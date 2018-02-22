«Астана» набрала рекордный клубный коэффициент УЕФА

Впрочем, нынешний евросезон стал лучшим для «Астаны» в плане клубного коэффициента УЕФА. Общий коэффициент казахстанского клуба — 11.500. Для сравнения, ранее таковым был коэффициент сезона-2015/16, когда подопечные Станимира Стоилова играли в группе Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», португальской «Бенфикой» и турецким «Галатасараем» — в этом квартете казахстанский клуб сумел набрать четыре очка, но занял последнее место (коэффициент — 8.000). Сезон-2016/17 — третий для «Астаны» по коэффициенту — 4.000 (группа Лиги Европы с АПОЭЛом (Кипр), «Олимпиакосом» (Греция) и «Янг Бойз» (Швейцария); пять очков и четвертое место).