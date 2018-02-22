Селихов: Футболистам «Спартака» не хватило десяти минут, чтобы забить «Атлетику» еще

«Спартак» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы обыграл в гостях испанский «Атлетик» со счетом 2:1, но не смог пробиться в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей. Первая игра завершилась победой «Атлетика» — 3:1.

«Мы знали, что будет тяжело, но в психологическом плане матч был несложный. Нужно было выходить с бешеной самоотдачей, что команда сегодня и сделала. Нам не хватило десяти минут, с выходом Зе Луиша мы стали агрессивнее идти в атаку. “Спартак” хорошо сыграл, в том числе и в обороне, а также создал много хороших моментов у ворот соперника», — сказал Селихов.