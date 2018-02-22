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03:26 (мск), источник: ТАСС

Селихов: Футболистам «Спартака» не хватило десяти минут, чтобы забить «Атлетику» еще

БИЛЬБАО /Испания/, 23 февраля. /ТАСС/. Игрокам футбольного клуба «Спартак» не хватило десяти минут, чтобы забить третий гол в ворота «Атлетика» и перевести игру в дополнительное время. Такое мнение журналистам высказал вратарь красно-белых Александр Селихов.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы обыграл в гостях испанский «Атлетик» со счетом 2:1, но не смог пробиться в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей. Первая игра завершилась победой «Атлетика» — 3:1.

«Мы знали, что будет тяжело, но в психологическом плане матч был несложный. Нужно было выходить с бешеной самоотдачей, что команда сегодня и сделала. Нам не хватило десяти минут, с выходом Зе Луиша мы стали агрессивнее идти в атаку. “Спартак” хорошо сыграл, в том числе и в обороне, а также создал много хороших моментов у ворот соперника», — сказал Селихов.

«В последние десять минут испанцы испугались, начали валяться, но победителей не судят. Не знаю, будет ли преимуществом в чемпионате России то, что мы вылетели из Лиги Европы», — добавил вратарь.

В Лиге Европы продолжат борьбу три российских клуба: московские ЦСКА и «Локомотив», а также петербургский «Зенит». Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в швейцарском Ньоне.

Атлетик 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
22.02.2018, 23:05 плей-офф: 1/16 финала San Mames Barria
Главные тренеры
Хосе Анхель Сиганда Массимо Каррера
Голы
57′ Хавьер Эчейта (Э. Саборит) 16
12 де Соуза Луиз Адриану (Д. Комбаров, М. Пашалич) 44′
25 Лоренсо Мельгарехо (Мендеш Андраде Зе Луиш) 85′
Составы
Яго Эррерин 13
Иньиго Лекуэ 15
Энрик Саборит 3
Йерай Альварес 5
Хавьер Эчейта 16
Оскар Де Маркос 18
Маркель Сусаэта (к) 14
Андер Итурраспе 8
84′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
90+3′ Ариц Адурис 20
90′ Иньяки Уильямс 11
Иньиго Кордоба 28
53′ Микель Рико 17
86′ Микель Сан-Хосе 6
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко 67′
23 Дмитрий Комбаров 90+4′
16 Сальваторе Боккетти 31′
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 80′
5 Сердар Таски 10′
29 Илья Кутепов
30 Софьян Ханни 59′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
50 Марио Пашалич 74′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 4
4 Угловые 4
8 Фолы 19
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
За воротами Патрик Иттрих (Германия)
За воротами Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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