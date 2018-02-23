Саян Хамитжанов: Дальнейшая судьба «Астаны» зависит от учредителей

Источник: Prosports.kz

Президент «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в Лиссабоне, в котором «Астана» добилась ничьей в игре с португальским «Спортингом».

— Саян Жаксыгельдиевич, отечественные команды скоро начнут новый футбольный год, а Астана только закончила свой евросезон. Как прокомментируете прошедшую в Лиссабоне игру?

— Я думаю, что не покривлю душой, если скажу, что команда проявила недюжинную волю, характер, переломила ход неудачно складывавшегося матча и достойно завершила исторический для клуба и всего отечественного футбола сезон. Верю, что ребята подарили праздник и хорошее настроение всем любителям футбола Казахстана. В целом, как мне кажется, оба матча показали, что наше появление на этой стадии престижного европейского турнира не случайно, и мы не выглядели мальчиками для битья на фоне именитого соперника.

— Главный тренер «Спортинга» отметил ту игру, что показывала ваша команда по ходу противостояния. Вы ожидали такого выступления, учитывая кадровые потери — уход Кабананги, и дисквалификации Логвиненко и Мужикова, лидеров команды — и то, что команда все еще находится в межсезонье?

— Если честно, верил и продолжаю верить в наших ребят. За последние годы они доказали, что при должном настрое им любая задача по плечу. И хочется поблагодарить всю команду и тренерский штаб за то, что, несмотря на все преграды, они с честью защитили честь нашего клуба. Сейчас ключевой момент в судьбе клуба, когда необходимо определить дальнейший вектор развития клуба: оказать поддержку и постараться закрепиться на тех позициях, что клуб с таким трудом завоевал в последние годы, либо сделать шаг назад и пересмотреть дальнейшую стратегию. К сожалению, несмотря на скорое начало сезона, не решенными остаются не только проблемы с задолженностями прошедшего сезона — неясны общие перспективы клуба на текущий сезон. И эта неопределенность, повторюсь, негативно сказывается на команде и этот негатив только накапливается.

— Не кажется ли Вам, что при должном везении можно было надеяться на большее в отчетном противостоянии?