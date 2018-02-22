Комбаров: Футболистам «Спартака» нужно было активнее действовать в матче с «Атлетиком»

«Спартак» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы обыграл в гостях испанский «Атлетик» со счетом 2:1, но не смог пробиться в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей. Первая игра завершилась победой «Атлетика» — 3:1.
«Хорошо, что мы выиграли, но обидно, что не прошли дальше. У нас были шансы, но не получилось дожать “Атлетик”, мы не успели забить третий гол. Согласен, что нужно было действовать активнее в первом тайме, но раскрываться тоже было бы неправильно, поэтому хорошо, что успели забить, у нас появилась надежда. То, что испанцы затягивали время, — нормально, любая команда делала бы то же самое, ведь их устраивал результат», — сказал Комбаров.
В Лиге Европы продолжат борьбу три российских клуба: московские ЦСКА и «Локомотив», а также петербургский «Зенит». Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в швейцарском Ньоне.