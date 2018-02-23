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01:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» проиграл дома «Эстерсунду», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» в Лондоне потерпел поражение от шведской команды «Эстерсунд» — 1:2.

Источник: Reuters

Мяч впервые оказался в воротах «канониров» на 22-й минуте — автогол был записан на Калума Чемберса. Буквально сразу же счёт стал 2:0 — отличился Кен Сема. В начале второго тайма Зеад Колашинац один мяч отыграл, но большего подопечные Арсена Венгера сделать не сумели. Впрочем в следующую стадию турнира вышел «Арсенал», который в первой игре победил со счётом 3:0.

В другом матче «Аталанта» и дортмундская «Боруссия» в Италии сыграли вничью — 1:1. При этом немецкая команда, которая в первой игре на своём поле победила со счётом 3:2, была близка вылету, так как по ходу сегодняшней игры уступала, но Марсель Шмельцер на 83-й минуте счёт сравнял.

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