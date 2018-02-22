Глава фан-клуба «Спартака»: Баски нападали с применением всех подручных средств

Источник: РИА "Новости"

В результате стычки погиб 51-летний полицейский.

— Да, наши болельщики шли на матч все вместе, — приводит RT слова Горшунова. — На моих глазах колонна испанцев приблизилась к площади возле стадиона и поравнялась с одним из уличных баров. Мы начали скандировать «Спартак», в нас полетели пивные кружки, и тут же с соседней улицы на болельщиков выдвинулись те, кого я заметил раннее, местные ультра.

Удар приняли на себя самые миролюбивые поклонники нашей команды, но за ними следом шли и те, кто смог за себя постоять. Баски нападали с применением всех подручных средств. Они перевернули мусорный бак, из которого в людей полетели битые бутылки, железные прутья. Позже появились биты, в нас стреляли из ракетниц. Травмы у всех схожие: переломы, в том числе открытые, многих ранили стеклом.