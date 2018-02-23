Стоилов после ничьей со «Спортингом» рассказал о неприятных моментах в «Астане»

— Я доволен своей командой, мы приехали сюда играть в футбол без оглядки на счет первого матча. Хотели сыграть в открытый футбол, хотели забивать. К сожалению, пропустили три гола. Но тот футбол, который показала «Астана» в матче против соперника такого уровня, как «Спортинг», им нужно быть довольным. Если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, мы бы поставили соперника в неудобное положение. В свою очередь индивидуальный класс игроков португальского клуба позволил им забить свои моменты. Думаю, что, несмотря на наши проблемы, мы показали футбол уровня 1/16 финала. Также хочу поздравить «Спортинг» с проходом дальше и пожелать победы в Лиге Европы УЕФА.

— Поздравляем с отличным результатом! Можно ли сказать по двум матчам со «Спортингом», что Марин Томасов стал лидером команды, вокруг которого можно строить игру?

— Марин находится в хорошей форме, он готовился к сезону, показал свое желание. У нас есть еще игроки, которым необходимо набирать форму. Для нас матчи со «Спортингом» были первыми в этом сезоне, поэтому всем футболистам предстоит еще набрать свою максимальную форму, после чего мы сможем говорить о лидерах. Мне нужна команда, в которой каждый будет лидером на поле.

— Является ли этот результат потолком этой команды?

— Я уже говорил, что несмотря на проблемы, мы смогли показать сегодня хороший матч. Если говорить о бюджете и усилениях, то вы все лучше меня знаете, что команде требуются новые сильные футболисты. Но с другой стороны, нужно гордиться той командой, которая показала такой футбол в столице Португалии. Если клуб хочет подарить европейский футбол казахстанскому зрителю, то естественно необходимо усиление и самое важное, необходимо закрыть долги перед командой.

— Кого вы считаете лучшим в сегодняшнем матче — Марина Томасова или Дмитрия Шомко? Может у вас есть другое мнение?

— Я не хочу отмечать одного или двух игроков, все ребята старались! Конечно, нужно отметить их голы.

— Как вы видите перспективы Абзала Бейсебекова в центре поля?

— Абзал показал большое желание. Ясно, что это не его родная позиция, но, к сожалению, у нас есть потери в центре поля — Серикжан Мужиков, который получил травму и мы не стали сегодня им рисковать. Нужно всем игрокам в центре поля набирать форму, и Ласло, и Марко, и Ивану. Думаю, что Бейсебеков сыграл на хорошем уровне, у меня нет к нему притензий.

— Смог ли сегодня Евгений Постников полноценно заменить Юрия Логвиненко?

— Евгений Постников и Марин Аничич вместе играли долгое время, в том числе в Лиге Чемпионов УЕФА. У меня нет больших замечаний по их игре. Конечно, не удалось избежать маленьких ошибок, но по большому счету Евгений Постников имеет отличные качества, чтобы стать одним из сильнейших защитников в Казахстане.

— Если бы сегодня был первый матч, а не ответный. После такого матча смогли бы достичь более положительного результата в Астане?

— После первой игры я говорил, что в течение 10−15 минут, мы проиграли двухматчевое противостояние. Это были ошибки не в мышлении, а из-за нехватки игровой практики. У нас и сегодня и неделю назад было достаточно моментов, и мы смогли забить 4 гола в 1/16 финала. Подумайте какой уровень показала команда, если смогла на такой стадии Лиги Европы забить 4 мяча. Возможно «Спортинг» сегодня мог сыграть поагрессивнее, но это их проблемы, в целом же желаю им успеха в турнире.

— В Казахстане поднялся вопрос об отказе от легионеров. Как вы думаете, есть ли смысл в этой идее?

— Для меня нет в команде легионеров и казахстанцев, для меня есть игроки, которые лучше готовы. Я не понимаю, почему этот вопрос вообще поднимается. В Европе нет лимитов на легионеров, в России и Казахстане он есть, но это не дает результата сборным. Надо работать, поднимать детский футбол, инфраструктуру. В данный момент, чтобы добиваться побед в Европе казахстанским клубам нужны легионеры. Люди в Казахстане любят футбол, в Астане в ?20 градусов было 30 тысяч человек на стадионе, назовите мне еще один спорт, который собирал бы такое количество зрителей. Надо развивать футбол, весь мир инвестирует деньги в футбол, открывает границы. Для меня, еще раз повторюсь, нет казахстанцев и легионеров, есть хорошие футболисты. Я не вижу смысла даже дискутировать по этому вопросу, надо задаваться вопросом, почему не развивают инфраструктуру, почему не развивают детский футбол, а не об отмене легионеров.

— Как вы оцените игру Джордже Деспотовича и Алексея Щеткина?

— Оба футболиста старались, но им не хватило уверенности и класса в завершении атак.

— Наверно это не вопрос, а больше пожелание. Для многих в Казахстане сложно представить «Астану» без вас, поэтому многие хотят, чтобы вы продолжили работу в столичной команде…