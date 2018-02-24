Беспорядки в Бильбао. Как накажут «Спартак»
После матча с «Атлетиком» пострадали не только болельщики
После матча с «Атлетиком» пострадали не только болельщики
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18
Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы текущего сезона. В розыгрыше примут участие российские клубы ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», успешно преодолевшие стадию 1/16 финала турнира.
«Лацио» — «Динамо» (Киев)
«РБ Лейпциг» — «Зенит»
«Атлетико» Мадрид — «Локомотив»
ЦСКА — «Лион»
«Марсель» — «Атлетик» Бильбао
«Спортинг» (Лиссабон) — «Виктория» Пльзень
«Боруссия» Дортмунд — «РБ Зальцбург»
«Милан» — «Арсенал» (Лондон)
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 8 марта. Ответные поединки состоятся 15 марта.
На переводчика «Спартака» напали в Бильбао
На переводчика московского «Спартака» Артёма Фетисова совершено нападение в Бильбао, о чём он сообщил в своём «инстаграме».
«Ремнём все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты!» — написал Фетисов.
Также Фетисов уточнил, что нападение было совершено рядом с отелем, в котором жил «Спартак». Переводчика клуба ударили ремнём по шее.
Ранее сообщалось о стычках болельщиков и полиции в Бильбао перед ответной встречей «Атлетика» и «Спартака» в 1/16 финала Лиги Европы.
4 фаната «Спартака» предстанут перед судом за участие в беспорядках в Бильбао
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Напомним, в ходе беспорядков с участием фанатов команд один из представителей полиции перенёс инфаркт и скончался в больнице.
«Четверо задержанных россиян предстанут перед судом в ближайшее время, как только оформят протоколы. С этого момента они будут находиться в руках судебного органа. Что касается погибшего сотрудника полиции, это был 51-летний мужчина, уроженец Эрмуа. Он был сотрудником подразделения по борьбе с беспорядками, в баскской полиции работал 28 лет — с 1990 года», — сообщили «Чемпионату» в
Фанатам «Спартака» могут запретить поездку на следующий еврокубковый выезд
УЕФА открыл дело против «Спартака» в связи с поведением болельщиков
По информации издания, в организации хотят разобраться с тем, что действительно произошло в Бильбао до начала матча, прежде чем принимать
«Что случится практически точно, как нам стало известно от источника из УЕФА, — “Спартак” накажут запретом на посещение болельщиками команды следующего еврокубкового гостевого матча», — сообщает издание.
Также отмечается, что УЕФА не будет серьёзно наказывать «Атлетик», которому якобы максимум грозит денежный штраф. Тот факт, что беспорядки фанатов случились до начала матча за пределами стадиона, в соответствии с новыми правилами не помешает УЕФА наложить санкции на клубы.
Иванович и Паредес вошли в команду недели Лиги Европы
Футболисты «Зенита» Бранислав Иванович и Леандро Паредес вошли в команду недели Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. Сербский игрок отметился одним из голов в ворота «Селтика» (3:0) в домашней игре турнира на стадии 1/16 финала.
Кроме них в команду недели также вошли: Антони Лопеш («Лион»), Баштуш («Лацио»), Лукаш Гейда («Виктория Плзень»), Михалис Бакакис (АЕК), Марин Томасов («Астана»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Фелипе Андерсон («Лацио»), Чиро Иммобиле («Лацио») и Мунас Даббур («Ред Булл Зальцбург»).
FA предъявила обвинения Гвардиоле за ношение жёлтой ленточки
Футбольная ассоциация Англии предъявила главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле обвинения в нарушении правил FA.
Испанскому специалисту предстоит ответить на обвинения по поводу ношения жёлтой ленточки, которая несёт политическое послание. На официальном сайте FA говорится, что Гвардиола нарушил правила FA относительно формы и рекламы. У тренера есть время до вечера 5 марта, чтобы ответить на обвинения.
Гвардиола прикалывает к своей груди желтую ленточку в знак поддержки арестованных активистов и политиков, выступающих за независимость Каталонии.