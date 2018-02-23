Представление «Атлетико», «Лиона» и «Лейпцига» — соперников клубов РФ в Лиге Европы

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«Атлетико» имеет более чем столетнюю историю, за которую клуб по десять раз выиграл чемпионат и Кубок Испании и дважды завоевал трофей Лиги Европы. Впервые этот турнир, пришедший на смену Кубку УЕФА, мадридцы выиграл в 2010 году, когда проводился первый розыгрыш. Через два года мадридцы повторили это достижение.

За последние пять лет мадридская команда дважды выходила в финал Лиги чемпионов, где оба раза уступала другому клубу из столицы Испании — «Реалу». Завоевав бронзовые медали прошлогоднего чемпионата Испании, «Атлетико» вновь попал в групповой этап Лиги чемпионов, где неожиданно для многих занял третье место, вылетев в Лигу Европы. При этом мадридцы проиграли лишь один раз, но и победы добились однажды, а еще четыре матча свели вничью. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы свела «Атлетико» с действующим чемпионом Дании «Копенгагеном», мадридцы выиграли обе встречи — 4:1 в гостях и 1:0 дома.

В чемпионате страны «Атлетико» является главным преследователем «Барселоны» (7 очков отставания) и явным претендентом на очередной комплект медалей, опережая даже мадридский «Реал». При этом «Атлетико» пропустил в чемпионате Испании даже меньше голов, чем «Барселона», подтверждая реноме команды с выдающейся игрой в обороне. Большая заслуга в успехах и подготовке команды на счету главного тренера Диего Симеоне, который регулярно признается коллегами и прессой одним из лучших действующих специалистов в мире.

Среди футболистов лидером и главным бомбардиром команды остается французский нападающий Антуан Гризманн. Несмотря на критику со стороны собственных болельщиков и постоянные слухи о трансфере в «Барселону» или «Манчестер Юнайтед», Гризманн забил уже 6 мячей за последние два месяца. Всего на счету форварда 13 голов в 31 матче клубного сезона. Кроме того, ворота «Атлетико» защищает словенец Ян Облак — один из лучших вратарей мира и лидер по количеству сухих матчей в европейских чемпионатах.

«Локомотив» и «Атлетико» уже встречались в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08 на групповом этапе.

Тогда матч завершился со счетом 3:3, в составе мадридцев отличились Серхио Агуэро и Диего Форлан.

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«Лион»

«Лион» является семикратным чемпионом Франции, обладателем четырех Кубков страны, одного Кубка французской лиги и восьми (рекорд) Суперкубков страны, что делает его одним из самых успешных клубов страны. Большинство достижений «Лиона» связаны с нулевыми годами нынешнего века. В период с 2002 по 2008 год клуб бессменно становился чемпионом страны, а в сезоне-2009/10 дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил немецкой «Баварии».

В прошлом сезоне «Лион» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, что позволило ему стартовать в Лиге Европы. На групповой стадии французский клуб занял второе место, уступив первую строчку итальянской «Аталанте» и опередив английский «Эвертон» и кипрский «Аполлон». В 1/16 финала «Лион» дважды обыграл испанский «Вильярреал» — 3:1 дома и 1:0 в гостях.

В текущем чемпионате Франции «Лион» идет на четвертом месте, имея в своем активе 49 очков после 26 матчей, но 21 января сумел обыграть на своем поле «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1. Клуб делает ставку на собственных воспитанников, которых в заявке команды 11 человек. Особое внимание обороне ЦСКА стоит уделить игроку сборной Франции, 24-летнему атакующему полузащитнику Набилю Фекиру — воспитанник местной академии забил 16 мячей в нынешнем чемпионате Франции и является кандидатом на поездку на чемпионат мира в России в составе национальной команды.

Дополнительную интригу противостоянию ЦСКА и «Лиона» добавляет то, что Россия и Франция находятся на соседних местах в таблице коэффициентов УЕФА (пятое и шестое). Разница между странами составляет меньше двух баллов.

Российские клубы трижды встречались с «Лионом» в еврокубках. В рамках второго группового этапа Лиги чемпионов сезона-2000/01 московский «Спартак» уступил французскому клубу на выезде со счетом 0:3 и сыграл дома вничью — 1:1. В квалификации Лиги чемпионов-2011/12 «Лион» встал на пути «Рубина», выиграв домашний матч со счетом 3:1 и сыграв 1:1 в Казани. А вот в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2014/15 «Зенит» дважды сумел переиграть лионцев — 3:1 дома и 2:0 на выезде.

ЦСКА в российской истории пересекался с французскими клубами шесть раз.

Впервые это произошло на групповом этапе Лиги чемпионов-1992/93, когда армейцы свели вничью домашний матч с «Марселем» (1:1), а в гостевом потерпели самое крупное поражение в своей еврокубковой истории (0:6). В сезоне-2004/05, когда ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, армейцы дважды пересекались с французскими клубами: на групповой стадии Лиги чемпионов красно-синие дважды обыграли ПСЖ (2:0 и 3:1), но заняли лишь третье место и отправились в плей-офф Кубка УЕФА, где в ¼ финала переиграли «Осер» (4:0 дома, 0:2 в гостях). В следующем еврокубковом сезоне армейцы на групповом этапе Кубка УЕФА уступили «Марселю» (1:2), а в розыгрыше-2008/09 на той же стадии на выезде переиграли «Нанси» (4:3). Последние на данный момент матчи ЦСКА с французскими командами состоялись в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2011/12, российский клуб сыграл с «Лиллем» на выезде со счетом 2:2, но в домашнем матче уступил — 0:2.

«Лейпциг»

«Лейпциг» — команда, основанная только в 2009 году и сумевшая в кратчайшие сроки выбиться в число лидеров немецкого футбола. Клуб дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Германии только в 2016 году, сходу заняв второе место и квалифицировавшись в групповой этап Лиги чемпионов.

Попав в относительно ровную группу, «Лейпциг» не смог опередить турецкий «Бешикташ» и португальский «Порту», но занял третье место в квартете, обеспечив себе участие в плей-офф Лиги Европы. Жребий 1/16 финала турнира отрядил в соперники «Лейпцигу» лидера чемпионата Италии «Наполи». Уверенная выездная победа в первом матче со счетом 3:1 подтвердила силу немецкого клуба, который, несмотря на поражение в ответной игре (0:2), выбил неаполитанцев из турнира.

Немецкий нападающий Тимо Вернер является главной звездой клуба. Форвард выступает за команду с 2016 года и второй сезон подряд завоевывает статус лучшего бомбардира клуба (в текущем сезоне Вернер забил 16 голов в 31 матче). Чтобы справиться с мастерством нападающего, «Зениту» может понадобиться помощь болельщиков, так как Вернер не выдержал шумовой активности трибун в матче Лиги чемпионов против «Бешикташа», попросив замену на 32-й минуте.

Другой лидер «Лейпцига» гвинеец Наби Кейта с 1 июля официально станет игроком английского «Ливерпуля», поэтому Лига Европы остается единственным турниром, который полузащитник может выиграть в составе немецкого клуба. При этом нынешний чемпионат Германии также может закончиться для «Лейпцига» завоеванием медалей, пусть и без чемпионского титула — команда занимает пятое место, отставая от дортмундской «Боруссии» (2-е место) и франкфуртского «Айнтрахта» (3-е место) на два и одно очко соответственно.

«Лейпциг», обладая стабильной финансовой базой, качественным составом и крупным стадионом («Ред Булл Арена», вмещающая 44345 человек), может надолго закрепиться в лидерах немецкого футбола, всерьез претендуя на титулы в еврокубках.