«Знали, что дома будет намного легче»: герои «Зенита» — о выходе в 1/8 финала ЛЕ
После победы над «Селтиком» Иванович говорил на двух языках, Кокорин ждал прохода «Арсенала», а вратарь шотландцев верил в успех Манчини.
После победы над «Селтиком» Иванович говорил на двух языках, Кокорин ждал прохода «Арсенала», а вратарь шотландцев верил в успех Манчини.
«Такой игрой все должны быть довольны»
Лучший диалог с журналистами выдал Далер Кузяев.
— Я уже дал интервью, — убегал от пишущих журналистов автор самого красивого гола матча.
— Вы же победный гол забили! — уговаривали футболиста.
— Я рад, — улыбался Далер, но продолжал идти к выходу.
— Как получился такой удар?
— Не знаю, — и на этих словах довольный Кузяев ушел из
Другое дело — именинник Бранислав Иванович. Ему несложно сначала дать интервью
— Я думаю, что мы как команда сыграли очень хорошую серьезную игру, — говорил защитник. — Вели игру так, как хотели, забили первый гол, который снял с нас определенное давление, поэтому после него стало легче играть. Мы не могли расслабляться, поэтому забили и второй, и третий. Думаю, такой игрой все должны быть довольны.
А потом поговорить на английском с шотландскими журналистами.
— «Зенит» был другой командой, чем неделю назад. После двухмесячного перерыва было тяжело играть первый матч на выезде. Атмосфера на «Селтик Парке» была очень горячей. Мы добились там положительного результата, хоть и проиграли 0:1. Мы верили в себя, хорошо подготовились. Перед своими фанатами команда сыграла иначе.
«Я пришел прогрессировать»
За почти годовую историю арены на Крестовском острове Антон Заболотный уже посетил ее с тремя разными командами. В ноябре нападающий со скамейки запасных смотрел матч со сборной Испании, а через пять дней вместе с «Тосно» проиграл «Зениту» 0:5. Прошло три месяца, и теперь Заболотный сыграл 76 минут за
— Ожидать такой победы невозможно — сказал форвард. — Готовились к тому, что будет тяжелая игра. Успокаивало то, что играем при своих болельщиках. Готовились, что будем заряжены на все 100 процентов и отдаваться каждому эпизоду. Так и получилось. Играли сдержанно и победили заслуженно.
— Сложилось впечатление, что помог переход на 4−4−2, где вы лучше взаимодействовали с Кокориным.
— С каждой игрой взаимодействие все лучше и лучше.
— Был пенальти, когда вы упали в штрафной?
— Соперник толкнул. Не знаю, на что смотрели судьи. Главное, что мы забили третий гол и выиграли.
— Манчини уверен, что вы способны на большее. Чувствуете это?
— Конечно, потенциал еще есть. Надо раскрывать. Я пришел в эту команду прогрессировать. Все в моих руках и ногах. Все впереди.
«После первого гола было понятно: “Селтику” легко не будет»
Александр Кокорин подтвердил слова партнера о сыгранности и вообще был довольным.
— Все счастливы, ведь выиграли 3:0. В первом тайме мы забили — выполнили задачу и отошли чуть назад, дали им хотя бы
— Когда забили второй гол, была расслабленность?
— Если честно, когда получилось забить первый, стало понятно, что легко «Селтику» не будет.
— Манчини говорил
— Нет, тут и так все понятно было. Первую игру мы сыграли плохо, нам надо было реабилитироваться. Много наделали глупостей в Глазго. Не скажу, что «Селтик»
Своим желанным соперником по 1/8 финала главный бомбардир команды назвал «Арсенал». Правда, на момент разговора канониры проигрывали «Эстерсунду» 0:2, и для лондонцев все могло сложиться куда печальнее. От неприятностей их спас гол Сеада Колашинаца. Теперь в случае удачного исхода жеребьевки Арсен Венгер
«Уверен, Манчини продолжит путь к успеху»
Желающих пообщаться со стороны «Селтика» было немного. На этом фоне вратарь Дорус де Врей выглядел очень профессионально: интервью для телевидения, подробный разговор с парой пишущих шотландских журналистов и еще один, покороче — для российских СМИ.
— Сегодня было реально тяжело, если быть честным — говорил голландский вратарь. — Думаю, первый забитый мяч придал «Зениту» энергию. Но мы понимали, что нам нужен гол на выезде, потому что он играет свою роль в еврокубках. К сожалению, мы не создали столько моментов, сколько было дома. Они хорошо защищались, что усложнило нам жизнь.
— После пропущенных голов команда продолжала верить в успех?
— Даже при 0:3 мы знали, что нам нужен один шанс, чтобы забить, и гостевой гол мог бы помочь. Жалко, что, как я сказал, мы не смогли создать голевой момент. Во втором тайме мы начали больше играть в атаке, сразу нанесли пару ударов. Третий гол обнулил наши шансы.
— После матчей с «Зенитом» считаете соперника одним из фаворитов Лиги Европы?
— Никогда не знаешь, что может случиться в еврокубках. Взгляните на прошлогодний «Аякс», он дошел до финала. Здесь много трудных соперников, это делает турнир интересным. Посмотрим, кто доберется до финала.
— Роберто Манчини тренировал в Англии. Его «Зенит» играет в английском стиле или итальянском?
— Я могу сказать по тому, что видел: они очень солидно играют в защите, что больше подходит к итальянскому стилю, не так ли? Когда я играл против «Манчестер Сити», который в тот момент тренировал Манчини, они действовали так же хорошо. Я уверен, что здесь он продолжит путь к успеху.
|Роберто Манчини
|Брендан Роджерс
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)
|Боковой судья
|Пау Себриан Девис (Испания)
|Боковой судья
|Роберто дель Паломар (Испания)
|За воротами
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
|За воротами
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)