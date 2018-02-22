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03:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

По 6,5 Зе Луишу и Луизу Адриану — за «бесполезную» победу в Бильбао

Разбираем и оцениваем игру всех участников ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком».

АТЛЕТИК

ЭРРЕРИН — 5,5. В первом тайме отразил хлесткий дальний удар Зобнина, следом поймал намертво мяч после попытки Промеса. При голах выручить не сумел, но и шансов в тех эпизодах имел минимум.

ЛЕКУЭ — 5,5. Оставлял много свободного пространства на бровке, и именно из его зоны красно-белые создали больше всего острых моментов. Позволил обыграть себя Промесу и нанести удар в дальний угол из штрафной, не помешал результативно навесить Комбарову на Луиза Адриану. Однако при этом правый защитник «Атлетика» действительно классно подключался к атакам. Например, на 10-й минуте нашел подачей голову Рауля Гарсии, а после перерыва дважды врывался чуть ли не в площадь ворот.

АЛЬВАРЕС — 5,5. Позволял Луизу Адриану не так много, встречал бразильца внимательно и жестко. В первом голе виноват в меньшей степени, чем партнер по центру обороны. В концовке, когда разбегался вышедший на замену Зе Луиш, стало сложнее. Не смог прервать передачу при второй голевой атаке москвичей.

ЭЧЕЙТА — 5,5. Проиграл дуэль на втором этаже Луизу Адриану, что стало причиной первого пропущенного мяча. Исправился, сравняв счет после перерыва. Однако в концовке все-таки позволил «Спартаку» забить еще раз.

САБОРИТ — 6,0. Справился и с оборонительными обязанностями, и с атакующими. Внес решающий вклад в голевую атаку «Атлетика»: разыграл комбинацию на фланге с партнером, промчался в штрафную и прострелил.

МИКЕЛЬ РИКО — 5,5. Первый тайм провел не так заметно, но позицию в опорной зоне держал и не проваливался. В начале второй 45-минутки получил травму и был заменен.

ИТТУРАСПЕ — 5,5. Качественно играл на протяжении большей части встречи, сковывая среднюю линию красно-белых. Правда, в концовке допустил провал в опорной зоне, потерял мяч и позволил «Спартаку» забить гол надежды.

ДЕ МАРКОС — 5,5. В атаке проявил себя парочкой слабых и неточных ударов. Зато помог отработать в обороне своему коллеге по флангу.

РАУЛЬ ГАРСИЯ — 6,5. Упустил супермомент в начале матча — бил головой в упор, но «Спартак» в прыжке спас Селихов. В дальнейшем также был активен: зарабатывал фолы, раздавал передачи, оказывал давление на чужих защитников. Пожалуй, стал самым активным в составе команды.

СУСАЭТА — 6,0. Отметился рядом опасных подач в штрафную «Спартака», в том числе и со стандартов. Также принял участие в голевой атаке, вовремя отправив Саборита в прорыв по флангу. В концовке помогал «Атлетику» держать мяч подальше от своих ворот.

ИНЬЯКИ УИЛЬЯМС — 5,5. Вышел на острие атаки вместо Адуриса, но не стал заметным действующим лицом. Пытался прессинговать Боккетти и Кутепова, пару раз смещался на фланги для подач, но голевых моментов не имел. Разве что один, когда пытался добить мяч в сетку из офсайда в начале встречи.

САН-ХОСЕ — 5,5. Не сказать, что усилил игру «Атлетика» в средней линии, но и не ослабил. Правда, в концовке не смог остановить голевой прорыв красно-белых по центру.

АДУРИС — 5,5. Успел повоевать с Комбаровым, обменяться с ним фолами, полежать на газоне и убить пару минут компенсированного времени.

КОРДОБА — б/о.

СПАРТАК

СЕЛИХОВ — 6,0. В отличие от Реброва, хотя бы в одном эпизоде выручил. На 11-й минуте отразил очень сложный удар головой в исполнении Рауля Гарсии. В пропущенном мяче не виноват. На перехватах действовал без ошибок.

ЕЩЕНКО — 5,0. Не очень эффективно выглядел в атаке, ошибался в обороне. В первом тайме несколько раз совершал необязательные фолы. Виноват в пропущенном голе: зачем-то бросил своего игрока и перебежал к другому, которого уже встречал Ханни. Поучаствовал во второй результативной атаке «Спартака», отдав быструю передачу вперед, но в целом матч провел неважно.

ТАСКИ — б/о. В самом начале встречи во время подката на фланге получил повреждение и был заменен.

БОККЕТТИ — 5,5. В позиционных провалах замечен не был, до перерыва прервал несколько опасных передач испанцев. Только суетился при выносах и передачах, что приводило к потерям мяча. Получил желтую карточку за срыв атаки, ошибся, выбив мяч в аут в самой концовке, когда «Спартак» пытался организовать финальный штурм.

КОМБАРОВ — 5,5. Сначала выполнил три холостые подачи в чужую штрафную, потом одну результативную — на Луиза Адриану. В атаке смотрелся неплохо, а в обороне не справился и периодически соперников пропускал.

ПАШАЛИЧ — 4,5. Достойно заменить Фернанду не смог. Слабо выглядел в борьбе, не так активно предлагал себя для получения мяча и допускал брак в передачах. Выполнил хорошую диагональ на Комбарова в результативной атаке, однако это действие стало едва ли не самым удачным для хорвата в матче. Нанес два дальних удара, оба вышли неточными. При пропущенном голе после подачи с фланга смотрел на мяч, а не на Эчейту, который оказался за его спиной.

ГЛУШАКОВ — 5,0. Выглядел тяжеловато, а во втором тайме вообще стал еле передвигаться по полю. Не смог организовать качественный выход из обороны в атаку, не лучшим образом выглядел в единоборствах. Нанес один дальний удар с левой ноги, но мяч полетел мимо. В концовке пытался забить головой после навеса, но снова не получилось.

ПРОМЕС — 5,0. Первые 15 минут был просто незаметен на поле. Потом чуть проснулся, нанес три удара. Первый, дальний, — неточный. Второй, опять же из-за штрафной, — в руки вратарю. Третий, самый опасный, — чуть мимо дальнего угла из-за штрафной после обыгрыша защитника. Только на этом вся его острота и иссякла. После перерыва опять был инертен и бесполезен.

ХАННИ — 5,5. Выглядел подвижно, старался играть вперед и обострять, но не все его передачи партнеры понимали. Хотя две очень опасные передачи в первом тайме выполнил. Сначала вывел на удар Промеса, затем прострелил с правого фланга штрафной, однако «Атлетику» удалось отбиться. При пропущенном голе пытался помочь Ещенко, но прервать передачу по флангу не сумел. Вскоре был заменен.

ЗОБНИН — 6,0. Пожалуй, стал самым активным игроком в «Спартаке» до перерыва. Нанес первый удар в створ — издали, с правого края штрафной, хлестко и опасно. После перерыва стал уже не так вездесущ.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 6,5. Реализовал свой первый же момент, классно переправив мяч в сетку после навеса Комбарова. Принял участие в голевой атаке, своевременно отдав передачу в штрафную.

КУТЕПОВ — 5,0. Экстренно появился на поле в самом дебюте. Не успел войти в игру, сразу же получил навес с фланга за спину и опаснейший удар от Рауля Гарсии. После перерыва проиграл единоборство на фланге и пропустил соперника в штрафную. Перед пропущенным голом пытался прервать прострел, но мяч от его ноги полетел на Эчейту.

ЗЕ ЛУИШ — 6,5. Из ничего сотворил вторую голевую атаку «Спартака». Подкрался со спины и отвоевал мяч у соперника в центре поля, молниеносно рванул в штрафную и там выполнил результативный пас на Мельгарехо. В следующей атаке выполнил острый навес с левого фланга.

МЕЛЬГАРЕХО — 6,0. Успел забить гол, подаривший красно-белым надежду.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне. Начало — в 15.00 по Москве.

Атлетик 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
22.02.2018, 23:05 плей-офф: 1/16 финала San Mames Barria
Главные тренеры
Хосе Анхель Сиганда Массимо Каррера
Голы
57′ Хавьер Эчейта (Э. Саборит) 16
12 де Соуза Луиз Адриану (Д. Комбаров, М. Пашалич) 44′
25 Лоренсо Мельгарехо (Мендеш Андраде Зе Луиш) 85′
Составы
Яго Эррерин 13
Иньиго Лекуэ 15
Энрик Саборит 3
Йерай Альварес 5
Хавьер Эчейта 16
Оскар Де Маркос 18
Маркель Сусаэта (к) 14
Андер Итурраспе 8
84′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
90+3′ Ариц Адурис 20
90′ Иньяки Уильямс 11
Иньиго Кордоба 28
53′ Микель Рико 17
86′ Микель Сан-Хосе 6
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко 67′
23 Дмитрий Комбаров 90+4′
16 Сальваторе Боккетти 31′
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 80′
5 Сердар Таски 10′
29 Илья Кутепов
30 Софьян Ханни 59′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
50 Марио Пашалич 74′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 4
4 Угловые 4
8 Фолы 19
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
За воротами Патрик Иттрих (Германия)
За воротами Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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