«У нас будут проблемы»: Азар — о матче с «Барселоной» и поездке на «Камп Ноу»

Напомним, встреча состоялась 20 февраля и прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж». У хозяев отличился бразильский хавбек Виллиан, который до этого дважды угодил в штангу, а спас «Барселону» от поражения Лионель Месси, забив первый гол в девяти противостояниях с «Челси».

Отметим, что Эден Азар вышел в стартовом составе на позиции центрального нападающего. Альваро Мората и Оливье Жиру остались на скамейке запасных.

«Честно говоря, мне нравится играть на позиции ложной девятки. — сказал бельгиец. — Но в таких матчах, как, например, с «Барселоной», сложно показать качественный футбол. Вам практически не дают шансов.

Из 25-ти передач 15 будут на втором этаже. На самом деле, это не влияет на мой уровень, потому что я выиграл несколько единоборств у Жерара Пике. Думаю, это неплохо. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы предпочел выйти на фланге, где у меня больше свободы. Мне комфортно именно там, потому что это мое место. Однако, последнее слово, конечно, за тренером.

Что касается матча против «Барселоны», то здесь нельзя терять бдительность. Думаю, мы сами усложинили себе задачу. Ничья — плохой результат.