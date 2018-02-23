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03:44 (мск), источник: Советский спорт

«Знали, что дома будет намного легче»: герои «Зенита» — о выходе в 1/8 финала ЛЕ

После победы над «Селтиком» Иванович говорил на двух языках, Кокорин ждал прохода «Арсенала», а вратарь шотландцев верил в успех Манчини.

Источник: Советский спорт

«Такой игрой все должны быть довольны»

Лучший диалог с журналистами выдал Далер Кузяев.

— Я уже дал интервью, — убегал от пишущих журналистов автор самого красивого гола матча.

— Вы же победный гол забили! — уговаривали футболиста.

— Я рад, — улыбался Далер, но продолжал идти к выходу.

— Как получился такой удар?

— Не знаю, — и на этих словах довольный Кузяев ушел из микст-зоны.

Другое дело — именинник Бранислав Иванович. Ему несложно сначала дать интервью по-русски.

— Я думаю, что мы как команда сыграли очень хорошую серьезную игру, — говорил защитник. — Вели игру так, как хотели, забили первый гол, который снял с нас определенное давление, поэтому после него стало легче играть. Мы не могли расслабляться, поэтому забили и второй, и третий. Думаю, такой игрой все должны быть довольны.

А потом поговорить на английском с шотландскими журналистами.

— «Зенит» был другой командой, чем неделю назад. После двухмесячного перерыва было тяжело играть первый матч на выезде. Атмосфера на «Селтик Парке» была очень горячей. Мы добились там положительного результата, хоть и проиграли 0:1. Мы верили в себя, хорошо подготовились. Перед своими фанатами команда сыграла иначе.

«Я пришел прогрессировать»

За почти годовую историю арены на Крестовском острове Антон Заболотный уже посетил ее с тремя разными командами. В ноябре нападающий со скамейки запасных смотрел матч со сборной Испании, а через пять дней вместе с «Тосно» проиграл «Зениту» 0:5. Прошло три месяца, и теперь Заболотный сыграл 76 минут за сине-бело-голубых.

— Ожидать такой победы невозможно — сказал форвард. — Готовились к тому, что будет тяжелая игра. Успокаивало то, что играем при своих болельщиках. Готовились, что будем заряжены на все 100 процентов и отдаваться каждому эпизоду. Так и получилось. Играли сдержанно и победили заслуженно.

— Сложилось впечатление, что помог переход на 4−4−2, где вы лучше взаимодействовали с Кокориным.

— С каждой игрой взаимодействие все лучше и лучше. Все-таки есть игровая практика. Мы более-менее вкатываемся в игровой ритм. С каждой игрой будет все лучше.

— Был пенальти, когда вы упали в штрафной?

— Соперник толкнул. Не знаю, на что смотрели судьи. Главное, что мы забили третий гол и выиграли.

— Манчини уверен, что вы способны на большее. Чувствуете это?

— Конечно, потенциал еще есть. Надо раскрывать. Я пришел в эту команду прогрессировать. Все в моих руках и ногах. Все впереди.

«После первого гола было понятно: “Селтику” легко не будет»

Александр Кокорин подтвердил слова партнера о сыгранности и вообще был довольным.

— Все счастливы, ведь выиграли 3:0. В первом тайме мы забили — выполнили задачу и отошли чуть назад, дали им хотя бы чуть-чуть нас атаковать, чтобы мы могли убегать в контратаки. Они этого не делали, поэтому у нас все получилось. Мы знали, что дома будет намного легче. Все выложились. Все было на нашей стороне.

— Когда забили второй гол, была расслабленность?

— Если честно, когда получилось забить первый, стало понятно, что легко «Селтику» не будет.

— Манчини говорил что-то мотивирующее?

— Нет, тут и так все понятно было. Первую игру мы сыграли плохо, нам надо было реабилитироваться. Много наделали глупостей в Глазго. Не скажу, что «Селтик» чем-то удивил, но физически они были сильнее.

Своим желанным соперником по 1/8 финала главный бомбардир команды назвал «Арсенал». Правда, на момент разговора канониры проигрывали «Эстерсунду» 0:2, и для лондонцев все могло сложиться куда печальнее. От неприятностей их спас гол Сеада Колашинаца. Теперь в случае удачного исхода жеребьевки Арсен Венгер наконец-то встретится с Кокориным, а то пару лет назад он не дождался его перехода из «Динамо».

«Уверен, Манчини продолжит путь к успеху»

Желающих пообщаться со стороны «Селтика» было немного. На этом фоне вратарь Дорус де Врей выглядел очень профессионально: интервью для телевидения, подробный разговор с парой пишущих шотландских журналистов и еще один, покороче — для российских СМИ.

— Сегодня было реально тяжело, если быть честным — говорил голландский вратарь. — Думаю, первый забитый мяч придал «Зениту» энергию. Но мы понимали, что нам нужен гол на выезде, потому что он играет свою роль в еврокубках. К сожалению, мы не создали столько моментов, сколько было дома. Они хорошо защищались, что усложнило нам жизнь.

— После пропущенных голов команда продолжала верить в успех?

— Даже при 0:3 мы знали, что нам нужен один шанс, чтобы забить, и гостевой гол мог бы помочь. Жалко, что, как я сказал, мы не смогли создать голевой момент. Во втором тайме мы начали больше играть в атаке, сразу нанесли пару ударов. Третий гол обнулил наши шансы.

— После матчей с «Зенитом» считаете соперника одним из фаворитов Лиги Европы?

— Никогда не знаешь, что может случиться в еврокубках. Взгляните на прошлогодний «Аякс», он дошел до финала. Здесь много трудных соперников, это делает турнир интересным. Посмотрим, кто доберется до финала.

— Роберто Манчини тренировал в Англии. Его «Зенит» играет в английском стиле или итальянском?

— Я могу сказать по тому, что видел: они очень солидно играют в защите, что больше подходит к итальянскому стилю, не так ли? Когда я играл против «Манчестер Сити», который в тот момент тренировал Манчини, они действовали так же хорошо. Я уверен, что здесь он продолжит путь к успеху.

Зенит 3:0
Первый тайм: 2:0
Селтик
22.02.2018, 21:00 Зрители: 50492 плей-офф: 1/16 финала Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Брендан Роджерс
Голы
8′ Бранислав Иванович (Л. Паредес) 60
27′ Далер Кузяев (А. Заболотный, Д. Кришито) 14
61′ Александр Кокорин (Бр. Иванович) 9
Составы
Андрей Лунев 99
Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Эмануэль Маммана 30
21′ Леандро Паредес 5
Александр Кокорин 9
Матиас Краневиттер 8
11′ Далер Кузяев 14
87′ Бранислав Иванович 60
Игорь Смольников 19
84′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Себастьян Дриусси 11
76′ Антон Заболотный 29
Александр Ерохин 21
24 Дорус де Фрис
23 Микаэль Лустиг
63 Киран Тирни
5 Йозо Шимунович
35 Кристоффер Айер
10 Мусса Дембеле 45+1′
8 Скотт Браун (к)
21 Оливье Нтшам
88 Куасси Эбуэ 46′ 36′
18 Томми Рогич
49 Джеймс Форрест 71′
67 Чарли Мусонда
42 Каллум Макгрегор 62′
11 Скотт Синклэйр
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
4 Угловые 1
13 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Боковой судья Пау Себриан Девис (Испания)
Боковой судья Роберто дель Паломар (Испания)
За воротами Карлос дель Серро Гранде (Испания)
За воротами Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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