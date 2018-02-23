Битва в Бильбао. Итоги
Что известно о пострадавших, кто виноват в смерти полицейского, что думает об инциденте ФИФА, и накажет ли УЕФА «Спартак».
Что известно о пострадавших, кто виноват в смерти полицейского, что думает об инциденте ФИФА, и накажет ли УЕФА «Спартак».
КАК УМЕР ПОЛИЦЕЙСКИЙ, И КТО ВИНОВАТ
Полицейский Иносенсио Гарсия скончался в результате сердечного приступа, когда вместе с отрядом полицейских находился у стадиона «Сан-Мамес». В больнице, куда был доставлен Гарсия, сообщили, что никаких травм у него обнаружено не было. Фактически в смерти полицейского нельзя винить болельщиков команд.
К тому же выяснилось, что до того, как почувствовать себя плохо, Гарсия отработал 14 часов. Полицейский заступил на смену в семь утра, об этом сообщил местный профсоюз ErNE. Тем не менее, лидер профсоюза Роберто Сейхо считает, что эту смерть нужно рассматривать, как насильственную: «Наш коллега умер не в кресле, инфаркт — следствие инцидентов с болельщиками». Он призвал привлечь к ответственности причастных к столкновениям в Бильбао. Правда, Всеобщий союз трудящихся (UGT) посчитал смерть полицейского «несчастным случаем на производстве». Делу вряд ли дадут ход.
По словам очевидцев, как пишет El Mundo зачинщиками драки на эспланаде у стадиона «Сан-Мамес» незадолго до начала игры стали члены фанатской группировки «Атлетика» Herri Norte Taldea. Полиция спокойно сопровождала часть болельщиков из России от центральной части города к спортивной арене, и на подходе к стадиону колонна попала под град бутылок и файеров, которые принялись бросать баскские фанаты. В это же время — события никак не связаны между собой — в другой части города ультрас «Спартака» напали на мирных местных болельщиков из группы Piratak. Они начали обороняться с помощью файеров, и эта стычка привела к масштабному столкновению, в результате которого погиб сотрудник полиции.
Перед всеми этими столкновениями полиция задержала группу из примерно 100 местных ультрас, которые направлялись на манифестацию «против фашизма» рядом с «Сан-Мамесом». Их продержали в участке около двух часов и отпустили уже после начала матча, забрав у них металлические пруты, дубинки и камни. Предположительно, именно радикальные фанаты «Атлетика» несут ответственность за ранение в спину одного из болельщиков «Спартака», который обратился за помощью в больницу.
Группировка Herri Norte Taldea возникла в 1980-х, насчитывает в своих рядах до 200 человек, напомнила El Mundo. Из них порядка 80 признаны буйными и опасными. Сторонники радикальных националистических левых взглядов, в последние годы они не раз становились зачинщиками драк с болельщиками других команд: «Локомотива» в 2012 году, «Сарагосы», «Порту», «Марселя», «АПОЭЛ»…
СКОЛЬКО ПОСТРАДАВШИХ И ЗАДЕРЖАННЫХ
Согласно данным El Mundo, пострадало шесть человек (включая умершего полицейского), задержано девять.
Двух россиян уже выписали из больницы — один из них получил колотую рану спины, которая оказалась не слишком серьезной. Еще один российский болельщик остается в стационаре с сотрясением мозга и несколькими порезами. Четвертый болельщик, чья национальность неизвестна, попал в больницу с
ЧТО ГОВОРИТ УЕФА
Официальную реакцию УЕФА приводит AP: «УЕФА решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации. УЕФА передает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента».
Как правило, УЕФА не разбирает случаи столкновений болельщиков за пределами стадиона. Вся ответственность за обеспечение безопасности лежит на принимающей стороне. Однако Mundo Deportivo утверждает, что организация
Сложно сказать, какие «законодательные изменения» имеют в виду наши испанские коллеги. В соответствии с действующим дисциплинарным регламентом УЕФА ассоциации и клубы несут ответственность только за происходящее внутри и вокруг стадиона — до, во время и после матча.
В УЕФА сначала попытаются понять, что же именно происходило за несколько часов до игры. Организация запросила информацию от делегата матча, директора стадиона, своих журналистов и
Согласно источникам в УЕФА, на которых ссылается Mundo Deportivo, болельщикам «Спартака» могут запретить посещать выездные матчи в еврокубках.
Утверждается, что «Атлетику» также грозят санкции, но не такие страшные — максимум денежный штраф, так как раньше с его болельщиками инцидентов не случалось. Между тем сами испанские СМИ напоминают о нападении ультрас «Атлетика» на болельщиков «Локомотива» в 2012 году и столкновениях с фанатами еще нескольких европейских клубов.
В понедельник, эту тему, пусть и неформально, якобы обсудят на конгрессе УЕФА в Братиславе.
ЧТО ГОВОРИТ ФИФА
Международная федерация футбола в ответ на запрос «СЭ» прокомментировала инциденты в Бильбао.
— ФИФА глубоко сожалеет о кончине полицейского. Соболезнуем его семье. Как уже неоднократно отмечалось, мы всецело осуждаем любые формы насилия, — говорится в заявлении ФИФА. — Что касается безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года, то мы полностью доверяем механизмам безопасности и комплексной концепции безопасности, разработанной российскими властями и местным организационным комитетом. Как показал прошедший в прошлом году Кубок конфедераций ФИФА, и без того высокие стандарты безопасности России были изменены таким образом, чтобы соответствовать особенностям подобных крупных спортивных мероприятий.
Безусловно, ФИФА находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами в отношении оценки рисков, что позволяет осуществлять общие превентивные меры в сотрудничестве с национальными и международными правоохранительными органами.
ЧТО ГОВОРИТ МУТКО
— Сегодня прочитал заявление полиции, что они проведут расследование то причинах смерти их сотрудника. Есть такая традиция — организованный проход к стадиону. Наши болельщики шли колонной, в их адрес были определенные провокации. Когда в тебя
Россия приняла соответствующие меры, законы, благодаря которым людям, которые хотят не болеть, а решать на стадионах
Конечно, мы сфокусируемся на случившемся в Бильбао. Но обратите внимание, при какой прекрасной атмосфере прошли матчи Лиги Европы в
В том, что было перед матчем «Атлетик» — «Спартак», нужно тщательно разобраться. Надеюсь, что наши посольство и консульство в Испании не останутся в стороне, а правоохранительные органы проведут объективное расследование. Но, безусловно, нашим болельщикам нужно с уважением относиться к законам и традициям стран, в которые они приехали.