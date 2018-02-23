«Милан», «Марсель» и «Ред Булл Зальцбург» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол записал на свой счёт Фабио Борини.

В первом матче итальянская команда обыграла «Лудогорец» со счётом 3:0. Таким образом, «Милан» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а болгарский клуб своё участие в турнире закончил.

По итогам других ответных матчах 1/16 финала выхода в следующий раунд Лиги Европы добились «Марсель» и «Ред Булл Зальцбург», которые по сумме двух встреч вышли победителями в противостояниях с «Брагой» и «Реалом Сосьедад» соответственно.