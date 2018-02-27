УЕФА отказался от видеоповторов в Лиге чемпионов

Источник: AFP 2018

«Фанаты видят экран VAR все время, но никто не знает, как это работает. Для меня это хороший проект, но мы не должны его торопить», — цитирует Чеферина BBC.

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В отчете Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, говорится, что за последние два сезона 98,9 процента решений VAR были правильными.

Систему VAR успешно протестировали во Франции, Италии, Германии и матчах Кубка Конфедераций-2017 в России.