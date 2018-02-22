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03:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смерть полицейского перед матчем «Атлетик» — «Спартак»: что говорят в Испании

Президент ла лиги намерен ликвидировать ультрас, а бывший футболист баскской команды предложил выбросить болельщика «Спартака» за борт самолета.

БРОШЕННЫЙ ФАЙЕР

Иносенсио Ариас Гарсия, 50-летний баскский полицейский, потерял сознание во время вмешательства органов правопорядка в потасовку между фанатами «Спартака» и «Атлетика» на эспланаде у стадиона «Сан Мамес». Это произошло после того, как рядом с ним упал файер, брошенный одним из российских болельщиков, сообщает Efe. Полицейского срочно доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось — он умер от инфаркта, не приходя в сознание.

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МЯЧИ ДЛЯ ГОЛЬФА, БУТЫЛКИ И КАМНИ

Перед матчем «Атлетик» — «Спартак» в сети стало появляться много сообщений от испанских болельщиков о столкновениях с фанатами московской команды. «Нас уже несколько раз атаковали русские болельщики. Они делятся на небольшие группы и неожиданно появляются на улочках, ведущих к стадиону. Забрасывают нас мячами для гольфа, бутылками и камнями. Есть раненые, но скорая помощь все не едет», — рассказал один из поклонников «Атлетика».

При этом полиция сообщила о задержании нескольких радикальных фанатов хозяев, у которых были изъяты металлические пруты и биты. Всего сообщается о пятерых задержанных, трое из которых — фанаты «Спартака».

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ОБЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЛА ЛИГИ

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас выступил с осуждением поведения болельщиков обеих команд: «Насилие ультрас унесло жизнь полицейского… Хватит! В ла лиге мы продолжим политику борьбы с ультрас, до полного их уничтожения. Я выражаю глубокие соболезнования семье полицейского и всей полиции», — написал Тебас в Твиттере.

ЭМОЦИИ БЫВШЕГО ИГРОКА «АТЛЕТИКА»

Как сообщает Marca, Хон Перес Боло, бывший футболист «Атлетика» и «Райо Вальекано», резко отреагировал в Твиттере на новость о смерти полицейского в Бильбао. В случившемся он обвинил фанатов «Спартака». Боло написал: «Русских болельщиков нужно выпустить со стадиона в 3 часа ночи, когда мы уже будем спать. Потом посадить их в самолет и, набрав высоту, вышвырнуть одного из них за дверь».

Позже он удалил твит и принес извинения: «Хочу внести ясность — я против любых актов насилия».

Атлетик 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
22.02.2018, 23:05 плей-офф: 1/16 финала San Mames Barria
Главные тренеры
Хосе Анхель Сиганда Массимо Каррера
Голы
57′ Хавьер Эчейта (Э. Саборит) 16
12 де Соуза Луиз Адриану (Д. Комбаров, М. Пашалич) 44′
25 Лоренсо Мельгарехо (Мендеш Андраде Зе Луиш) 85′
Составы
Яго Эррерин 13
Иньиго Лекуэ 15
Энрик Саборит 3
Йерай Альварес 5
Хавьер Эчейта 16
Оскар Де Маркос 18
Маркель Сусаэта (к) 14
Андер Итурраспе 8
84′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
90+3′ Ариц Адурис 20
90′ Иньяки Уильямс 11
Иньиго Кордоба 28
53′ Микель Рико 17
86′ Микель Сан-Хосе 6
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко 67′
23 Дмитрий Комбаров 90+4′
16 Сальваторе Боккетти 31′
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 80′
5 Сердар Таски 10′
29 Илья Кутепов
30 Софьян Ханни 59′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
50 Марио Пашалич 74′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 4
4 Угловые 4
8 Фолы 19
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
За воротами Патрик Иттрих (Германия)
За воротами Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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