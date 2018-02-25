Казахстан поднимется на две строчки в рейтинге коэффициентов УЕФА

Как начисляются очки?

Рейтинг каждой ассоциации рассчитывается УЕФА на основании выступления каждых команд страны в европейских кубковых турнирах на протяжении пятилетнего периода. Коэффициенты клубов ассоциации составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинги определяют количество мест для каждой ассоциации (страны) в будущих клубных соревнованиях УЕФА.

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Система начисления очков

1. Каждая команда получает два очка за победу и одно очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).

2. Клубам, которые пробиваются в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов УЕФА или четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги Европы УЕФА, начисляется по одному дополнительному баллу за каждый раунд.

3. Кроме того, четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и еще четыре очка — за выход в плей-офф. Рейтинг коэффициентов футбольных ассоциаций УЕФА на 24 февраля.