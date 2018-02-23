Каррера: Вылет из Лиги Европы станет преимуществом для «Спартака» в чемпионате России

«Спартак» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы обыграл в гостях испанский «Атлетик» со счетом 2:1, но не смог пробиться в 1/8 турнира по сумме двух матчей. Первая встреча завершилась победой «Атлетика» — 3:1.

«Это [вылет из Лиги Европы] может быть нам на руку, но все зависит от следующих матчей. Если мы будем подходить так, как к сегодняшнему матчу, то мы поборемся. Я рад, как выступила команда, доволен, что мы победили, постарались перевернуть результат предыдущего матча, все было позитивно, кроме результата», — сказал Каррера.