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26 февраля, источник: Чемпионат.com

Мэр Бильбао: Сожалею о критике фанатов «Спартака», у нас рады россиянам

Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто взял обратно слова о российских футбольных болельщиках.

Источник: РИА "Новости"

Он сожалеет, что негативно высказывался в адрес фанатов «Спартака», которые приехали на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком».

«Сожалею о сделанных заявлениях. Русские всегда приветствуются в нашем городе, как и граждане других стран мира. В знак солидарности с погибшим полицейским нам всем — и клубам, и УЕФА — необходимо избавиться от ультрас, радикалов и хулиганов. От всех, кто прикрывается футболом, совершая насилие и провокации», — сказал Абурто.

Встреча в Испании сопровождалась стычками болельщиков, в ходе которых погиб полицейский и были пострадавшие и задержанные.

Атлетик 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
22.02.2018, 23:05 Зрители: 36873 плей-офф: 1/16 финала San Mames Barria
Главные тренеры
Хосе Анхель Сиганда Массимо Каррера
Голы
57′ Хавьер Эчейта (Э. Саборит) 16
12 де Соуза Луиз Адриану (Д. Комбаров, М. Пашалич) 44′
25 Лоренсо Мельгарехо (Мендеш Андраде Зе Луиш) 85′
Составы
Яго Эррерин 13
Иньиго Лекуэ 15
Энрик Саборит 3
Йерай Альварес 5
Хавьер Эчейта 16
Оскар Де Маркос 18
Маркель Сусаэта (к) 14
Андер Итурраспе 8
84′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
90+3′ Ариц Адурис 20
90′ Иньяки Уильямс 11
Иньиго Кордоба 28
53′ Микель Рико 17
86′ Микель Сан-Хосе 6
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко 67′
23 Дмитрий Комбаров 90+4′
16 Сальваторе Боккетти 31′
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 80′
5 Сердар Таски 10′
29 Илья Кутепов
30 Софьян Ханни 59′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
50 Марио Пашалич 74′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 4
4 Угловые 4
8 Фолы 19
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
За воротами Патрик Иттрих (Германия)
За воротами Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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