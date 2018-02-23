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23 февраля, источник: Р-Спорт

Измайлов: В Бильбао были провокации, фанатам «Спартака» пришлось защищаться

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Бильбао, где проходил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и местным «Атлетиком», были совершены провокации, из-за чего болельщикам «красно-белых» пришлось защищаться, заявил вице-президент московского футбольного клуба Наиль Измайлов.

Встреча «Спартака» и «Атлетика» прошла в четверг в Бильбао и завершилась победой москвичей со счетом 2:1. В день матча в городе произошли столкновения болельщиков обеих команд. Полиция Страны Басков сообщала, что в результате этого были задержаны девять человек, из которых трое граждан России. Кроме того, стало известно, что во время инцидента умер полицейский — он перенес инфаркт.

«Мы с самого начала знали, что нам будут не рады в Бильбао. Сначала в прессе появились выдуманные “страшилки” о болельщиках “Спартака”, потом марши местных радикальных группировок, показательно усиленные меры безопасности. Было очевидно, что будут провокации. Что, собственно говоря, и произошло. И конечно, когда на тебя нападают, ты вынужден защищаться», — сказал Измайлов журналистам.

«Надо, безусловно, тщательно разбираться в случившемся. Но обратите внимание на то, как проходят матчи и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы в России, в Москве. В частности, недавно проходил матч с “Атлетиком” в Москве. Все эти матчи прошли в атмосфере гостеприимства, безопасности и комфорта для болельщиков», — отметил он.

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