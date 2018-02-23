«Боруссия» в противостоянии с «Аталантой» оказалась более удачливой
Голами отметились Рафаэл Толои и Марсель Шмельцер на 11-й и 83-й минутах соответственно.
Голами отметились Рафаэл Толои и Марсель Шмельцер на 11-й и 83-й минутах соответственно.
22 февраля на стадионе «Мапеи» был разыгран ответный матч 1/16 финала ЛЕ между командами «Аталанта» и «Боруссия». Матч завершился со счетом 1:1.
В дебюте матча бразильский защитник Рафаэль Толои открыл счет, замкнув скидку Маттиа Кальдары — 1:0. В конце матча Марсель Швельцер вырвал ничью для «шмелей» и подарил своей команде путевку в 1/8 финала ЛЕ — 1:1.
Статистика матча («Аталанта"/"Боруссия»).
Удары 7/8.
Удары в створ 2/4.
Владение 43%/57%
Фолы 9/6.
Голами отметились Рафаэл Толои и Марсель Шмельцер на 11-й и 83-й минутах соответственно.
Составы на матч:
«Аталанта»: Бериша, Толои, Масьелло, Кальдара, Кристанте, Фройлер, де Рон, Хатебур, Спинаццола, Гомес, Иличич.
«Боруссия»: Бюрки, Толян, Сократис, Пищек, Топрак, Шахин, Гетце, Дауд, Шюррле, Пулишич, Батшуайи.
Главный арбитр матча: Хесус Гил.
Предупреждения: Сократис — 17, Хатебур — 66, Спинаццола — 79, Пищек — 86, Бюрки — 89.
Голы: Толои 11 — 1:0, Шмельцер 83 — 1:1.