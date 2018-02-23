Россия добилась уникального для себя результата и весной схлестнется с Францией!

В чем интрига сезона?

По итогам прошлого сезона Россия опередила Португалию и закончила еврокубковый год на шестой строчке таблицы коэффициентов УЕФА. Это позволит нам в сезоне-2018/19 делегировать три команды в Лигу чемпионов и столько же в Лигу Европы. Чтобы так было и в сезоне-2019/20, в нынешнем еврокубковом розыгрыше России нужно не дать Португалии опередить себя. Если этого сделать не получится, то в Лигу чемпионов мы сможем заявить опять лишь две команды и три в Лигу Европы.

При удачном выступлении Россия может потеснить с пятой строчки Францию. Но это непринципиально, так как и пятая, и шестая страны имею три путевку в Лигу чемпионов и три в Лигу Европы. Различие в одном: у пятой страны сразу две команды начнут турнир в групповом этапе младшего еврокубка, тогда как у шестой лишь одна.

Как считаются коэффициенты?

За выигранный матч в основном раунде (все игры, начиная с группового этапа) команда получает два очка, а за ничью одно. Чтобы определить вклад участника соревнования в таблицу коэффициентов, нужно разделить заработанные им очки на количество участвующих в еврокубках команд от страны. Например, победив «Селтик», «Зенит» принес в нашу копилку 0,4 балла (2/5).

Очки даются не только за победы и ничьи, но и в виде бонусов. Например, попадание в групповой этап Лиги чемпионов стоит четыре очка. Выше ценится только выход в плей-офф — пять очков. Одним бонусным очком оценивается выход в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов, а также в эти стадии Лиги Европы.

Как Россия, Португалия и Франция выступили на этой неделе?

Сразу четыре российские команды на этой неделе одержали победы, принеся в копилку страны 1.600 баллов. ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» (1:0), «Локомотив» превзошел «Ниццу» (1:0), «Зенит» разгромил «Селтик» (3:0), а «Спартак» в одном конкретном матче оказался сильнее «Атлетика» из Бильбао (2:1). При этом из еврокубков выбыли лишь красно-белые.

Такой результат (четыре победы) особенно приятен по двум причинам. Во-первых, в нынешнем еврокубковом розыгрыше четырьмя победами на одной неделе наши коллективы не радовали. Во-вторых, еще ни разу в истории российские клубы не одерживали четыре победы на одной неделе в стадии плей-офф!

У Португалии на этой неделе играли две команды, обе в Лиге Европы: «Брага» обыграла «Марсель» (1:0), а «Спортинг» сыграл вничью с «Астаной» (3:3). Борьбу за трофей продолжил лишь коллектив из Лиссабона. Общими усилиями Португалия на текущей неделе набрала 0.500 баллов в копилку коэффициентов.

У Франции из трех выступавших на неделе команд (все — в Лиге Европы) выиграла лишь одна: «Лион» на выезде победил «Вильярреал» (1:0), тогда как «Марсель» в этом турнире уступил «Браге» (0:1), а «Ницца» — нашему «Локо» (0:1). Таким образом, Франция стала богаче на 0.333 балла. «Лион» и «Марсель» продолжают борьбу.

Какие у нас перспективы?

Текущую неделю стоит признать успешной для России: наша страна потеряла лишь одну команду из четырех. У Португалии и Франции тоже случилось по одной потере (вылетели «Брага» и «Ницца»). Но они на текущей неделе были представлены меньшим количеством команд.

На данный момент мы опережаем Португалию на 6,134 балла! Чтобы нашему конкуренту ликвидировать это отставание, нужно одержать 18 побед и один раз сыграть вничью! В нынешнем сезоне это нереально, потому что португальским командам светит максимум 15 игр: такое случится, если «Спортинг» и «Порту», два оставшихся в Европе португальских коллектива, дойдут до финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов. Но «драконы» уже подъезжают к конечной остановке, так как проиграли «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала главного еврокубка со счетом 0:5.

От Франции Россию отделяют всего 1.866 баллов. Одержав пять побед, Россия наберет 2.000! С тремя клубами такой сценарий (обгон конкурента) вполне реален.

Увлекательным соперничество делает тот факт, что и у России, и у Франции осталось по три команды. У нас «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА, у конкурента — «Лион», «Марсель» и «ПСЖ». Парижане близки к вылету из Лиги чемпионов, так как в первом матче 1/8 финала проиграли «Реалу» (1:3).