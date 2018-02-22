Смерть полицейского перед матчем «Атлетик» — «Спартак»: что говорят в Испании

БРОШЕННЫЙ ФАЙЕР

Иносенсио Ариас Гарсия, 50-летний баскский полицейский, потерял сознание во время вмешательства органов правопорядка в потасовку между фанатами «Спартака» и «Атлетика» на эспланаде у стадиона «Сан Мамес». Это произошло после того, как рядом с ним упал файер, брошенный одним из российских болельщиков, сообщает Efe. Полицейского срочно доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось — он умер от инфаркта, не приходя в сознание.

МЯЧИ ДЛЯ ГОЛЬФА, БУТЫЛКИ И КАМНИ

Перед матчем «Атлетик» — «Спартак» в сети стало появляться много сообщений от испанских болельщиков о столкновениях с фанатами московской команды. «Нас уже несколько раз атаковали русские болельщики. Они делятся на небольшие группы и неожиданно появляются на улочках, ведущих к стадиону. Забрасывают нас мячами для гольфа, бутылками и камнями. Есть раненые, но скорая помощь все не едет», — рассказал один из поклонников «Атлетика».

При этом полиция сообщила о задержании нескольких радикальных фанатов хозяев, у которых были изъяты металлические пруты и биты. Всего сообщается о пятерых задержанных, трое из которых — фанаты «Спартака».

ОБЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЛА ЛИГИ

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас выступил с осуждением поведения болельщиков обеих команд: «Насилие ультрас унесло жизнь полицейского… Хватит! В ла лиге мы продолжим политику борьбы с ультрас, до полного их уничтожения. Я выражаю глубокие соболезнования семье полицейского и всей полиции», — написал Тебас в Твиттере.

ЭМОЦИИ БЫВШЕГО ИГРОКА «АТЛЕТИКА»

Как сообщает Marca, Хон Перес Боло, бывший футболист «Атлетика» и «Райо Вальекано», резко отреагировал в Твиттере на новость о смерти полицейского в Бильбао. В случившемся он обвинил фанатов «Спартака». Боло написал: «Русских болельщиков нужно выпустить со стадиона в 3 часа ночи, когда мы уже будем спать. Потом посадить их в самолет и, набрав высоту, вышвырнуть одного из них за дверь».