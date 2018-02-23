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«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
По ее итогам стало известно, что московский «Локомотив» сыграет против мадридского «Атлетико», который в нынешнем сезоне занимает 2-е место в таблице испанской примеры.
Команде Виктора Гончаренко достался французский «Лион», который в прошлом сезона дошел до полуфинала.
Что касается «Зенита», то подопечные Роберто Манчини сразятся против немецкого «Лейпцига», который выбил из Лиги Европы лидера серии А — «Наполи».