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03:59 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА узнают соперников по 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 23 февраля. Жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают российские клубы «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.

Источник: AFP 2018

Три клуба во втором раунде плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира — рекорд для России. Ранее такое происходило в сезонах-2010/11 и 2012/13. «Спартак» не смог пройти стадию 1/16 финала, уступив испанскому «Атлетику» из Бильбао (1:3 дома, 2:1 на выезде).

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В рамках процедуры 16 шаров с названиями команд — участниц второй стадии плей-офф будут в одной корзине, то есть не будет разделения на сеяных и несеяных и разведения по разным парам представителей одной страны. Таким образом, российские клубы могут сыграть друг с другом, но будут разведены с киевским «Динамо» решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), с украинским клубом российский может сыграть только в финале. Восемь команд, чьи шары будут вытащены первыми, проведут первые матчи дома.

Соперниками российских команд могут стать португальский «Спортинг», итальянские «Лацио» и «Милан», чешская «Виктория», французские «Лион» и «Марсель», немецкий «Лейпциг», испанские «Атлетико» и «Атлетик», австрийский «Зальцбург», английский «Арсенал» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 8 марта, ответные — на 15 марта. Точные даты будут утверждены после жеребьевки.

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире УЕФА, начало — 15:00 мск.

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