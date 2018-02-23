«Знали, что дома будет намного легче»: герои «Зенита» — о выходе в 1/8 финала ЛЕ

Источник: Советский спорт

«Такой игрой все должны быть довольны»

Лучший диалог с журналистами выдал Далер Кузяев.

— Я уже дал интервью, — убегал от пишущих журналистов автор самого красивого гола матча.

— Вы же победный гол забили! — уговаривали футболиста.

— Я рад, — улыбался Далер, но продолжал идти к выходу.

— Как получился такой удар?

— Не знаю, — и на этих словах довольный Кузяев ушел из микст-зоны.

Другое дело — именинник Бранислав Иванович. Ему несложно сначала дать интервью по-русски.

— Я думаю, что мы как команда сыграли очень хорошую серьезную игру, — говорил защитник. — Вели игру так, как хотели, забили первый гол, который снял с нас определенное давление, поэтому после него стало легче играть. Мы не могли расслабляться, поэтому забили и второй, и третий. Думаю, такой игрой все должны быть довольны.

А потом поговорить на английском с шотландскими журналистами.

— «Зенит» был другой командой, чем неделю назад. После двухмесячного перерыва было тяжело играть первый матч на выезде. Атмосфера на «Селтик Парке» была очень горячей. Мы добились там положительного результата, хоть и проиграли 0:1. Мы верили в себя, хорошо подготовились. Перед своими фанатами команда сыграла иначе.

«Я пришел прогрессировать»

За почти годовую историю арены на Крестовском острове Антон Заболотный уже посетил ее с тремя разными командами. В ноябре нападающий со скамейки запасных смотрел матч со сборной Испании, а через пять дней вместе с «Тосно» проиграл «Зениту» 0:5. Прошло три месяца, и теперь Заболотный сыграл 76 минут за сине-бело-голубых.

— Ожидать такой победы невозможно — сказал форвард. — Готовились к тому, что будет тяжелая игра. Успокаивало то, что играем при своих болельщиках. Готовились, что будем заряжены на все 100 процентов и отдаваться каждому эпизоду. Так и получилось. Играли сдержанно и победили заслуженно.

— Сложилось впечатление, что помог переход на 4−4−2, где вы лучше взаимодействовали с Кокориным.

— С каждой игрой взаимодействие все лучше и лучше. Все-таки есть игровая практика. Мы более-менее вкатываемся в игровой ритм. С каждой игрой будет все лучше.

— Был пенальти, когда вы упали в штрафной?

— Соперник толкнул. Не знаю, на что смотрели судьи. Главное, что мы забили третий гол и выиграли.

— Манчини уверен, что вы способны на большее. Чувствуете это?

— Конечно, потенциал еще есть. Надо раскрывать. Я пришел в эту команду прогрессировать. Все в моих руках и ногах. Все впереди.

«После первого гола было понятно: “Селтику” легко не будет»

Александр Кокорин подтвердил слова партнера о сыгранности и вообще был довольным.

— Все счастливы, ведь выиграли 3:0. В первом тайме мы забили — выполнили задачу и отошли чуть назад, дали им хотя бы чуть-чуть нас атаковать, чтобы мы могли убегать в контратаки. Они этого не делали, поэтому у нас все получилось. Мы знали, что дома будет намного легче. Все выложились. Все было на нашей стороне.

— Когда забили второй гол, была расслабленность?

— Если честно, когда получилось забить первый, стало понятно, что легко «Селтику» не будет.

— Манчини говорил что-то мотивирующее?

— Нет, тут и так все понятно было. Первую игру мы сыграли плохо, нам надо было реабилитироваться. Много наделали глупостей в Глазго. Не скажу, что «Селтик» чем-то удивил, но физически они были сильнее.

Своим желанным соперником по 1/8 финала главный бомбардир команды назвал «Арсенал». Правда, на момент разговора канониры проигрывали «Эстерсунду» 0:2, и для лондонцев все могло сложиться куда печальнее. От неприятностей их спас гол Сеада Колашинаца. Теперь в случае удачного исхода жеребьевки Арсен Венгер наконец-то встретится с Кокориным, а то пару лет назад он не дождался его перехода из «Динамо».

«Уверен, Манчини продолжит путь к успеху»

Желающих пообщаться со стороны «Селтика» было немного. На этом фоне вратарь Дорус де Врей выглядел очень профессионально: интервью для телевидения, подробный разговор с парой пишущих шотландских журналистов и еще один, покороче — для российских СМИ.

— Сегодня было реально тяжело, если быть честным — говорил голландский вратарь. — Думаю, первый забитый мяч придал «Зениту» энергию. Но мы понимали, что нам нужен гол на выезде, потому что он играет свою роль в еврокубках. К сожалению, мы не создали столько моментов, сколько было дома. Они хорошо защищались, что усложнило нам жизнь.

— После пропущенных голов команда продолжала верить в успех?

— Даже при 0:3 мы знали, что нам нужен один шанс, чтобы забить, и гостевой гол мог бы помочь. Жалко, что, как я сказал, мы не смогли создать голевой момент. Во втором тайме мы начали больше играть в атаке, сразу нанесли пару ударов. Третий гол обнулил наши шансы.

— После матчей с «Зенитом» считаете соперника одним из фаворитов Лиги Европы?

— Никогда не знаешь, что может случиться в еврокубках. Взгляните на прошлогодний «Аякс», он дошел до финала. Здесь много трудных соперников, это делает турнир интересным. Посмотрим, кто доберется до финала.

— Роберто Манчини тренировал в Англии. Его «Зенит» играет в английском стиле или итальянском?