Казахстан поднимется на две строчки в рейтинге коэффициентов УЕФА
Казахстан с сезона 2018/2019 поднимется на 26-е место в рейтинге клубных коэффициентов футбольных ассоциаций УЕФА, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Казахстан с сезона 2018/2019 поднимется на 26-е место в рейтинге клубных коэффициентов футбольных ассоциаций УЕФА, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Как начисляются очки?
Рейтинг каждой ассоциации рассчитывается УЕФА на основании выступления каждых команд страны в европейских кубковых турнирах на протяжении пятилетнего периода. Коэффициенты клубов ассоциации составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинги определяют количество мест для каждой ассоциации (страны) в будущих клубных соревнованиях УЕФА.
Система начисления очков
1. Каждая команда получает два очка за победу и одно очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде
2. Клубам, которые пробиваются в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов УЕФА или четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги Европы УЕФА, начисляется по одному дополнительному баллу за каждый раунд.
3. Кроме того, четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и еще четыре очка — за выход в
С нового еврокубкового сезона 2018/2019 коэффициенты клубов стран будут составляться на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2014/2015, соответственно набранные очки в сезоне 2013/2014 вычитываются. Таким образом, Казахстан начнет свой еврокубковый сезон 2018/2019 с 26-го места, опередив Румынию и Болгарию.