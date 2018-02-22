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10:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глава фан-клуба «Спартака»: Баски нападали с применением всех подручных средств

Директор фан-клуба «Спартака» Валентин Горшунов рассказал, как на болельщиков красно-белых было совершено нападение со стороны фанатов «Атлетика» перед матчем между командами в Лиге Европы.

Источник: РИА "Новости"

В результате стычки погиб 51-летний полицейский.

— Да, наши болельщики шли на матч все вместе, — приводит RT слова Горшунова. — На моих глазах колонна испанцев приблизилась к площади возле стадиона и поравнялась с одним из уличных баров. Мы начали скандировать «Спартак», в нас полетели пивные кружки, и тут же с соседней улицы на болельщиков выдвинулись те, кого я заметил раннее, местные ультра.

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Удар приняли на себя самые миролюбивые поклонники нашей команды, но за ними следом шли и те, кто смог за себя постоять. Баски нападали с применением всех подручных средств. Они перевернули мусорный бак, из которого в людей полетели битые бутылки, железные прутья. Позже появились биты, в нас стреляли из ракетниц. Травмы у всех схожие: переломы, в том числе открытые, многих ранили стеклом.

Полицейские сначала пытались просто оттеснить всех дерущихся на соседнюю улицу и перекрыть пути возвращения на площадь. Всего этого можно было избежать, просто не позволив болельщикам встретиться лицом к лицу. Они начали действовать жёстко лишь после того, как одному из сотрудников стало плохо. Это произошло в тот момент, когда испанцы кинули в его сторону пиротехнику. После начались стычки уже с полицией. Представители правоохранительных органов применяли силу без разбора.

Атлетик 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
22.02.2018, 23:05 плей-офф: 1/16 финала San Mames Barria
Главные тренеры
Хосе Анхель Сиганда Массимо Каррера
Голы
57′ Хавьер Эчейта (Э. Саборит) 16
12 де Соуза Луиз Адриану (Д. Комбаров, М. Пашалич) 44′
25 Лоренсо Мельгарехо (Мендеш Андраде Зе Луиш) 85′
Составы
Яго Эррерин 13
Иньиго Лекуэ 15
Энрик Саборит 3
Йерай Альварес 5
Хавьер Эчейта 16
Оскар Де Маркос 18
Маркель Сусаэта (к) 14
Андер Итурраспе 8
84′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
90+3′ Ариц Адурис 20
90′ Иньяки Уильямс 11
Иньиго Кордоба 28
53′ Микель Рико 17
86′ Микель Сан-Хосе 6
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко 67′
23 Дмитрий Комбаров 90+4′
16 Сальваторе Боккетти 31′
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 80′
5 Сердар Таски 10′
29 Илья Кутепов
30 Софьян Ханни 59′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
50 Марио Пашалич 74′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 4
4 Угловые 4
8 Фолы 19
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
За воротами Патрик Иттрих (Германия)
За воротами Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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