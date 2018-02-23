Мануэл Фернандеш: Забить три мяча «Спартаку» было бы идеально
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о победе над «Ниццей», целях в Лиге Европы и матче со «Спартаком».
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о победе над «Ниццей», целях в Лиге Европы и матче со «Спартаком».
— Если бы я забивал три мяча в каждом матче, то был бы лучшем футболистом мира, — отметил Фернандеш после домашней победы над «Ниццей». — Главное, мы смогли выйти в следующий этап. В начале матча нам было чуть сложнее, но постепенно заиграли агрессивнее в атаке. И стали создавать больше опасных моментов. В конце концов забили важный гол.
— Каковы цели команды в Лиге Европы?
— Пройти как можно дальше по турниру. Мы пока не знаем, кто следующий соперник, так что не загадываю далеко. Сейчас мы просто очень рады, что добились победы над «Ниццей».
— Кого бы хотели в соперники в 1/8 финала Лиги Европы?
— Для меня не принципиально. На этой стадии нам точно попадется сильная команда, куда сильнее «Ниццы».
— Что можете сказать болельщикам «Локомотива»?
— Мы будем стараться играть как можно лучше в каждом матче. И биться за победы.
— Эйсебиу, Роналду и Фернандеш — знаете, что вас объединяет?
— Наверное, это связано с
— Правильно. Вы лучшие среди португальских футболистов по количеству
— Что я могу сказать? Конечно, очень горд, что приблизился к двум лучшим игрокам в истории португальского футбола.
— Повторите трюк в чемпионате?
— Ну, я не самый забивной футболист в команде. Моя главная задача — обеспечить форвардов мячом, сделать хороший пас. Если смогу забить три гола в следующем матче, будет идеально. Но это не основная цель. Со «Спартаком» просто нужна победа.
— Какой из двух
— Оба понравились, но тот, что с «Ниццей», был намного важнее. Он дал нам отличный задел на домашний матч.
— Юрий Семин часто говорит, что команда проявляет характер. Но раньше «Локо» не умел вытаскивать сложные матчи. Что изменилось?
— Думаю, что сам Семин повлиял на характер «Локомотива». Теперь независимо от результата мы продолжаем играть в свой футбол и бороться изо всех сил. И уже не раз побеждали, забивая голы на последних минутах. Даже вытаскивали матчи с 0:2, как в случае с «Ниццей» и «Спартаком». Не могу объяснить точно, почему раньше не получалось, а теперь все удается. Возможно, теперь мы стали единой командой, играем компактнее и серьезнее.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.
|Локомотив М
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1:0
Первый тайм: 1:0
|Ницца
|Юрий Семин
|Люсьен Фавр
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|19
|4
|Удары в створ
|8
|1
|Штанги, перекладины
|2
|1
|Угловые
|4
|23
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Краловец (Чехия)
|Боковой судья
|Роман Слышко (Словакия)
|Боковой судья
|Иво Надворник (Чехия)
|За воротами
|Петр Арделеану (Чехия)
|За воротами
|Карел Грубеш (Чехия)