Битва в Бильбао. Итоги

Источник: AFP 2018

КАК УМЕР ПОЛИЦЕЙСКИЙ, И КТО ВИНОВАТ

Полицейский Иносенсио Гарсия скончался в результате сердечного приступа, когда вместе с отрядом полицейских находился у стадиона «Сан-Мамес». В больнице, куда был доставлен Гарсия, сообщили, что никаких травм у него обнаружено не было. Фактически в смерти полицейского нельзя винить болельщиков команд.

К тому же выяснилось, что до того, как почувствовать себя плохо, Гарсия отработал 14 часов. Полицейский заступил на смену в семь утра, об этом сообщил местный профсоюз ErNE. Тем не менее, лидер профсоюза Роберто Сейхо считает, что эту смерть нужно рассматривать, как насильственную: «Наш коллега умер не в кресле, инфаркт — следствие инцидентов с болельщиками». Он призвал привлечь к ответственности причастных к столкновениям в Бильбао. Правда, Всеобщий союз трудящихся (UGT) посчитал смерть полицейского «несчастным случаем на производстве». Делу вряд ли дадут ход.

По словам очевидцев, как пишет El Mundo зачинщиками драки на эспланаде у стадиона «Сан-Мамес» незадолго до начала игры стали члены фанатской группировки «Атлетика» Herri Norte Taldea. Полиция спокойно сопровождала часть болельщиков из России от центральной части города к спортивной арене, и на подходе к стадиону колонна попала под град бутылок и файеров, которые принялись бросать баскские фанаты. В это же время — события никак не связаны между собой — в другой части города ультрас «Спартака» напали на мирных местных болельщиков из группы Piratak. Они начали обороняться с помощью файеров, и эта стычка привела к масштабному столкновению, в результате которого погиб сотрудник полиции.

Перед всеми этими столкновениями полиция задержала группу из примерно 100 местных ультрас, которые направлялись на манифестацию «против фашизма» рядом с «Сан-Мамесом». Их продержали в участке около двух часов и отпустили уже после начала матча, забрав у них металлические пруты, дубинки и камни. Предположительно, именно радикальные фанаты «Атлетика» несут ответственность за ранение в спину одного из болельщиков «Спартака», который обратился за помощью в больницу.

Группировка Herri Norte Taldea возникла в 1980-х, насчитывает в своих рядах до 200 человек, напомнила El Mundo. Из них порядка 80 признаны буйными и опасными. Сторонники радикальных националистических левых взглядов, в последние годы они не раз становились зачинщиками драк с болельщиками других команд: «Локомотива» в 2012 году, «Сарагосы», «Порту», «Марселя», «АПОЭЛ»…

СКОЛЬКО ПОСТРАДАВШИХ И ЗАДЕРЖАННЫХ

Согласно данным El Mundo, пострадало шесть человек (включая умершего полицейского), задержано девять.

Двух россиян уже выписали из больницы — один из них получил колотую рану спины, которая оказалась не слишком серьезной. Еще один российский болельщик остается в стационаре с сотрясением мозга и несколькими порезами. Четвертый болельщик, чья национальность неизвестна, попал в больницу с черепно-мозговой травмой, но потом выписался, не став слушать рекомендации врачей. И наконец, в больницу попал поляк со сломанным носом. Его также выписали по собственному желанию, операцию он будет делать на родине.

ЧТО ГОВОРИТ УЕФА

Официальную реакцию УЕФА приводит AP: «УЕФА решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации. УЕФА передает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента».

Как правило, УЕФА не разбирает случаи столкновений болельщиков за пределами стадиона. Вся ответственность за обеспечение безопасности лежит на принимающей стороне. Однако Mundo Deportivo утверждает, что организация все-таки займется битвой фанатов «Спартака» и «Атлетика», причем рассмотрит дело в экстренном порядке. Якобы, как утверждает издание, в УЕФА приняли ряд законодательных изменений. И теперь могут наказывать клубы за проступки болельщиков вне стадиона.

Сложно сказать, какие «законодательные изменения» имеют в виду наши испанские коллеги. В соответствии с действующим дисциплинарным регламентом УЕФА ассоциации и клубы несут ответственность только за происходящее внутри и вокруг стадиона — до, во время и после матча.

В УЕФА сначала попытаются понять, что же именно происходило за несколько часов до игры. Организация запросила информацию от делегата матча, директора стадиона, своих журналистов и пресс-служб клубов. Когда ее соберут, дело, возможно, откроют и его рассмотрит дисциплинарный комитет.

Согласно источникам в УЕФА, на которых ссылается Mundo Deportivo, болельщикам «Спартака» могут запретить посещать выездные матчи в еврокубках.

Утверждается, что «Атлетику» также грозят санкции, но не такие страшные — максимум денежный штраф, так как раньше с его болельщиками инцидентов не случалось. Между тем сами испанские СМИ напоминают о нападении ультрас «Атлетика» на болельщиков «Локомотива» в 2012 году и столкновениях с фанатами еще нескольких европейских клубов.

В понедельник, эту тему, пусть и неформально, якобы обсудят на конгрессе УЕФА в Братиславе.

ЧТО ГОВОРИТ ФИФА

Международная федерация футбола в ответ на запрос «СЭ» прокомментировала инциденты в Бильбао.

— ФИФА глубоко сожалеет о кончине полицейского. Соболезнуем его семье. Как уже неоднократно отмечалось, мы всецело осуждаем любые формы насилия, — говорится в заявлении ФИФА. — Что касается безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года, то мы полностью доверяем механизмам безопасности и комплексной концепции безопасности, разработанной российскими властями и местным организационным комитетом. Как показал прошедший в прошлом году Кубок конфедераций ФИФА, и без того высокие стандарты безопасности России были изменены таким образом, чтобы соответствовать особенностям подобных крупных спортивных мероприятий.

Безусловно, ФИФА находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами в отношении оценки рисков, что позволяет осуществлять общие превентивные меры в сотрудничестве с национальными и международными правоохранительными органами.

ЧТО ГОВОРИТ МУТКО

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко с «СЭ» мнением о беспорядках в Бильбао.

— Сегодня прочитал заявление полиции, что они проведут расследование то причинах смерти их сотрудника. Есть такая традиция — организованный проход к стадиону. Наши болельщики шли колонной, в их адрес были определенные провокации. Когда в тебя чем-то бросают, это вызывает ответную негативную реакцию. Но в любом случае, произошедшее не делает нам ничего хорошего. То, что случилось, ничего общего с футболом не имеет. Хулиганство, экстремизм и на футболе, и вокруг стадионов недопустимы!

Россия приняла соответствующие меры, законы, благодаря которым людям, которые хотят не болеть, а решать на стадионах какие-то свои проблемы, свои экстремистские цели, места на футболе не будет! Мы переняли опыт других стран в области борьбы с футбольными хулиганами, подписали конвенцию Совета Европы. И наша новая система даст свои плоды! Она, в том числе, включает обмен информацией с другими странами, общие списки, в которых содержатся имена людей, нарушающих порядок на матчах. На матчи чемпионата мира в России люди из данных списков попасть не смогут.

Конечно, мы сфокусируемся на случившемся в Бильбао. Но обратите внимание, при какой прекрасной атмосфере прошли матчи Лиги Европы в Санкт-Петербурге и Москве, где, несмотря на мороз, на трибунах собралось почти 20 тысяч человек. Наши болельщики могут поддерживать команды без петард, матерщины и драк.