Мэр Бильбао: Сожалею о критике фанатов «Спартака», у нас рады россиянам

«Сожалею о сделанных заявлениях. Русские всегда приветствуются в нашем городе, как и граждане других стран мира. В знак солидарности с погибшим полицейским нам всем — и клубам, и УЕФА — необходимо избавиться от ультрас, радикалов и хулиганов. От всех, кто прикрывается футболом, совершая насилие и провокации», — сказал Абурто.