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03:54 (мск), источник: Р-Спорт

Россия обеспечила себе по три места в ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2019/20

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия после ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы обеспечила себе как минимум шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего сезона, что позволит заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20.

Источник: AFP 2018

Московский ЦСКА в среду дома обыграл сербскую «Црвену Звезду (1:0). В четверг столичный «Локомотив» на своем поле победил французскую «Ниццу» (1:0), петербургский «Зенит» на своем стадионе разгромил шотландский «Селтик» (3:0), а московский «Спартак» в гостях взял верх над испанским «Атлетиком» (2:1). Матчи прошли в рамках 1/16 финала Лиги Европы. ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» пробились в следующую стадию турнира.

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Россия, набрав 52,382 балла, сохранила за собой шестое место и стала недосягаемой для идущей седьмой Португалии (46,248), которую в Лиге Европы представляет «Спортинг», а в Лиге чемпионов — «Порту». Кроме того, Россия сократила до 1,866 балла отставание от занимающей пятое место Франции (54,248), у которой осталось три представителя в еврокубках («ПСЖ» — в Лиге чемпионов, «Марсель» и «Лион» — в Лиге Европы).

Лидерство в таблице коэффициентов сохраняет Испания (101,998), следом расположились Англия (76,605) и Италия (73,082), потеснившие Германию (69,284) на четвертое место. Страны из первой тройки имеют право заявлять по четыре команды в Лигу чемпионов.

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