Измайлов: В Бильбао были провокации, фанатам «Спартака» пришлось защищаться

Встреча «Спартака» и «Атлетика» прошла в четверг в Бильбао и завершилась победой москвичей со счетом 2:1. В день матча в городе произошли столкновения болельщиков обеих команд. Полиция Страны Басков сообщала, что в результате этого были задержаны девять человек, из которых трое граждан России. Кроме того, стало известно, что во время инцидента умер полицейский — он перенес инфаркт.

«Мы с самого начала знали, что нам будут не рады в Бильбао. Сначала в прессе появились выдуманные “страшилки” о болельщиках “Спартака”, потом марши местных радикальных группировок, показательно усиленные меры безопасности. Было очевидно, что будут провокации. Что, собственно говоря, и произошло. И конечно, когда на тебя нападают, ты вынужден защищаться», — сказал Измайлов журналистам.