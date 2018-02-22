На переводчика «Спартака» совершено нападение в Бильбао

Перед встречей шествие фанатов красно-белых от площади до стадиона завершилось крупной потасовкой — погиб полицейский, также есть пострадавшие.

«Ремнем все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты!» — написал в Инстаграме Фетисов.