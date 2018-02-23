Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом
Медики рассказали, как пережить морозы
Василиса Володина впервые показала трехлетнего сына
Жилье в Москве может значительно подорожать
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.02
Депортиво0
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
23.02
Страсбур0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
23.02
Майнц1
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
15:00
Черноморец Од
Карпаты
Футбол. Зарубежный
15:00
Александрия
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Эйбар
Все события
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на ОИ
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
12Алина Загитова: лучшие фото олимпийской чемпионки
23 февраля, источник: Р-Спорт

Посольство РФ подтвердило, что 3 фанатов «Спартака» задержали в Бильбао

МАДРИД, 23 фев — РИА Новости. Российское посольство в Испании подтвердило, что среди задержанных полицией после столкновений в Бильбао между фанатами футбольных клубов «Атлетик» и «Спартак» (Москва) есть трое россиян.

Источник: AP 2018

«Консульский отдел посольства РФ находится на связи с правоохранительными органами, которые подтвердили, что были задержаны трое российских болельщиков», — заявили журналистам в российском диппредставительстве.

Читайте также
Смерть полицейского перед матчем «Атлетик» — «Спартак»: что говорят в Испании

Полиция Страны Басков ранее сообщала, что в результате столкновений между фанатами были задержаны девять человек. Среди них — пять испанцев, трое граждан России и один поляк.

Советник по безопасности Страны Басков ранее сообщил, что во время столкновений, которые проходили вечером в четверг в Бильбао перед матчем между «Спартаком» и «Атлетиком» в рамках Лиги Европы, умер полицейский — он перенес инфаркт. Советник отметил, что полицейскому не были нанесены никакие травмы. Несколько человек пострадали.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее заявил, что осуждает столкновения фанатов «Атлетика» и «Спартака» и находится в контакте с властями, чтобы получить информацию об инцидентах.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Крушельницкий и пустота: кто подставил бронзового призера Олимпиады?
"Русский шпионаж": иностранные хоккеисты боятся даже журналистов
Российские спортсмены завоевали золото и серебро на ОИ
Выиграть нельзя проиграть. Поставил Знарок запятую в этой фразе?
Лыжи или сноуборд? Всё и сразу, с медалями. Анонс дня на ОИ
Немцы перепутали хоккей с футболом. И обыграли даже канадцев
Исполком МОК решит вопрос о статусе Олимпийского комитета России
Брызгалов: Финал Россия — Германия — это безобразие
Фетисов: Мутко сказал про ВАДА: «Фигней заниматься не будем»
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Первое для России золото ОИ-2018 взяла 15-летняя фигуристка Алина Загитова выиграла соревнования фигуристок в женском одиночном катании.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь