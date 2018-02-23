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00:32 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько заработала «Астана» в этом сезоне после вылета из плей-офф Лиги Европы

Футболисты «Астаны» завершили участие в плей-офф Лиги Европы сезона 2017/18, передает корреспондент Vesti.kz.

В ответном матче в 1/16 финала казахстанский клуб сыграл вничью с португальским «Спортингом» — 3:3. В первой игре со счетом 3:1 победили лиссабонцы, которые теперь сыграют в 1/8 финала.

За участие в 1/16 финала «Астана» заработала 500 тысяч евро, а «Спортинг» получит 750 тысяч.

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В Лигу Европы «Астана» попала через квалификацию Лиги чемпионов. За победу во втором раунде казахстанский клуб заработал 320 тысяч евро, а за вылет из раунда плей-офф — три миллиона. Также как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, «Астана» получила дополнительные 260 тысяч.

За выход в групповой раунд Лиги Европы «Астана», как и все участники, получила 2,6 миллиона евро. За победу в матчах этой стадии начисляется 360 тысяч евро, а за ничью — 120 тысяч евро. На счету «Астаны» — три победы и одна ничья, что в сумме принесло 1 миллион 200 тысяч евро. За второе место в группе казахстанский клуб заработал 300 тысяч бонусов.

Таким образом, «Астана» в этом еврокубковом сезоне заработала 8 миллионов 680 тысяч евро. Также клубу должен получить процент от рыночного пула, который составляет 160 миллионов евро и распределяется между всеми участниками в зависимости от реализации ТВ-прав.

Общая сумма призовых Лиги Европы этого сезона составляет 399,8 миллиона евро. Один клуб может максимально заработать 15,71 миллиона евро.

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Сколько заработала "Астана" в этом сезоне после вылета из плей-офф Лиги Европы
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