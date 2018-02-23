Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трагедия фигуристки Евгении Медведевой
Су-57 в небе Сирии: F-22 спасаются "бегством" - СМИ
Рэйчел МакАдамс ждет первенца
В Кремле назвали "единственное, что может помочь Крушельницкому"
Неувядающая красота: 67-летняя Джейн Сеймур снялась для Playboy
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Депортиво
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
22.02
Аталанта1
Боруссия Д1
Футбол. Еврокубки
22.02
Атлетик1
Спартак М2
Футбол. Еврокубки
22.02
Зальцбург2
Реал Сосьедад1
Футбол. Еврокубки
22.02
Милан1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
22.02
Арсенал1
Эстерсунд2
Футбол. Еврокубки
22.02
Брага1
Марсель0
Все события
Ахеджакова прокомментировала слова Серебрякова
Дочь Задорнова отказалась от наследства - СМИ
Познер прокомментировал драку в прямом эфире на НТВ
Почему нельзя оставлять телефон в зарядке на ночь
Сборную России по хоккею обвинили в шпионаже
У России отобрали медаль Олимпиады-2018
Татьяна Навка устроила девичник в горах
Екатерина Стриженова похвасталась результатами диеты
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
«За такое в обществе дают в морду»: Вассерман о драке на НТВ
Почему нельзя объединять балкон с комнатой
Фоторепортажи
12Не кимчхи единым
13Все медалисты сборной России
01:49 (мск), источник: Prosports.kz

Саян Хамитжанов: Дальнейшая судьба «Астаны» зависит от учредителей

Президент «Астаны» заявил, что перспективы столичного клуба пока неясны.

Источник: Prosports.kz

Президент «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в Лиссабоне, в котором «Астана» добилась ничьей в игре с португальским «Спортингом».

— Саян Жаксыгельдиевич, отечественные команды скоро начнут новый футбольный год, а Астана только закончила свой евросезон. Как прокомментируете прошедшую в Лиссабоне игру?

Читайте также
Сколько заработала «Астана» в этом сезоне после вылета из плей-офф Лиги Европы

— Я думаю, что не покривлю душой, если скажу, что команда проявила недюжинную волю, характер, переломила ход неудачно складывавшегося матча и достойно завершила исторический для клуба и всего отечественного футбола сезон. Верю, что ребята подарили праздник и хорошее настроение всем любителям футбола Казахстана. В целом, как мне кажется, оба матча показали, что наше появление на этой стадии престижного европейского турнира не случайно, и мы не выглядели мальчиками для битья на фоне именитого соперника.

— Главный тренер «Спортинга» отметил ту игру, что показывала ваша команда по ходу противостояния. Вы ожидали такого выступления, учитывая кадровые потери — уход Кабананги, и дисквалификации Логвиненко и Мужикова, лидеров команды — и то, что команда все еще находится в межсезонье?

— Если честно, верил и продолжаю верить в наших ребят. За последние годы они доказали, что при должном настрое им любая задача по плечу. И хочется поблагодарить всю команду и тренерский штаб за то, что, несмотря на все преграды, они с честью защитили честь нашего клуба. Сейчас ключевой момент в судьбе клуба, когда необходимо определить дальнейший вектор развития клуба: оказать поддержку и постараться закрепиться на тех позициях, что клуб с таким трудом завоевал в последние годы, либо сделать шаг назад и пересмотреть дальнейшую стратегию. К сожалению, несмотря на скорое начало сезона, не решенными остаются не только проблемы с задолженностями прошедшего сезона — неясны общие перспективы клуба на текущий сезон. И эта неопределенность, повторюсь, негативно сказывается на команде и этот негатив только накапливается.

— Не кажется ли Вам, что при должном везении можно было надеяться на большее в отчетном противостоянии?

— Футбол не обманешь. На этом уровне нельзя полагаться только на везение или удачу. Стоимость состава «Спортинга» в 8 раз выше нашего, и индивидуальные качества отдельных игроков определили результат обеих матчей. Если мы хотим стабильно выступать на таком уровне и надеяться на что-то серьезное — необходима стабильность во всех аспектах: стратегии развития, финансировании, инфраструктуре. Во всех этих нюансах, к сожалению, мы заметно отстаем от спортивных показателей клуба. Дальнейшая судьба клуба, ее перспективы и будущее теперь всецело зависят от решения учредителей и спонсоров клуба.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спортинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Астана» трижды забила в Лиссабоне
Не плачь, Женя!
Загитова испытала «приятное удивление», когда осознала победу
«Это ограбление! Медведеву засудили». Реакция соцсетей
Евгения Медведева: На произвольную программу шла, как Каренина
Бобслеистка сборной России подозревается в употреблении допинга
Тарьей Бе: Вся Олимпиада была для меня настоящим кошмаром
Российский голкипер стал третьей звездой матча НХЛ
Новости
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Эксперт предсказал дефицит качественных офисов в Москве через год
Как выглядит реновация в других странах
В Дубае появятся виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати
В Париже опять утонула баржа Ле Корбюзье
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Рэйчел МакАдамс ждет первенца 39-летняя актриса признавалась, что хочет несколько детей. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь