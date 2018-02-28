Шитов вошел в ТОП-10 «Астаны» по играм в Еврокубках

В этом матче все 90 минут на поле провел защитник астанчан Игорь Шитов. Для белоруса этот матч стал 25-м в футболке столичного клуба в рамках еврокубков. Благодаря этому показателю Шитов сумел обогнать Таната Нусербаева и вышел в «десятку» по играм в Еврокубках в истории клуба. Лидируют же по этому показателю Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков и Ненад Эрич, на счету которых по 42, 41 и 39 матчей соответственно.