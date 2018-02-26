Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Мэр Бильбао: Сожалею о критике фанатов «Спартака», у нас рады россиянам
Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто взял обратно слова о российских футбольных болельщиках.
Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто взял обратно слова о российских футбольных болельщиках.
Он сожалеет, что негативно высказывался в адрес фанатов «Спартака», которые приехали на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком».
«Сожалею о сделанных заявлениях. Русские всегда приветствуются в нашем городе, как и граждане других стран мира. В знак солидарности с погибшим полицейским нам всем — и клубам, и УЕФА — необходимо избавиться от ультрас, радикалов и хулиганов. От всех, кто прикрывается футболом, совершая насилие и провокации», — сказал Абурто.
Встреча в Испании сопровождалась стычками болельщиков, в ходе которых погиб полицейский и были пострадавшие и задержанные.
|Хосе Анхель Сиганда
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|19
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
|Боковой судья
|Рафаэль Фольтин (Германия)
|Боковой судья
|Ян Зайдель (Германия)
|За воротами
|Патрик Иттрих (Германия)
|За воротами
|Харм Осмерс (Германия)