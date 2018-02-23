Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трагедия фигуристки Евгении Медведевой
Су-57 в небе Сирии: F-22 спасаются "бегством" - СМИ
Вера в реанимации: история мамы
В Кремле назвали "единственное, что может помочь Крушельницкому"
Татьяна Навка устроила девичник в горах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Депортиво
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
22.02
Аталанта1
Боруссия Д1
Футбол. Еврокубки
22.02
Атлетик1
Спартак М2
Футбол. Еврокубки
22.02
Зальцбург2
Реал Сосьедад1
Футбол. Еврокубки
22.02
Милан1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
22.02
Арсенал1
Эстерсунд2
Футбол. Еврокубки
22.02
Брага1
Марсель0
Все события
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Познер прокомментировал драку в прямом эфире на НТВ
Почему нельзя оставлять телефон в зарядке на ночь
Сборную России по хоккею обвинили в шпионаже
У России отобрали медаль Олимпиады-2018
Татьяна Навка устроила девичник в горах
Екатерина Стриженова похвасталась результатами диеты
Мир охватила мода на дизайнерские пупки
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
«За такое в обществе дают в морду»: Вассерман о драке на НТВ
Почему нельзя объединять балкон с комнатой
Фоторепортажи
12Не кимчхи единым
13Все медалисты сборной России
04:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мануэл Фернандеш: Забить три мяча «Спартаку» было бы идеально

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о победе над «Ниццей», целях в Лиге Европы и матче со «Спартаком».

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

— Если бы я забивал три мяча в каждом матче, то был бы лучшем футболистом мира, — отметил Фернандеш после домашней победы над «Ниццей». — Главное, мы смогли выйти в следующий этап. В начале матча нам было чуть сложнее, но постепенно заиграли агрессивнее в атаке. И стали создавать больше опасных моментов. В конце концов забили важный гол.

— Каковы цели команды в Лиге Европы?

— Пройти как можно дальше по турниру. Мы пока не знаем, кто следующий соперник, так что не загадываю далеко. Сейчас мы просто очень рады, что добились победы над «Ниццей».

— Кого бы хотели в соперники в 1/8 финала Лиги Европы?

— Для меня не принципиально. На этой стадии нам точно попадется сильная команда, куда сильнее «Ниццы».

— Что можете сказать болельщикам «Локомотива»?

— Мы будем стараться играть как можно лучше в каждом матче. И биться за победы.

— Эйсебиу, Роналду и Фернандеш — знаете, что вас объединяет?

— Наверное, это связано с хет-триками, так?

— Правильно. Вы лучшие среди португальских футболистов по количеству хет-триков в еврокубках.

— Что я могу сказать? Конечно, очень горд, что приблизился к двум лучшим игрокам в истории португальского футбола.

— Повторите трюк в чемпионате?

— Ну, я не самый забивной футболист в команде. Моя главная задача — обеспечить форвардов мячом, сделать хороший пас. Если смогу забить три гола в следующем матче, будет идеально. Но это не основная цель. Со «Спартаком» просто нужна победа.

— Какой из двух хет-триков — «Злину» или «Ницце» — вам понравился больше?

— Оба понравились, но тот, что с «Ниццей», был намного важнее. Он дал нам отличный задел на домашний матч.

— Юрий Семин часто говорит, что команда проявляет характер. Но раньше «Локо» не умел вытаскивать сложные матчи. Что изменилось?

— Думаю, что сам Семин повлиял на характер «Локомотива». Теперь независимо от результата мы продолжаем играть в свой футбол и бороться изо всех сил. И уже не раз побеждали, забивая голы на последних минутах. Даже вытаскивали матчи с 0:2, как в случае с «Ниццей» и «Спартаком». Не могу объяснить точно, почему раньше не получалось, а теперь все удается. Возможно, теперь мы стали единой командой, играем компактнее и серьезнее.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Локомотив М 1:0
Первый тайм: 1:0
Ницца
22.02.2018, 19:00 Зрители: 18104 плей-офф: 1/16 финала РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Люсьен Фавр
Голы
30′ Игорь Денисов 27
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
45+1′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
8′ Игорь Денисов (к) 27
84′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Тарасов 23
24′ Джефферсон Фарфан 8
Александр Коломейцев 18
64′ Арикленес да Силва Ари 9
Эдер 24
40 Вальтер Бенитес
15 Патрик Бюрнер
34 Ромен Перро
23 Маланг Сарр 90+3′
31 Бонфим Коста Сантос Данте (к)
25 Вилан Сиприен
8 Пьер Ле Мелу 90+3′
9 Марио Балотелли 32′
6 Жан-Микаэль Сери 84′
18 Исан Сако
7 Аллан Сен-Максимен 79′
5 Адриен Тамез
14 Алассан Плеа 79′
27 Жан-Виктор Макенго
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 19
4 Удары в створ 8
1 Штанги, перекладины 2
1 Угловые 4
23 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Боковой судья Роман Слышко (Словакия)
Боковой судья Иво Надворник (Чехия)
За воротами Петр Арделеану (Чехия)
За воротами Карел Грубеш (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ницца
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Не плачь, Женя!
Загитова испытала «приятное удивление», когда осознала победу
«Это ограбление! Медведеву засудили». Реакция соцсетей
Евгения Медведева: На произвольную программу шла, как Каренина
Бобслеистка сборной России подозревается в употреблении допинга
Тарьей Бе: Вся Олимпиада была для меня настоящим кошмаром
Российский голкипер стал третьей звездой матча НХЛ
Новости
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Рэйчел МакАдамс ждет первенца 39-летняя актриса признавалась, что хочет несколько детей. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь