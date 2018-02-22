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12:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На переводчика «Спартака» совершено нападение в Бильбао

Артем Фетисов, переводчик главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, подвергся нападению в Бильбао, где красно-белые проводили ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1).

Источник: Reuters

Перед встречей шествие фанатов красно-белых от площади до стадиона завершилось крупной потасовкой — погиб полицейский, также есть пострадавшие.

«Ремнем все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты!» — написал в Инстаграме Фетисов.

Фетисов также поделился подробностями происшествия: «Шлюхи дворовые (побили). Но перед этим он (бивший ремнем) получил два hight kick-a в рожу, потом вернулся. Бил исподтишка. Рядом, 500 метров (напали рядом с отелем, где жил “Спартак”)».

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Атлетик 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
22.02.2018, 23:05 плей-офф: 1/16 финала San Mames Barria
Главные тренеры
Хосе Анхель Сиганда Массимо Каррера
Голы
57′ Хавьер Эчейта (Э. Саборит) 16
12 де Соуза Луиз Адриану (Д. Комбаров, М. Пашалич) 44′
25 Лоренсо Мельгарехо (Мендеш Андраде Зе Луиш) 85′
Составы
Яго Эррерин 13
Иньиго Лекуэ 15
Энрик Саборит 3
Йерай Альварес 5
Хавьер Эчейта 16
Оскар Де Маркос 18
Маркель Сусаэта (к) 14
Андер Итурраспе 8
84′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
90+3′ Ариц Адурис 20
90′ Иньяки Уильямс 11
Иньиго Кордоба 28
53′ Микель Рико 17
86′ Микель Сан-Хосе 6
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко 67′
23 Дмитрий Комбаров 90+4′
16 Сальваторе Боккетти 31′
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 80′
5 Сердар Таски 10′
29 Илья Кутепов
30 Софьян Ханни 59′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
50 Марио Пашалич 74′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 4
4 Угловые 4
8 Фолы 19
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
За воротами Патрик Иттрих (Германия)
За воротами Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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