Последний раз наша сборная добиралась до этой стадии 12 лет назад.
На переводчика «Спартака» совершено нападение в Бильбао
Артем Фетисов, переводчик главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, подвергся нападению в Бильбао, где
Артем Фетисов, переводчик главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, подвергся нападению в Бильбао, где
Перед встречей шествие фанатов
«Ремнем все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты!» — написал в Инстаграме Фетисов.
Фетисов также поделился подробностями происшествия: «Шлюхи дворовые (побили). Но перед этим он (бивший ремнем) получил два hight
|Хосе Анхель Сиганда
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|19
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
|Боковой судья
|Рафаэль Фольтин (Германия)
|Боковой судья
|Ян Зайдель (Германия)
|За воротами
|Патрик Иттрих (Германия)
|За воротами
|Харм Осмерс (Германия)