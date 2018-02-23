Саян Хамитжанов: Дальнейшая судьба «Астаны» зависит от учредителей
Президент «Астаны» заявил, что перспективы столичного клуба пока неясны.
Президент «Астаны» заявил, что перспективы столичного клуба пока неясны.
Президент «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в Лиссабоне, в котором «Астана» добилась ничьей в игре с португальским «Спортингом».
— Саян Жаксыгельдиевич, отечественные команды скоро начнут новый футбольный год, а Астана только закончила свой евросезон. Как прокомментируете прошедшую в Лиссабоне игру?
— Я думаю, что не покривлю душой, если скажу, что команда проявила недюжинную волю, характер, переломила ход неудачно складывавшегося матча и достойно завершила исторический для клуба и всего отечественного футбола сезон. Верю, что ребята подарили праздник и хорошее настроение всем любителям футбола Казахстана. В целом, как мне кажется, оба матча показали, что наше появление на этой стадии престижного европейского турнира не случайно, и мы не выглядели мальчиками для битья на фоне именитого соперника.
— Главный тренер «Спортинга» отметил ту игру, что показывала ваша команда по ходу противостояния. Вы ожидали такого выступления, учитывая кадровые потери — уход Кабананги, и дисквалификации Логвиненко и Мужикова, лидеров команды — и то, что команда все еще находится в межсезонье?
— Если честно, верил и продолжаю верить в наших ребят. За последние годы они доказали, что при должном настрое им любая задача по плечу. И хочется поблагодарить всю команду и тренерский штаб за то, что, несмотря на все преграды, они с честью защитили честь нашего клуба. Сейчас ключевой момент в судьбе клуба, когда необходимо определить дальнейший вектор развития клуба: оказать поддержку и постараться закрепиться на тех позициях, что клуб с таким трудом завоевал в последние годы, либо сделать шаг назад и пересмотреть дальнейшую стратегию. К сожалению, несмотря на скорое начало сезона, не решенными остаются не только проблемы с задолженностями прошедшего сезона — неясны общие перспективы клуба на текущий сезон. И эта неопределенность, повторюсь, негативно сказывается на команде и этот негатив только накапливается.
— Не кажется ли Вам, что при должном везении можно было надеяться на большее в отчетном противостоянии?
— Футбол не обманешь. На этом уровне нельзя полагаться только на везение или удачу. Стоимость состава «Спортинга» в 8 раз выше нашего, и индивидуальные качества отдельных игроков определили результат обеих матчей. Если мы хотим стабильно выступать на таком уровне и надеяться на