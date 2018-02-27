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11:09 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА отказался от видеоповторов в Лиге чемпионов

Система видеопомощи арбитрам (VAR) не будет использоваться в матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Источник: AFP 2018

«Фанаты видят экран VAR все время, но никто не знает, как это работает. Для меня это хороший проект, но мы не должны его торопить», — цитирует Чеферина BBC.

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В отчете Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, говорится, что за последние два сезона 98,9 процента решений VAR были правильными.

Систему VAR успешно протестировали во Франции, Италии, Германии и матчах Кубка Конфедераций-2017 в России.

Напомним, в 2016 году IFAB утвердил тестирование системы видеоповторов. ФИФА планирует использовать ее на чемпионате мира-2018 в России. Решение об использовании VAR на мундиале должно быть утверждено 3 марта на заседании организации.

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