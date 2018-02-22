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03:46 (мск), источник: ТАСС

Комбаров: Футболистам «Спартака» нужно было активнее действовать в матче с «Атлетиком»

БИЛЬБАО /Испания/, 23 февраля. /ТАСС/. Игрокам футбольного клуба «Спартак» нужно было активнее играть в атаке во встрече с испанским «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы. Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы обыграл в гостях испанский «Атлетик» со счетом 2:1, но не смог пробиться в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей. Первая игра завершилась победой «Атлетика» — 3:1.

«Хорошо, что мы выиграли, но обидно, что не прошли дальше. У нас были шансы, но не получилось дожать “Атлетик”, мы не успели забить третий гол. Согласен, что нужно было действовать активнее в первом тайме, но раскрываться тоже было бы неправильно, поэтому хорошо, что успели забить, у нас появилась надежда. То, что испанцы затягивали время, — нормально, любая команда делала бы то же самое, ведь их устраивал результат», — сказал Комбаров.

В Лиге Европы продолжат борьбу три российских клуба: московские ЦСКА и «Локомотив», а также петербургский «Зенит». Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в швейцарском Ньоне.

Атлетик 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
22.02.2018, 23:05 плей-офф: 1/16 финала San Mames Barria
Главные тренеры
Хосе Анхель Сиганда Массимо Каррера
Голы
57′ Хавьер Эчейта (Э. Саборит) 16
12 де Соуза Луиз Адриану (Д. Комбаров, М. Пашалич) 44′
25 Лоренсо Мельгарехо (Мендеш Андраде Зе Луиш) 85′
Составы
Яго Эррерин 13
Иньиго Лекуэ 15
Энрик Саборит 3
Йерай Альварес 5
Хавьер Эчейта 16
Оскар Де Маркос 18
Маркель Сусаэта (к) 14
Андер Итурраспе 8
84′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
90+3′ Ариц Адурис 20
90′ Иньяки Уильямс 11
Иньиго Кордоба 28
53′ Микель Рико 17
86′ Микель Сан-Хосе 6
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко 67′
23 Дмитрий Комбаров 90+4′
16 Сальваторе Боккетти 31′
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 80′
5 Сердар Таски 10′
29 Илья Кутепов
30 Софьян Ханни 59′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
50 Марио Пашалич 74′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 4
4 Угловые 4
8 Фолы 19
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Боковой судья Рафаэль Фольтин (Германия)
Боковой судья Ян Зайдель (Германия)
За воротами Патрик Иттрих (Германия)
За воротами Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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