«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА узнают соперников по 1/8 финала Лиги Европы
ТАСС, 23 февраля. Жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают российские клубы «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.
ТАСС, 23 февраля. Жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают российские клубы «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.
Три клуба во втором раунде
В рамках процедуры 16 шаров с названиями команд — участниц второй стадии
Соперниками российских команд могут стать португальский «Спортинг», итальянские «Лацио» и «Милан», чешская «Виктория», французские «Лион» и «Марсель», немецкий «Лейпциг», испанские «Атлетико» и «Атлетик», австрийский «Зальцбург», английский «Арсенал» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда.
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 8 марта, ответные — на 15 марта. Точные даты будут утверждены после жеребьевки.
Жеребьевка пройдет в