«Локомотив», «Зенит» и ЦСКА узнают соперников по 1/8 финала Лиги Европы

Три клуба во втором раунде плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира — рекорд для России. Ранее такое происходило в сезонах-2010/11 и 2012/13. «Спартак» не смог пройти стадию 1/16 финала, уступив испанскому «Атлетику» из Бильбао (1:3 дома, 2:1 на выезде).

В рамках процедуры 16 шаров с названиями команд — участниц второй стадии плей-офф будут в одной корзине, то есть не будет разделения на сеяных и несеяных и разведения по разным парам представителей одной страны. Таким образом, российские клубы могут сыграть друг с другом, но будут разведены с киевским «Динамо» решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), с украинским клубом российский может сыграть только в финале. Восемь команд, чьи шары будут вытащены первыми, проведут первые матчи дома.