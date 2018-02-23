Посольство РФ подтвердило, что 3 фанатов «Спартака» задержали в Бильбао

Источник: AP 2018

«Консульский отдел посольства РФ находится на связи с правоохранительными органами, которые подтвердили, что были задержаны трое российских болельщиков», — заявили журналистам в российском диппредставительстве.

Полиция Страны Басков ранее сообщала, что в результате столкновений между фанатами были задержаны девять человек. Среди них — пять испанцев, трое граждан России и один поляк.

Советник по безопасности Страны Басков ранее сообщил, что во время столкновений, которые проходили вечером в четверг в Бильбао перед матчем между «Спартаком» и «Атлетиком» в рамках Лиги Европы, умер полицейский — он перенес инфаркт. Советник отметил, что полицейскому не были нанесены никакие травмы. Несколько человек пострадали.