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10:05 (мск), источник: Советский спорт

«У нас будут проблемы»: Азар — о матче с «Барселоной» и поездке на «Камп Ноу»

Полузащитник «синих» дал комментарий после матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

Напомним, встреча состоялась 20 февраля и прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж». У хозяев отличился бразильский хавбек Виллиан, который до этого дважды угодил в штангу, а спас «Барселону» от поражения Лионель Месси, забив первый гол в девяти противостояниях с «Челси».

Отметим, что Эден Азар вышел в стартовом составе на позиции центрального нападающего. Альваро Мората и Оливье Жиру остались на скамейке запасных.

«Честно говоря, мне нравится играть на позиции ложной девятки. — сказал бельгиец. — Но в таких матчах, как, например, с «Барселоной», сложно показать качественный футбол. Вам практически не дают шансов.

Из 25-ти передач 15 будут на втором этаже. На самом деле, это не влияет на мой уровень, потому что я выиграл несколько единоборств у Жерара Пике. Думаю, это неплохо. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы предпочел выйти на фланге, где у меня больше свободы. Мне комфортно именно там, потому что это мое место. Однако, последнее слово, конечно, за тренером.

Что касается матча против «Барселоны», то здесь нельзя терять бдительность. Думаю, мы сами усложинили себе задачу. Ничья — плохой результат.

Уверен, мы не сможем посвящать столько времени защите в ответном матче. У нас будут серьезные проблемы, если мы пойдем по этому пути. Но я знаю, что «Челси» отправится на «Камп Ноу» за победой. Мы должны это сделать, — заявил полузащитник, чьи слова приводит Goal.

Челси 1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
20.02.2018, 22:45 Зрители: 37741 Плей-офф: 1/8 финала Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Эрнесто Вальверде
Голы
62′ Виллиан (Э. Азар) 22
10 Лионель Месси (А. Иньеста) 75′
Составы
Тибо Куртуа 13
80′ Антонио Рюдигер 2
Андреас Кристенсен 27
Сесар Аспиликуэта (к) 28
Виктор Мозес 15
Маркос Алонсо 3
Н`Голо Канте 7
Эден Азар 10
Виллиан 22
84′ Сеск Фабрегас 4
Дэнни Дринкуотер 6
83′ Родригес Педро 11
86′ Альваро Мората 9
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити
4 Иван Ракитич 29′
5 Серхио Бускетс 90′
9 Луис Суарес 76′
10 Лионель Месси
8 Андрес Иньеста (к) 90′
21 Андре Гомеш
15 Паулинью 63′
22 Парреу Алейш Видаль
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 2
2 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
17 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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