом раунде означает попадание в квалификацию Лиги Европы. Ценность квалификации Лиги чемпионов выросла. В первую очередь — потому, что теперь она означает «вторую жизнь» в еврокубках. На каком бы раунде ни споткнулся участник, он все равно попадет в квалификацию Лиги Европы. Это правило действует даже для чемпионов
3. В Лиге Европы тоже будет путь чемпионов. Еще одно важное изменение: неудачники лигочемпионского «пути чемпионов» будут по дороге к Лиге Европы играть только друг с другом. Таким образом, в группе второго по значимости турнира будет больше
4. Денег будет больше. Выплаты вырастут. Как — пока закрытая информация. Но новости для добравшихся в
Андрей ВАШКЕВИЧ