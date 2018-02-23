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01:59 (мск), источник: ТАСС

Каррера: Вылет из Лиги Европы станет преимуществом для «Спартака» в чемпионате России

БИЛЬБАО /Испания/, 23 февраля. /ТАСС/. Непопадание в 1/8 финала Лиги Европы сможет помочь «Спартаку» в борьбе за титул в чемпионате России по футболу. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы обыграл в гостях испанский «Атлетик» со счетом 2:1, но не смог пробиться в 1/8 турнира по сумме двух матчей. Первая встреча завершилась победой «Атлетика» — 3:1.

«Это [вылет из Лиги Европы] может быть нам на руку, но все зависит от следующих матчей. Если мы будем подходить так, как к сегодняшнему матчу, то мы поборемся. Я рад, как выступила команда, доволен, что мы победили, постарались перевернуть результат предыдущего матча, все было позитивно, кроме результата», — сказал Каррера.

В 1/8 финала продолжат борьбу три российских клуба — московские ЦСКА и «Локомотив», а также петербургский «Зенит». Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в швейцарском Ньоне.

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