Мануэл Фернандеш: Забить три мяча «Спартаку» было бы идеально

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— Если бы я забивал три мяча в каждом матче, то был бы лучшем футболистом мира, — отметил Фернандеш после домашней победы над «Ниццей». — Главное, мы смогли выйти в следующий этап. В начале матча нам было чуть сложнее, но постепенно заиграли агрессивнее в атаке. И стали создавать больше опасных моментов. В конце концов забили важный гол.

— Каковы цели команды в Лиге Европы?

— Пройти как можно дальше по турниру. Мы пока не знаем, кто следующий соперник, так что не загадываю далеко. Сейчас мы просто очень рады, что добились победы над «Ниццей».

— Кого бы хотели в соперники в 1/8 финала Лиги Европы?

— Для меня не принципиально. На этой стадии нам точно попадется сильная команда, куда сильнее «Ниццы».

— Что можете сказать болельщикам «Локомотива»?

— Мы будем стараться играть как можно лучше в каждом матче. И биться за победы.

— Эйсебиу, Роналду и Фернандеш — знаете, что вас объединяет?

— Наверное, это связано с хет-триками, так?

— Правильно. Вы лучшие среди португальских футболистов по количеству хет-триков в еврокубках.

— Что я могу сказать? Конечно, очень горд, что приблизился к двум лучшим игрокам в истории португальского футбола.

— Повторите трюк в чемпионате?

— Ну, я не самый забивной футболист в команде. Моя главная задача — обеспечить форвардов мячом, сделать хороший пас. Если смогу забить три гола в следующем матче, будет идеально. Но это не основная цель. Со «Спартаком» просто нужна победа.

— Какой из двух хет-триков — «Злину» или «Ницце» — вам понравился больше?

— Оба понравились, но тот, что с «Ниццей», был намного важнее. Он дал нам отличный задел на домашний матч.

— Юрий Семин часто говорит, что команда проявляет характер. Но раньше «Локо» не умел вытаскивать сложные матчи. Что изменилось?

— Думаю, что сам Семин повлиял на характер «Локомотива». Теперь независимо от результата мы продолжаем играть в свой футбол и бороться изо всех сил. И уже не раз побеждали, забивая голы на последних минутах. Даже вытаскивали матчи с 0:2, как в случае с «Ниццей» и «Спартаком». Не могу объяснить точно, почему раньше не получалось, а теперь все удается. Возможно, теперь мы стали единой командой, играем компактнее и серьезнее.