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05:09 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» набрала рекордный клубный коэффициент УЕФА

«Астана» сыграла вничью с португальским «Спортингом» (3:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и завершила выступление в Лиге Европы сезона-2017/18 — в первой игре казахстанцы дома уступили со счетом 1:3, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Впрочем, нынешний евросезон стал лучшим для «Астаны» в плане клубного коэффициента УЕФА. Общий коэффициент казахстанского клуба — 11.500. Для сравнения, ранее таковым был коэффициент сезона-2015/16, когда подопечные Станимира Стоилова играли в группе Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», португальской «Бенфикой» и турецким «Галатасараем» — в этом квартете казахстанский клуб сумел набрать четыре очка, но занял последнее место (коэффициент — 8.000). Сезон-2016/17 — третий для «Астаны» по коэффициенту — 4.000 (группа Лиги Европы с АПОЭЛом (Кипр), «Олимпиакосом» (Греция) и «Янг Бойз» (Швейцария); пять очков и четвертое место).

Напомним, «Астана» стала первой отечественной командой, которой удалось пробиться в плей-офф еврокубков.

Спортинг 3:3
Первый тайм: 1:1
Астана
22.02.2018, 21:00 плей-офф: 1/16 финала Jose Alvalade
Главные тренеры
Жезуш Жорже Станимир Стойлов
Голы
3′ Бас Дост (Б. Руис) 28
53′ Бруну Фернандеш (Фабиу Коэнтрау) 8
63′ Бруну Фернандеш (Б. Дост) 8
14 Марин Томасов 37′
23 Патрик Твумаси 80′
77 Дмитрий Шомко (М. Томасов) 90+4′
Составы
Руй Патрисиу (к) 1
Фабиу Коэнтрау 5
Андре Пинту 6
Стефан Ристовски 13
Жереми Матье 22
Бруну Фернандеш 8
Родриго Батталья 16
Бас Дост 28
45′ Рубен Рибейру 7
Маркос Акунья 9
74′ Жоау Пальинья 66
Рафаэл Леан 93
60′ Брайан Руис 20
Виллиам Карвалью 14
1 Ненад Ерич (к)
14 Игорь Шитов
5 Марин Аничич
15 Абзал Бейсебеков
44 Евгений Постников
77 Дмитрий Шомко
18 Иван Маевский
14 Марин Томасов
6 Ласло Кляйнхайслер 60′ 59′
88 Марко Станоевич
10 Джордже Деспотович 66′
99 Алексей Щеткин
23 Патрик Твумаси 87′
45 Роман Муртазаев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 2
5 Угловые 6
5 Фолы 22
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Тамаш Богнар (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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«Спортинг» - «Астана» 3:3. История написана, ждем продолжения
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