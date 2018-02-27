УЕФА отказался от видеоповторов в Лиге чемпионов
Система видеопомощи арбитрам (VAR) не будет использоваться в матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
Система видеопомощи арбитрам (VAR) не будет использоваться в матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
«Фанаты видят экран VAR все время, но никто не знает, как это работает. Для меня это хороший проект, но мы не должны его торопить», — цитирует Чеферина BBC.
В отчете Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, говорится, что за последние два сезона 98,9 процента решений VAR были правильными.
Систему VAR успешно протестировали во Франции, Италии, Германии и матчах Кубка Конфедераций-2017 в России.
Напомним, в 2016 году IFAB утвердил тестирование системы видеоповторов. ФИФА планирует использовать ее на чемпионате мира-2018 в России. Решение об использовании VAR на мундиале должно быть утверждено 3 марта на заседании организации.