Как УЕФА может наказать «Спартак»? Разбираемся в ситуации

Источник: Спорт-Экспресс

За события, которые происходили вне чаши «Сан-Мамеса», «Спартак» ответственности нести не может. Объясняем, почему.

ОТКРОЕТ ЛИ УЕФА ДЕЛО?

Очевидно, что да. События в Бильбао вызвали большой резонанс. Однако пока УЕФА воздерживается от подробных комментариев по поводу случившегося вечером в четверг. «Мы ждем дополнительной информации. На данной этапе не можем предоставить никаких других данных. Сообщим вам, когда в ближайшие дни получим всю необходимую информацию», — такой ответ от пресс-службы организации пришел на запрос «СЭ».

По данным издания Iusport, помимо координаторов УЕФА по безопасности, разбирательством дела займется специально назначенный информатор. Он изучит все данные, которые предоставит испанская полиция.

В ближайшие 10−15 дней Союз определится с тем, какие меры необходимо принять. При этом клубу из Бильбао не грозит отстранение от участия в Лиге Европы, а санкции в отношении «Спартака» будут перенесены на следующий сезон, поскольку в этом он уже завершил выступление в еврокубках.

О ЧЕМ ГОВОРИТ РЕГЛАМЕНТ?

Меры наказания прописаны в Статье 16 дисциплинарного регламента УЕФА. Приводим ее текст полностью:

Принимающие клуб и национальная федерация несут ответственность за безопасность как внутри, так и вокруг стадиона до, во время и после матча. Они несут ответственность за инциденты любого рода и будут подвергаться дисциплинарным мерам, если только не докажут, что при организации не было допущено халатности.

Тем не менее, все федерации и клубы (то есть и хозяева, и гости. — Прим. «СЭ») несут ответственность за следующее неподобающее поведение своих поклонников и будут подвергаться дисциплинарным мерам, даже если докажут, что при организации не было допущено никакой халатности:

— Выбегание или попытки выбегания на поле.

— Бросание предметов.

— Поджигание файеров или других предметов.

— Использование лазерных указок и схожих электронных устройств.

— Использование жестов, слов, предметов в целях провокации, в особенности несущих политический, идеологический, религиозный характер или оскорбительный.

— Нанесение ущерба.

— Проявление неуважения во время звучания гимнов.

— Любое другое нарушение порядка и дисциплины внутри или вокруг стадиона.

Последний пункт статьи сформулирован довольно обтекаемо. Именно под него подходят беспорядки, случившиеся перед матчем «Атлетик» — «Спартак». Здесь важно уточнить, что значит «вокруг стадиона». Часто бывает, что перед ареной существует так называемый периметр безопасности — то есть зона между первым пунктом досмотра и непосредственно входом на сектор.

Однако в Бильбао такой зоны нет. А доступ на площадь вокруг стадиона не был ограничен. Полиция там присутствовала, но разделения потоков и какого-либо первичного досмотра не было.

ГДЕ ИМЕННО ПРОИЗОШЛА ДРАКА ФАНАТОВ?

Стычка, с которой все началось, случилась при входе колонны болельщиков «Спартака» на площадь. Они организованно и под присмотром полиции шли из центра города, где было назначено место сбора. До входа на сектор оставалось порядка ста метров, когда на углу с улицей, опоясывающей «Сан-Мамес», колонну с тротуара стали освистывать болельщики «Атлетика».

Полиции в этом месте оказалось недопустимо мало, и очень быстро свист перерос в бросания бутылками и файерами с обеих сторон, а столкновения охватили большую часть площади.

КОГО НАЗЫВАЮТ ЗАЧИНЩИКАМИ?

Поначалу испанские СМИ в один голос обвиняли фанатов «Спартака». Так, на следующий день Marca вышла с заголовком «Варвары» на первой полосе. Но по мере поступления информации о ходе расследования риторика стала меняться. И теперь даже издания в Бильбао, нагнетавшие перед матчем обстановку новостями о «фашистах из России», в основном пишут о вине местных радикалов. El Correo отмечает, что в день матча «оружие» в виде камней, телескопических дубинок, металлических прутьев, кастетов и пиротехники изымали только у фанатов «Атлетика».

Кроме того, я лично находился в месте, где завязалась стычка. И могу с уверенностью сказать, что первыми агрессию проявили местные фанаты. Именно со стороны ультрас «Атлетика» летели файеры. Болельщики «Спартака» подбирали их и бросали обратно.

Еще одна серьезная драка, зачинщиками которой называют уже российских фанатов, произошла примерно в это же время в нескольких кварталах от «Сан-Мамеса». Но она уже точно не подпадает под понятие «вокруг стадиона».

ПОЧЕМУ ПОЛИЦИЯ НЕ ПРЕСЕКЛА СТЫЧКУ?

Этим вопросом задаются сами полицейские Бильбао. Профсоюз стражей правопорядка потребовал от руководства ведомства объяснить, как так вышло, что возле самой арены фанаты двух клубов спокойно вступили в контакт.

«Полиции оказалось явно недостаточно, хотя изначально было известно, что фанаты настроены друг к другу негативно, и вероятность стычек высока. При этом явная ошибка заключалась в том, что перекос был сделан в сторону контроля за российскими болельщиками, а местных ультралевых радикалов из группировки Herri Norte Taldea, по сути, предоставили самим себе. Хотя они за последние годы неоднократно устраивали драки и беспорядки», — напомнил глава профсоюза Роберто Сейхо.

КТО ВИНОВАТ В СМЕРТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО?

Уже известно, что прямой вины фанатов в трагедии нет. Да, 51-летний сотрудник находился на площади во время перестрелки файерами, однако умер от сердечного приступа, и, как отмечает местная пресса, давно имел проблемы со здоровьем. У него был тромбоз. Кроме того, не так давно у него удалили почку, и в июне 2017-го он вернулся к полноценной работе после перерыва в полтора года.

НАКАЗЫВАЛ ЛИ УЕФА ГОСТЕЙ ЗА БЕСПОРЯДКИ ОКОЛО СТАДИОНА?

Важно, что подобных историй в практике УЕФА не было. По крайней мере, перелопатив большое количество новостей о различных санкциях в отношении клубов и сборных, удалось найти только информацию о наказаниях за поведение фанатов внутри стадиона.

Исключение попалось лишь одно: в ноябре 2006-го УЕФА оштрафовал Английскую футбольную ассоциацию (ФА) на 10 тысяч швейцарских франков за неподобающее поведение болельщиков в ходе отборочного матча Euro-2008 с Хорватией в Загребе. Речь шла о безбилетных фанатах, сумевших преодолеть кордон и устроивших драки с полицией при входе на сектор. Наказание сложно назвать суровым. И тем не менее англичане активно протестовали, так как называли причиной произошедшего слабую организацию.

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Конечно, нельзя исключать, что «Спартаку» достанется от УЕФА, ведь красно-белые — рецидивисты. Только в текущем сезоне они несколько раз подвергались санкциям за поведение болельщиков. Например, на матче в Севилье гостевой сектор был закрыт.