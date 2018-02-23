Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Названы простые способы улучшить память
В одном из контактных зоопарков Москвы ребенка укусил соболь
Современная двушка: светлая квартира для работы и отдыха
Сергей Безруков помолодел с новой стрижкой
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22.02
Аталанта1
Боруссия Д1
Футбол. Еврокубки
22.02
Атлетик1
Спартак М2
Футбол. Еврокубки
22.02
Зальцбург2
Реал Сосьедад1
Футбол. Еврокубки
22.02
Милан1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
22.02
Арсенал1
Эстерсунд2
Футбол. Еврокубки
22.02
Брага1
Марсель0
Футбол. Еврокубки
22.02
Атлетико1
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
22.02
Динамо К0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
22.02
Зенит3
Селтик0
Футбол. Еврокубки
22.02
РБ Лейпциг0
Наполи2
Футбол. Еврокубки
22.02
Вильярреал0
Лион1
Футбол. Еврокубки
22.02
Виктория Пл2
Партизан0
Футбол. Еврокубки
22.02
Лацио5
Стяуа1
Футбол. Еврокубки
22.02
Спортинг3
Астана3
Футбол. Еврокубки
22.02
Локомотив М1
Ницца0
Все события
Хозяин разыграл кошку, притворившись мертвым
Мельдоний спортсмену РФ подкинули спецслужбы-Созин
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
Сборную России по хоккею обвинили в шпионаже
У России отобрали медаль Олимпиады-2018
В чем пойти на свидание, чтобы его не напугать
Екатерина Стриженова похвасталась результатами диеты
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
13Все медалисты сборной России
10Все золото Пхенчхана. 22 февраля
01:26 (мск), источник: ИА REGNUM

«Боруссия» в противостоянии с «Аталантой» оказалась более удачливой

Голами отметились Рафаэл Толои и Марсель Шмельцер на 11-й и 83-й минутах соответственно.

Источник: AP 2018

22 февраля на стадионе «Мапеи» был разыгран ответный матч 1/16 финала ЛЕ между командами «Аталанта» и «Боруссия». Матч завершился со счетом 1:1.

В дебюте матча бразильский защитник Рафаэль Толои открыл счет, замкнув скидку Маттиа Кальдары — 1:0. В конце матча Марсель Швельцер вырвал ничью для «шмелей» и подарил своей команде путевку в 1/8 финала ЛЕ — 1:1.

Статистика матча («Аталанта"/"Боруссия»).

Удары 7/8.

Удары в створ 2/4.

Владение 43%/57%

Фолы 9/6.

Голами отметились Рафаэл Толои и Марсель Шмельцер на 11-й и 83-й минутах соответственно.

Составы на матч:

«Аталанта»: Бериша, Толои, Масьелло, Кальдара, Кристанте, Фройлер, де Рон, Хатебур, Спинаццола, Гомес, Иличич.

«Боруссия»: Бюрки, Толян, Сократис, Пищек, Топрак, Шахин, Гетце, Дауд, Шюррле, Пулишич, Батшуайи.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Предупреждения: Сократис — 17, Хатебур — 66, Спинаццола — 79, Пищек — 86, Бюрки — 89.

Голы: Толои 11 — 1:0, Шмельцер 83 — 1:1.

Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аталанта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
Белоруссия с золотом, а у России отняли бронзу
Хоккеистка сборной России получила дисквалификацию
ОИ-2018, день 14-й. Фигуристки и хоккеисты выходят. И побеждают?
Домрачева дала совет российскому биатлону
«Зенит» все сделал идеально: обзор матча Лиги Европы
«Спартак» завершил выступление в Лиге Европы
Без крупных приобретений: в РФПЛ закрылось трансферное окно
Новости
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Рэйчел МакАдамс ждет первенца 39-летняя актриса признавалась, что хочет несколько детей. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь