По 6,5 Зе Луишу и Луизу Адриану — за «бесполезную» победу в Бильбао

АТЛЕТИК

ЭРРЕРИН — 5,5. В первом тайме отразил хлесткий дальний удар Зобнина, следом поймал намертво мяч после попытки Промеса. При голах выручить не сумел, но и шансов в тех эпизодах имел минимум.

ЛЕКУЭ — 5,5. Оставлял много свободного пространства на бровке, и именно из его зоны красно-белые создали больше всего острых моментов. Позволил обыграть себя Промесу и нанести удар в дальний угол из штрафной, не помешал результативно навесить Комбарову на Луиза Адриану. Однако при этом правый защитник «Атлетика» действительно классно подключался к атакам. Например, на 10-й минуте нашел подачей голову Рауля Гарсии, а после перерыва дважды врывался чуть ли не в площадь ворот.

АЛЬВАРЕС — 5,5. Позволял Луизу Адриану не так много, встречал бразильца внимательно и жестко. В первом голе виноват в меньшей степени, чем партнер по центру обороны. В концовке, когда разбегался вышедший на замену Зе Луиш, стало сложнее. Не смог прервать передачу при второй голевой атаке москвичей.

ЭЧЕЙТА — 5,5. Проиграл дуэль на втором этаже Луизу Адриану, что стало причиной первого пропущенного мяча. Исправился, сравняв счет после перерыва. Однако в концовке все-таки позволил «Спартаку» забить еще раз.

САБОРИТ — 6,0. Справился и с оборонительными обязанностями, и с атакующими. Внес решающий вклад в голевую атаку «Атлетика»: разыграл комбинацию на фланге с партнером, промчался в штрафную и прострелил.

МИКЕЛЬ РИКО — 5,5. Первый тайм провел не так заметно, но позицию в опорной зоне держал и не проваливался. В начале второй 45-минутки получил травму и был заменен.

ИТТУРАСПЕ — 5,5. Качественно играл на протяжении большей части встречи, сковывая среднюю линию красно-белых. Правда, в концовке допустил провал в опорной зоне, потерял мяч и позволил «Спартаку» забить гол надежды.

ДЕ МАРКОС — 5,5. В атаке проявил себя парочкой слабых и неточных ударов. Зато помог отработать в обороне своему коллеге по флангу.

РАУЛЬ ГАРСИЯ — 6,5. Упустил супермомент в начале матча — бил головой в упор, но «Спартак» в прыжке спас Селихов. В дальнейшем также был активен: зарабатывал фолы, раздавал передачи, оказывал давление на чужих защитников. Пожалуй, стал самым активным в составе команды.

СУСАЭТА — 6,0. Отметился рядом опасных подач в штрафную «Спартака», в том числе и со стандартов. Также принял участие в голевой атаке, вовремя отправив Саборита в прорыв по флангу. В концовке помогал «Атлетику» держать мяч подальше от своих ворот.

ИНЬЯКИ УИЛЬЯМС — 5,5. Вышел на острие атаки вместо Адуриса, но не стал заметным действующим лицом. Пытался прессинговать Боккетти и Кутепова, пару раз смещался на фланги для подач, но голевых моментов не имел. Разве что один, когда пытался добить мяч в сетку из офсайда в начале встречи.

САН-ХОСЕ — 5,5. Не сказать, что усилил игру «Атлетика» в средней линии, но и не ослабил. Правда, в концовке не смог остановить голевой прорыв красно-белых по центру.

АДУРИС — 5,5. Успел повоевать с Комбаровым, обменяться с ним фолами, полежать на газоне и убить пару минут компенсированного времени.

КОРДОБА — б/о.

СПАРТАК

СЕЛИХОВ — 6,0. В отличие от Реброва, хотя бы в одном эпизоде выручил. На 11-й минуте отразил очень сложный удар головой в исполнении Рауля Гарсии. В пропущенном мяче не виноват. На перехватах действовал без ошибок.

ЕЩЕНКО — 5,0. Не очень эффективно выглядел в атаке, ошибался в обороне. В первом тайме несколько раз совершал необязательные фолы. Виноват в пропущенном голе: зачем-то бросил своего игрока и перебежал к другому, которого уже встречал Ханни. Поучаствовал во второй результативной атаке «Спартака», отдав быструю передачу вперед, но в целом матч провел неважно.

ТАСКИ — б/о. В самом начале встречи во время подката на фланге получил повреждение и был заменен.

БОККЕТТИ — 5,5. В позиционных провалах замечен не был, до перерыва прервал несколько опасных передач испанцев. Только суетился при выносах и передачах, что приводило к потерям мяча. Получил желтую карточку за срыв атаки, ошибся, выбив мяч в аут в самой концовке, когда «Спартак» пытался организовать финальный штурм.

КОМБАРОВ — 5,5. Сначала выполнил три холостые подачи в чужую штрафную, потом одну результативную — на Луиза Адриану. В атаке смотрелся неплохо, а в обороне не справился и периодически соперников пропускал.

ПАШАЛИЧ — 4,5. Достойно заменить Фернанду не смог. Слабо выглядел в борьбе, не так активно предлагал себя для получения мяча и допускал брак в передачах. Выполнил хорошую диагональ на Комбарова в результативной атаке, однако это действие стало едва ли не самым удачным для хорвата в матче. Нанес два дальних удара, оба вышли неточными. При пропущенном голе после подачи с фланга смотрел на мяч, а не на Эчейту, который оказался за его спиной.

ГЛУШАКОВ — 5,0. Выглядел тяжеловато, а во втором тайме вообще стал еле передвигаться по полю. Не смог организовать качественный выход из обороны в атаку, не лучшим образом выглядел в единоборствах. Нанес один дальний удар с левой ноги, но мяч полетел мимо. В концовке пытался забить головой после навеса, но снова не получилось.

ПРОМЕС — 5,0. Первые 15 минут был просто незаметен на поле. Потом чуть проснулся, нанес три удара. Первый, дальний, — неточный. Второй, опять же из-за штрафной, — в руки вратарю. Третий, самый опасный, — чуть мимо дальнего угла из-за штрафной после обыгрыша защитника. Только на этом вся его острота и иссякла. После перерыва опять был инертен и бесполезен.

ХАННИ — 5,5. Выглядел подвижно, старался играть вперед и обострять, но не все его передачи партнеры понимали. Хотя две очень опасные передачи в первом тайме выполнил. Сначала вывел на удар Промеса, затем прострелил с правого фланга штрафной, однако «Атлетику» удалось отбиться. При пропущенном голе пытался помочь Ещенко, но прервать передачу по флангу не сумел. Вскоре был заменен.

ЗОБНИН — 6,0. Пожалуй, стал самым активным игроком в «Спартаке» до перерыва. Нанес первый удар в створ — издали, с правого края штрафной, хлестко и опасно. После перерыва стал уже не так вездесущ.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 6,5. Реализовал свой первый же момент, классно переправив мяч в сетку после навеса Комбарова. Принял участие в голевой атаке, своевременно отдав передачу в штрафную.

КУТЕПОВ — 5,0. Экстренно появился на поле в самом дебюте. Не успел войти в игру, сразу же получил навес с фланга за спину и опаснейший удар от Рауля Гарсии. После перерыва проиграл единоборство на фланге и пропустил соперника в штрафную. Перед пропущенным голом пытался прервать прострел, но мяч от его ноги полетел на Эчейту.

ЗЕ ЛУИШ — 6,5. Из ничего сотворил вторую голевую атаку «Спартака». Подкрался со спины и отвоевал мяч у соперника в центре поля, молниеносно рванул в штрафную и там выполнил результативный пас на Мельгарехо. В следующей атаке выполнил острый навес с левого фланга.

МЕЛЬГАРЕХО — 6,0. Успел забить гол, подаривший красно-белым надежду.