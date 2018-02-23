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03:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Наполи» в одном голе от подвига, Ройс и Шмельцер — спасители Дортмунда

«СЭ» представляет обзор ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

ДАЛЬШЕ БЕЗ ЧЕРЫШЕВА

«Вильярреал» — «ЛИОН» — 0:1 (Траоре, 85). Первый матч — 1:3.

Сделавший в Лионе голевую передачу Денис Черышев начал игру на скамейке запасных, а действовавший на левом фланге Тригерос в середине первого тайма не сумел забить метров с восьми. Это был первый момент «подводников», которые, несмотря на необходимость отыгрывать два мяча, уступали французам в остроте. Только после этого эпизода испанцы оживились и выдали неплохой отрезок с опасными ударами Энеса Унала, Бакки и Гаспара.

Видя бесплодность атак своей команды, Хави Кальеха бросил Черышева в бой на 56-й минуте. Россиянин был трудолюбив и старателен, но не настолько, чтобы поставить «Лион» в тупик. Безвыходной для хозяев ситуацию сделал собственный защитник Коста, слишком эмоционально не согласившийся с судейским решением и получивший от итальянского арбитра Луки Банти вторую желтую карточку. Глубинную бомбу на «желтую подводную лодку» сбросили раскатавшие вратаря Фекир и дошедший в прошлом сезоне до финала Лиги Европы с «Аяксом» Траоре.

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У «НАПОЛИ» ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ЧЕМПИОНСТВО

«РБ ЛЕЙПЦИГ» — «Наполи» — 0:2 (Зелиньски, 32. Инсинье, 86). Первый матч — 3:1

Для Маурицио Сарри в Лейпциге оборудовали персональную курилку, но больше с такими проблемами в этом сезоне тренер не столкнется, потому что европейская кампания его команды завершена. И ведь не скажешь, что к Лиге Европы неаполитанцы отнеслись наплевательски, хотя желание сберечь силы ряда игроков для гонки за титулом в серии А было очевидным. На скамейке игру начали Жоржинью, Кальехон, Хюсай и Кулибали, но это не мешало итальянцам выглядеть в Лейпциге по хозяйски. Заводилой у «Наполи» выступил Инсинье, и, кто знает, воспользуйся его передачей уже на 10-й минуте находившийся у линии вратарской Хамшик, сейчас мы говорили бы о футбольном подвиге.

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Успешного добивания Зелиньски и блестящей игры Инсинье на опережение после передачи Кальехона оказалось недостаточно. Возможно, «Наполи» стоит корить себя за авантюризм недельной давности: склонивший чашу весов в пользу «Лейпцига» гол оставшийся сегодня на голодном пайке Вернер забил на третьей добавленной минуте. Благодаря этому «быки» стали шестой немецкой командой, в год еврокубкового дебюта вышедшей в 1/8 финала Лиги Европы.

ШТЕГЕР УГАДАЛ С ЗАМЕНАМИ

«Аталанта» — «Боруссия» Д — 1:1 (Рафаэл Толой, 11 — Шмельцер, 83). Первый матч — 2:3

Неделю назад в Дортмунде эти команды выдали один из самых увлекательных матчей дня, с которым мог соперничать разве что подвиг «Локомотива» в Ницце. Местами бесшабашным получился и ответный поединок, и сумбур на скользком от дождя поле перевешивала самоотдача. Ее воплощением стал быстрый гол хозяев, который при подаче углового организовали два защитника — Кальдара и Толой.

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«Боруссии» же все время чего-то не хватало в концовке, и Петер Штегер отправил спасать команду недавно вернувшегося в строй Ройса и два месяца залечивавшего травму Шмельцера. И ведь сработало! В концовке Марко нанес удар из-за штрафной, а капитан успел к отраженному голкипером мячу. Лишь второй еврокубковый гол в 64 матчах защитника, но какой важный!

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Полевые игроки, впрочем, обязаны поделиться славой с голкипером Бюрки, при счете 1:0 пополнившему коллекцию спасений остановленным выходом Гомеса один на один. Интересно, сыграет ли теперь «Боруссия» с «Локомотивом», как пожелал Антон Миранчук?

КРУЧЕ ИММОБИЛЕ ТОЛЬКО КЕЙН

«ЛАЦИО» — «Стяуа» — 5:1 (Иммобиле, 7, 43, 71. Баштуш, 35. Фелипе Андерсон, 51 — Гноэре, 82). Первый матч — 0:1.

В понедельник римская команда вытеснила «Интер» из первой четверки серии А, закрепившись в лигочемпионском квартете, а три дня спустя «орлы» ворвались в следующий раунд Лиги Европы. О серьезности намерений хозяев буквально кричало первое с начала турнира появление в стартовом составе лучшего снайпера чемпионата Италии Иммобиле. Симоне Индзаги знал, что делал, ведь уже в первом тайме Чиро при поддержке впервые отличившегося в еврокубках бывшего защитника «Ростова» Баштуша показал прыгнувшей неделю назад выше головы «Стяуа», что шансов в Вечном городе у румын ноль целых, ноль десятых.

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Они оказались гостями или даже статистами на очередном бенефисе Иммобиле, который установил персональный рекорд сезонной результативности и в чемпионатах «большой пятерки» уступает по этому показателю только Харри Кейну (34). Сейчас на счету Чиро 31 мяч и три хет-трика, причем форвард «Лацио» стал первым итальянцем, исполнившим «трюк со шляпой» в Лиге Европы. А если брать все европейские турниры, в прошлый раз три гола за игру в декабре 2007-го назад забил выступавший тогда за «Баварию» Лука Тони.

НЕРВОТРЕПКА «АРСЕНАЛА»

«АРСЕНАЛ» — «Эстерсунд» — 1:2 (Колашинац, 47 — Айеш, 22. Сема, 24). Первый матч — 3:0

Будем откровенны — от игры на «Эмирейтс» никто и ничего не ждал. Три гола «канониров» в биатлонной столице Швеции не оставляли даже намека на интригу, однако Арсен Венгер и его команда умеют найти проблемы на ровном месте. Здесь кочка на пути лондонцев обнаружилась в середине первого тайма, когда дебютант еврокубков забил Оспине два гола с интервалом в 70 секунд. Вроде бы сюрприз, а по факту «Арсенал» пропустил в шестом кряду домашнем матче, и это худшая серия с апреля 2014 года.

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Неожиданная интрига прожила до начала второго тайма. Среднюю линию хозяев укрепил Джака, а два крайних защитника Бельерин и Колашинац организовали гол. Этим все и ограничилось, и тренирующий «Эстерсунд» Грэм Поттер стал шестым англичанином, победившим на «Эмирейтс», и первым, кто сделал это в еврокубках.

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Понятно, что в воскресном финале Кубка английской лиги за «Арсенал» сыграют Езил и не заявленный на Лигу Европы Обамеянг, но все равно остается вопрос, как «канониры» собираются противостоять «Манчестер Сити». 32 потери Мхитаряна — почти антирекорд сезона: по иронии судьбы хуже из «канониров» сыграл только сменивший армянского полузащитника в «МЮ» Алексис Санчес. В игре со своей нынешней командой.

ЦИФРЫ ДНЯ

1-й матч за «Атлетико» в Лиге Европы провел Фернандо Торрес.

1-й раз в XXI веке «Реал Сосьедад» пропустил в еврокубках с 11-метрового.

3 минуты потребовалось нападающему Басу Досту, чтобы забить самый быстрый еврокубковый гол «Спортинга» на открывшемся в 2003 году стадионе «Жозе Алваладе».

5 из шести последних еврокубковых матчей на «Сан-Сиро» выиграл «Милан».

6 результативных передач на счету лучшего ассистента текущего турнира — полузащитника «Реал Сосьедад» Серхио Каналеса.

8 лет спустя два французских клуба вышли в 1/8 финала. Тогда компанию «Марселю» составил «Лилль», а теперь — «Лион».

11 из 22 побед в этом сезоне «Атлетико» одержал с перевесом в один мяч.

12 выездных матчей Лиги Европы подряд не может сыграть на ноль «Селтик», в прошлый раз сохранивший ворота на замке в ноябре 2009 года в игре с «Гамбургом».

21 мяч на счету лучшего французского снайпера в истории турнира Кевина Гамейро. 17 раз он отличился за «Севилью» и по 2 гола забил за «Атлетико» и «Страсбур».

450 матчей за «Спортинг» провел голкипер лиссабонцев Руй Патрисиу.

«АТЛЕТИКО» — «Копенгаген» — 1:0 (Гаймейро, 7). Первый матч — 4:1.
«МИЛАН» — «Лудогорец» — 1:0 (Борини, 21). Первый матч — 3:0.
«СПОРТИНГ» — «Астана» — 3:3 (Дост, 3. Бруну Фернандеш, 53, 63 — Томасов, 37, 80. Шомко, 90+4). Первый матч — 3:1.
«Брага» — «МАРСЕЛЬ» — 1:0 (Рикарду Орта, 31). Первый матч — 0:3.
«ЗАЛЬЦБУРГ» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (Даббур, 10. Бериша, 74, с пенальти — Рауль Навас, 28). Первый матч — 2:2.
«ДИНАМО» К — АЕК — 0:0. Первый матч — 1:1.
«ВИКТОРИЯ» П — «Партизан» — 2:0 (Крменчик, 67. Чермак, 90+4). Первый матч — 1:1.

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