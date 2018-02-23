«Арсенал» проиграл дома «Эстерсунду», но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Мяч впервые оказался в воротах «канониров» на 22-й минуте — автогол был записан на Калума Чемберса. Буквально сразу же счёт стал 2:0 — отличился Кен Сема. В начале второго тайма Зеад Колашинац один мяч отыграл, но большего подопечные Арсена Венгера сделать не сумели. Впрочем в следующую стадию турнира вышел «Арсенал», который в первой игре победил со счётом 3:0.