Комбаров: Футболистам «Спартака» нужно было активнее действовать в матче с «Атлетиком»

«Хорошо, что мы выиграли, но обидно, что не прошли дальше. У нас были шансы, но не получилось дожать “Атлетик”, мы не успели забить третий гол. Согласен, что нужно было действовать активнее в первом тайме, но раскрываться тоже было бы неправильно, поэтому хорошо, что успели забить, у нас появилась надежда. То, что испанцы затягивали время, — нормально, любая команда делала бы то же самое, ведь их устраивал результат», — сказал Комбаров.