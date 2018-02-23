«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

Источник: AFP 2018

По ее итогам стало известно, что московский «Локомотив» сыграет против мадридского «Атлетико», который в нынешнем сезоне занимает 2-е место в таблице испанской примеры.

Команде Виктора Гончаренко достался французский «Лион», который в прошлом сезона дошел до полуфинала.