Последний раз наша сборная добиралась до этой стадии 12 лет назад.
«Милан», «Марсель» и «Ред Булл Зальцбург» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Милан» принимал на своём поле «Лудогорец».
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Милан» принимал на своём поле «Лудогорец».
Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол записал на свой счёт Фабио Борини.
В первом матче итальянская команда обыграла «Лудогорец» со счётом 3:0. Таким образом, «Милан» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а болгарский клуб своё участие в турнире закончил.
По итогам других ответных матчах 1/16 финала выхода в следующий раунд Лиги Европы добились «Марсель» и «Ред Булл Зальцбург», которые по сумме двух встреч вышли победителями в противостояниях с «Брагой» и «Реалом Сосьедад» соответственно.