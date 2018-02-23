Россия обеспечила себе по три места в ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2019/20

Московский ЦСКА в среду дома обыграл сербскую «Црвену Звезду (1:0). В четверг столичный «Локомотив» на своем поле победил французскую «Ниццу» (1:0), петербургский «Зенит» на своем стадионе разгромил шотландский «Селтик» (3:0), а московский «Спартак» в гостях взял верх над испанским «Атлетиком» (2:1). Матчи прошли в рамках 1/16 финала Лиги Европы. ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» пробились в следующую стадию турнира.

Россия, набрав 52,382 балла, сохранила за собой шестое место и стала недосягаемой для идущей седьмой Португалии (46,248), которую в Лиге Европы представляет «Спортинг», а в Лиге чемпионов — «Порту». Кроме того, Россия сократила до 1,866 балла отставание от занимающей пятое место Франции (54,248), у которой осталось три представителя в еврокубках («ПСЖ» — в Лиге чемпионов, «Марсель» и «Лион» — в Лиге Европы).