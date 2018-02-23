Домашний матч с «Севильей» — и пустота. Еврокубковые итоги для «Спартака»

Источник: AFP 2018

Корреспондент «СЭ» подводит итоги еврокубковой кампании красно-белых, которая завершилась в четверг утешительной гостевой победой над «Атлетиком» (2:1).

К «АТЛЕТИКУ» ОКАЗАЛИСЬ НЕ ГОТОВЫ

Массимо Каррера на пресс-конференции в Бильбао заявил, что «Спартак» провел хороший матч, а расстроил его только итоговый результат. Все остальное же — порадовало. Очень надеюсь, что слова итальянца — не искреннее мнение, а стандартная для него в таких случаях попытка поддержать футболистов в публичном пространстве и отвести от них давление.

Потому что очень сложно считать хорошим матч, в котором: а) твоя команда проваливает стартовый отрезок и очень долго вкатывается в игру; б) твоя обновленная линия полузащиты никак не может наладить стабильный выход из обороны, а системообразующий глубинный плеймейкер сидит тем временем на скамейке; в) после первого забитого гола, когда появляется надежда, твои игроки опять впадают в ступор, начинают еле передвигать ноги и перестают отдавать точные передачи на 10 метров; г) твои замены не усиливают коллективные взаимодействия, а ослабляют и превращают их в банальный хаос; д) все это происходит против соперника, показывающего, мягко говоря, не самый выдающийся футбол.

Сейчас можно долго спорить на тему «а разве “Спартак” обязан проходить испанский клуб?», пересчитывать голевые шансы, вспоминать грубые ошибки обороны в первой встрече, ругать отдельных антигероев, сетовать на недостаток фарта. Но прежде всего хочется выразить мнение, что красно-белые к противостоянию с «Атлетиком», к сожалению, просто оказались неготовыми. Ни психологически, о чем говорит очевидный 30-минутный провал в московском матче с тремя пропущенными мячами подряд, ни тактически, ни физически. Наверное, многие заметили, на каких скоростях передвигалась команда во втором тайме в Бильбао. Побежала она разве что после второго гола, но то было скорее эмоциональным всплеском.

ЧТО, КРОМЕ 5:1?

Несмотря на факт победы, которая стала для «Спартака» всего лишь второй в этой еврокубковой компании, матч трудно записать в актив команде. Может, мы зажрались, но, во-первых, выигрыш оказался бесполезным, а, во-вторых, уровень футбола оказалось очень уж низким и разочаровывающим, причем со стороны обоих клубов. Даже встреча на «Открытие Арене» понравилась в этом плане больше. Там красно-белые хотя бы отрезками смотрелись весело.

Что же мы получаем на выходе, если подводить итоги выступлений российского чемпиона в Европе? Есть две ничьи с «Марибором» (обе — со счетом 1:1), которые сложно воспринимать иначе, кроме как большой конфуз. Есть героическое удержание мирного исхода с «Ливерпулем» (1:1), только история та — не про качество футбола, а про характер и фарт. Есть гостевое поражение от «Севильи» (1:2) — не безнадежное, но закономерное. Есть чудовищные 0:7 в Англии, где комментарии вообще излишни. Теперь есть еще и вылет от «Атлетика».

Из достижений имеем лишь домашний матч с «Севильей». Да, потрясающий и даже исторический. Эйфория после него была настолько мощной, что даже сейчас есть соблазн уравновешивать теми 5:1 все остальное.

Только на редких локальных успехах далеко не уедешь. И выступление команды в еврокубках все равно стоит расценить как неудачное. Возможно, это слишком категоричное определение, ведь команда попала в международную весну впервые с 2011 года. Но, согласитесь, оказаться выше лишь бедного и скромного «Марибора» — так себе повод для гордости.

МАССИМО ОШИБАЛСЯ. МНОГО ОШИБАЛСЯ

В прошлом золотом чемпионате, когда у Карреры и его помощников получалось почти все, можно было подумать, что красно-белые получили готового тренера высочайшего уровня. Однако суровая реальность такова, что опыта для выполнения больших задач на европейском уровне итальянцу пока не хватает.

Почти в каждом матче Массимо принимал спорные решения — и кадровые, и тактические, которые не срабатывали и потом долго обсуждались. Чтобы не возвращаться слишком далеко назад, просто вспомним три последних встречи. После кошмара на «Энфилде» Каррера сам признался, что решил сыграть слишком авантюрно. В первом матче с «Атлетиком» он рискнул и доверился Реброву. Во втором — признал ошибку и вернул Селихова, но удивительным образом оставил на скамейке и Фернанду, и Зе Луиша (африканца — опять!). А когда два этих футболиста отсутствуют одновременно, команде всегда чрезвычайно сложно выходить из обороны.

Пашалич по итогам первого тайма в Бильбао стал одним из худших и самых инертных на поле, но Каррера заменил по ходу второй половины не его, а новичка Ханни. Который пусть пока только осваивается в команде и не всегда делает все в такт с партнерами, но хотя бы регулярно ищет возможности для обострения. Итог: в первые 20 минут после этих перестановок команда не могла даже приблизиться к чужой штрафной. Точность передач в этом отрезке рухнула с 75 процентов до 64. Драгоценное время при счете 1:1 было потеряно.

Похожих промахов с выбором — как перед стартовым свистком, так и по ходу матчей — у Карреры в нынешнем сезоне стало вообще набираться многовато.

Он признает их, быстро реагирует, но затем допускает новые. Видимо, это действительно вопрос нехватки опыта.

СЛАБАЯ ЗА ТРАНСФЕРНАЯ РАБОТА

Летом, перед Лигой чемпионов, у «Спартака» имелись две явные проблемные позиции. Первая — фланги обороны, где остались безальтернативные Комбаров и Ещенко и требовался хотя бы один универсальный защитник высокого класса. Вторая — опорная зона, осиротевшая после травмы Зобнина. Также еще стоило крепко задуматься о покупке атакующего полузащитника для усиления позиционного нападения.

Итог: на бровку красно-белые подписали Петковича, в центр взяли Пашалича, а нападение усилили 12-миллионным Педро Рошей. Не заиграл никто. Серб и бразилец в Лиге чемпионов оказались совсем бесполезными, хорват показал хотя бы что-то, но и он чаще разочаровывал, чем нравился.

Зимой, перед плей-офф Лиги Европы, «Спартаку» из-за травмы Джикии срочно требовался центральный защитник. Но красно-белые взяли Максимовича, который в международных матчах помочь не мог никак из-за заявки за «Наполи». Итог: центр обороны, лишившийся в начале второго матча еще и Таски, стал самым уязвимым звеном команды в двух встречах с «Атлетиком».

Если «Спартак» хочет выходить из группы Лиги чемпионов и на равных играть с «Севильей» и «Ливерпулем», ему надо своевременно реагировать на собственные болевые точки.

Иначе потом приходится судорожно придумывать, как заменить травмированных и ошалевших от усталости Комбарова и Ещенко, как построить позиционную атаку против глубоко севшего назад «Марибора», а также молиться о том, чтобы пара Кутепов — Боккетти оказалась не слабее, чем Таски — Джикия.

ПРОМЕС — ГЛАВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Нет большого смысла обсуждать сейчас отдельные персоналии, поскольку неготовым к противостоянию с «Атлетиком» оказался весь «Спартак». Но на одном футболисте в заключение все-таки остановимся. На том самом, который справедливо считается главной звездой и, говорят, может уехать в топовый чемпионат в ближайшем будущем.

Хотя с такой игрой, как в нынешней еврокубковой кампании, Промес вряд ли заинтересует хотя бы один ведущий клуб. Максимум — условные «Сандерленд», «Леганес» или «Беневенто». Совсем недавно мы разбирали игру голландца во всех международных матчах, а новая игра против «Атлетика» стала подтверждением грустного правила: Квинси в очередной раз потерялся в момент, когда он так нужен своей команде.

Прекрасная игра с «Севильей» стала исключением, лишь единственным действительно светлым пятном в сереньком выступлении. Как для самого Промеса, так и всего «Спартака».

«Спартак» в еврокубках сезона-2017/18

Групповой турнир Лиги чемпионов

1-й тур. 13 сентября. «Марибор» (Словения) — «Спартак» — 1:1. Самедов, 59.

2-й тур. 26 сентября. «Спартак» — «Ливерпуль» (Англия) — 1:1. Фернанду, 23.

3-й тур. 17 октября. «Спартак» — «Севилья» (Испания) — 5:1. Промес, 19, 90; Мельгарехо, 58; Глушаков, 67; Луиз Адриану, 74.

4-й тур. 1 ноября. «Севилья» — «Спартак» — 2:1. Зе Луиш, 78.

5-й тур. 21 ноября. «Спартак» — «Марибор» — 1:1. Зе Луиш, 82.

6-й тур. 6 декабря. «Ливерпуль» — «Спартак» — 7:0.

Плей-офф Лиги Европы