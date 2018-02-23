Футболисту «Астаны» поставили рекордную оценку за матч со «Спортингом»

Лучшим игроком матча стал полузащитник «Астаны» Марин Томасов, отметившийся голом и результативной передачей — он получил 9,2 балла. Это рекордная оценка, которую получали игроки казахстанской команды в сезоне-2017/18 Лиги Европы.
Ранее таковой была 8,9 у защитника Дмитрия Шомко в матче группового этапа против израильского «Маккаби» (4:0) — на его счету два ассиста.
Шомко, к слову, забивший гол «Спортингу» на 94-й минуте, который позволил его команде увезти из Лиссабона ничью, получил 7,6 балла. Лучшие в составе «Спортинга» — нападающий Бас Дост — 8,3 (гол + ассист) и полузащитник Бруну Фернандеш — 8,2 (дубль).
Напомним, в первом матче в Астане «Спортинг» победил со счетом 3:1. Таким образом, португальцы вышли в 1/8 финала, где встретятся с чешской «Викторией» (Пльзень). Матчи пройдут 8 и 15 марта.