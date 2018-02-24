Беспорядки в Бильбао. Как накажут «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18



Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы текущего сезона. В розыгрыше примут участие российские клубы ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», успешно преодолевшие стадию 1/16 финала турнира.



«Лацио» — «Динамо» (Киев)

«РБ Лейпциг» — «Зенит»

«Атлетико» Мадрид — «Локомотив»

ЦСКА — «Лион»

«Марсель» — «Атлетик» Бильбао

«Спортинг» (Лиссабон) — «Виктория» Пльзень

«Боруссия» Дортмунд — «РБ Зальцбург»

«Милан» — «Арсенал» (Лондон)



Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 8 марта. Ответные поединки состоятся 15 марта.

На переводчика «Спартака» напали в Бильбао



На переводчика московского «Спартака» Артёма Фетисова совершено нападение в Бильбао, о чём он сообщил в своём «инстаграме».



«Ремнём все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты!» — написал Фетисов.



Также Фетисов уточнил, что нападение было совершено рядом с отелем, в котором жил «Спартак». Переводчика клуба ударили ремнём по шее.

Ранее сообщалось о стычках болельщиков и полиции в Бильбао перед ответной встречей «Атлетика» и «Спартака» в 1/16 финала Лиги Европы. Красно-белые победили соперника со счётом 2:1, но уступили по итогам двухматчевого противостояния.

4 фаната «Спартака» предстанут перед судом за участие в беспорядках в Бильбао



В пресс-службе полиции Бильбао сообщили, что четверо болельщиков «Спартака» в ближайшее время предстанут перед судом за участие в беспорядках в городе в день ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1).



Напомним, в ходе беспорядков с участием фанатов команд один из представителей полиции перенёс инфаркт и скончался в больнице.



«Четверо задержанных россиян предстанут перед судом в ближайшее время, как только оформят протоколы. С этого момента они будут находиться в руках судебного органа. Что касается погибшего сотрудника полиции, это был 51-летний мужчина, уроженец Эрмуа. Он был сотрудником подразделения по борьбе с беспорядками, в баскской полиции работал 28 лет — с 1990 года», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе полиции Бильбао.

Фанатам «Спартака» могут запретить поездку на следующий еврокубковый выезд



УЕФА открыл дело против «Спартака» в связи с поведением болельщиков красно-белых перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1), сообщает Mundo Deportivo.



По информации издания, в организации хотят разобраться с тем, что действительно произошло в Бильбао до начала матча, прежде чем принимать какие-либо решения по санкциям. В связи с этим УЕФА запросил отчёты у делегата матча, главы стадиона, на котором проходила встреча, и пресс-служб обоих клубов. Отмечается, что «Спартак» может получить серьёзное наказание по факту случившегося — от крупного штрафа до исключения из еврокубков.



«Что случится практически точно, как нам стало известно от источника из УЕФА, — “Спартак” накажут запретом на посещение болельщиками команды следующего еврокубкового гостевого матча», — сообщает издание.



Также отмечается, что УЕФА не будет серьёзно наказывать «Атлетик», которому якобы максимум грозит денежный штраф. Тот факт, что беспорядки фанатов случились до начала матча за пределами стадиона, в соответствии с новыми правилами не помешает УЕФА наложить санкции на клубы.

Иванович и Паредес вошли в команду недели Лиги Европы



Футболисты «Зенита» Бранислав Иванович и Леандро Паредес вошли в команду недели Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. Сербский игрок отметился одним из голов в ворота «Селтика» (3:0) в домашней игре турнира на стадии 1/16 финала.



Кроме них в команду недели также вошли: Антони Лопеш («Лион»), Баштуш («Лацио»), Лукаш Гейда («Виктория Плзень»), Михалис Бакакис (АЕК), Марин Томасов («Астана»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Фелипе Андерсон («Лацио»), Чиро Иммобиле («Лацио») и Мунас Даббур («Ред Булл Зальцбург»).